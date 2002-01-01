Цей, это сказка и 100% хорошая аура. В этом месте проходят сборы альпинистов, ледолазов, походников и просто туристов. Богоявленский Аланский женский монастырьНачнётся наша экскурсия ⛳ с посещение Богоявленского Аланского женского монастыря, основанного в 2002 году. Для помощи пострадавшим детям и их родителям после теракта в Беслане здесь был организован Реабилитационный Центр. А во время вооружённого конфликта в Южной Осетии 2008 года, монастырь принимал беженцев. Реком — древнее святилище ОсетинДалее по маршруту святилище рядом с посёлком Верхний Цей, возведенного в честь одного из героев осетинской мифологии — Рекома, бога плодородия. Святилище считается сугубо мужским, поэтому женщинам туда вход воспрещён. Сказский ледникДалее мы увидим огромный Сказский ледник, а для этого поднимемся на высоту 2500 м по канатной дороге в Цейском ущелье. Ледник представляет собой ледяную массу, перемешанную с обломками горных пород. Для вашей безопасности, мы полюбуемся на панорамный вид этого чуда природы с соседнего холма, т. к сам ледник в любой момент может обрушиться.

Организационные детали: