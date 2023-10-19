1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Отправиться по самому живописному маршруту к леднику в сопровождении опытного инструктора
22 июня в 08:30
23 июня в 08:30
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к пику Туриста
Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг в Дигории - к загадочному «Фрегату»
Пуститься в приключения, навстречу пейзажам в духе произведений Толкина
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг к Цейскому леднику
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя19 октября 2023Путь в 5 км туда и 5 обратно по курумнику, лесу и скалам вам покажутся незаметными в компании с веселым
- ЕЕлена26 сентября 2022Надёжный организатор и сопровождение. Гидом был Валера - альпинист и спасатель МЧС, такому гиду можно доверить свою безопасность в горах.
- ССветлана23 августа 2022Были на экскурсии в конце августа. Всё понравилось, логистика продумана,остановки по маршруту по делу,никаких лишних ненужных локаций. Давид общительный и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Треккинг и походы»
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