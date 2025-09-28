Путешествие в Карцинское ущелье к пещере Осман Лагат - это яркое приключение с переходами через водные преграды и захватывающими видами
Экскурсия в Карцинское ущелье к пещере Осман Лагат предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Кавказа.
Участники отправляются из Владикавказа на комфортабельном автомобиле и начинают пеший маршрут длиной 5 км. По пути читать дальше
открываются виды на северный склон горы Кариухох и водопад Кольцо. Пещера Осман Лагат впечатляет своими размерами и историей. Путешествие подходит для людей с нормальной физической подготовкой и детей от 10 лет
5 причин купить эту экскурсию
🏞️ Уникальные природные виды
🗺️ Исторические рассказы
🚶♂️ Доступный треккинг маршрут
🌄 Виды на горы и водопады
🚗 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
Пещера Осман Лагат
Водопад Кольцо
Описание экскурсии
9:00 — выезжаем из Владикавказа 10:00 — прибываем в Карцинское ущелье
Перед началом треккинга я проведу инструктаж. Расскажу, как правильно распределить вес на подъёме и спуске, чтобы не получить травму, и выбрать подходящий темп, чтобы не сбить дыхание.
10:30 — выдвигаемся к водопаду Кольцо, возле которого сделаем небольшую остановку 11:30 — идём в сторону карстовой пещеры Осман Лагат 13:00 — посещение пещеры длиной 200 м, имеющей огромный вестибюль, в котором раньше держали скот, и узкий коридор, который в конце сужается, создавая эффект света в конце тоннеля 13:30 — обед (берите с собой сытный перекус) 14:00 — спускаемся к стоянке авто 14:50 — едем во Владикавказ 16:00 — прибываем в город
Тайминг примерный и может незначительно меняться в зависимости от разных условий.
Во время похода я расскажу:
О географических особенностях Кавказского хребта
Образовании пещеры Осман Лагат и истории её названия
Культуре и традициях местных жителей
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Sienna с кондиционером
Протяжённость пешего маршрута — 5 км. Перепад высот — 350 м
Поход возможен с детьми от 10 лет. Физическая подготовка — нормальная, без проблем с лишним весом, травмами и хроническими заболеваниями
Форма одежды — многослойная. Обувь — треккинговая. Возьмите с собой дождевик, сытный перекус и фонарик (он понадобится в пещере)
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Коста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Армен — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 219 туристов
С 2015 года я создаю и провожу авторские туры по Кавказу, а поскольку я родом из Осетии, как не мне знать все самые красивые, пленяющие глаз и душу места родного читать дальше
Кавказа! С радостью познакомлю вас с ними. Вы почувствуете дух кавказского гостеприимства, окунаясь в традиции, обычаи и добросердечие народов, населяющих Кавказ. Путешествие со мной — это отличный способ вырваться из рутины больших городов и устроить отдых-перезагрузку в местах силы. Он запомнится надолго и обязательно найдёт отклик в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
Анастасия
28 сен 2025
Ездила на экскурсию в пещеру с Арменом и Кареном. Получилось так, что я была единственным участником группы, что приятно удивило. Все очень понравилось, организаторы со всем помогали, объясняли, как правильно подниматься и спускаться, рассказали много интересного о местах, которые были на пути, и о традициях и истории народа. Огромное спасибо!
К
Кузнецова
4 сен 2025
Спасибо Армену за это удивительное путешествие! Все прошло на высшем уровне. Тут вы можете испытать свои силы и увидеть прекрасные пейзажи
Р
Румия
22 авг 2025
Все прошло замечательно. Поход удался, мы остались довольны. Очень красивый маршрут, чувствовали себя как будто где то в джунглях) Большое спасибо!