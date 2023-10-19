Треккинг во Владикавказе

Найдено 6 экскурсий в категории «Треккинг и походы» во Владикавказе, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 10 чел.
Треккинг к пику Туриста
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к пику Туриста
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Треккинг к Цейскому леднику
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    19 октября 2023
    Треккинг к Цейскому леднику
    Путь в 5 км туда и 5 обратно по курумнику, лесу и скалам вам покажутся незаметными в компании с веселым
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    и классным Артемом! Артем расскажет вам и про Северную Осетию и про природу и про традиции своего народа и просто много интересных и веселых историй) И возможно даже разрешит потрогать лед 🤫🫠 Вы увидите потрясающую красоту гор и, конечно, впечатляющую по своим масштабам глыбу льда! А еще попробуете на вкус чистейшую талую воду, которая прям тут же у вас под ногами вытекает из-под ледника. В общем, всех секретов раскрывать не буду 😈 Но экскурсию крайне советую для всех любителей гор, льда и просто ценителей красоты природы! Оно того стоит! Трекинг - огонь 🔥 Спасибо, Артем, за эти эмоции и за твои истории и шутки 😄 🙏

  • Е
    Елена
    26 сентября 2022
    Треккинг к Цейскому леднику
    Надёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверить свою безопасность в горах.
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    Маршрут (эко-тропа в заповеднике вдоль ущелья) - супер, ледник - пушка! Экскурсию брали в сентябре, по маршруту было очень мало туристов. Всячески рекомендуем. Спасибо команде!

    Надёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверитьНадёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверить
  • С
    Светлана
    23 августа 2022
    Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
    Были на экскурсии в конце августа. Всё понравилось, логистика продумана,остановки по маршруту по делу,никаких лишних ненужных локаций. Давид общительный и
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    веселый. Мы,в целом,,знакомы с историей и традициями Осетии, но от Давида узнали много интересный деталей и нюансов. В экскурсии предусмотрена ночевка в палатке на природе. Так вот-не отказывайтей от этой опции! Это само по себе интересно. Спросите себя,давно ли вы вот так проводили время, да и проводили ли вообще? Все будет организовано на уровне, у вас будет палатка с надувным матрасом и шатер -столовая,на случай дождя. А когда аы поднимите к небу глаза, и в них отразятся миллиарды больших и маленьких,близких и далеких звезд, поймете,что отдыхать от городской суеты нужно именно так! Еще раз большое спасибо Давиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Треккинг и походы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
  2. Треккинг к Цейскому леднику
  3. Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
  4. Треккинг к пику Туриста
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Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 11 500 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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