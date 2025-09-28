Экскурсия в Карцинское ущелье к пещере Осман Лагат предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Кавказа.Участники отправляются из Владикавказа на комфортабельном автомобиле и начинают пеший маршрут длиной 5 км. По пути

открываются виды на северный склон горы Кариухох и водопад Кольцо. Пещера Осман Лагат впечатляет своими размерами и историей. Путешествие подходит для людей с нормальной физической подготовкой и детей от 10 лет

Описание экскурсии

9:00 — выезжаем из Владикавказа

10:00 — прибываем в Карцинское ущелье

Перед началом треккинга я проведу инструктаж. Расскажу, как правильно распределить вес на подъёме и спуске, чтобы не получить травму, и выбрать подходящий темп, чтобы не сбить дыхание.

10:30 — выдвигаемся к водопаду Кольцо, возле которого сделаем небольшую остановку

11:30 — идём в сторону карстовой пещеры Осман Лагат

13:00 — посещение пещеры длиной 200 м, имеющей огромный вестибюль, в котором раньше держали скот, и узкий коридор, который в конце сужается, создавая эффект света в конце тоннеля

13:30 — обед (берите с собой сытный перекус)

14:00 — спускаемся к стоянке авто

14:50 — едем во Владикавказ

16:00 — прибываем в город

Тайминг примерный и может незначительно меняться в зависимости от разных условий.

Во время похода я расскажу:

О географических особенностях Кавказского хребта

Образовании пещеры Осман Лагат и истории её названия

Культуре и традициях местных жителей

Организационные детали