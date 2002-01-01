  1. Россия
  2. Владикавказ
  3. Экскурсии

Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник

Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Цейское ущелье славится своим мягким климатом и необычными природными достопримечательностями 🏛️, среди которых величественный Сказский ледник.

Приглашаем вас оценить по достоинству мягкий климат Цея и расположенные в нем святыни – Богоявленский Аланский женский монастырь и древний Реком.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • В горы
  • 📜История и культура
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 800 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник

Что вы увидите

  • Аланский женский монастырь
  • Святилище Святого Георгия – Уастырджи
  • Заброшенные свинцовые рудники (проездом)
  • Мужское святилище Реком
  • Сказский ледник (канатная дорога)
  • Горячие источники
Цей, это сказка и 100% хорошая аура. В этом месте проходят сборы альпинистов, ледолазов, походников и просто туристов. Богоявленский Аланский женский монастырьНачнётся наша экскурсия ⛳ с посещение Богоявленского Аланского женского монастыря, основанного в 2002 году. Для помощи пострадавшим детям и их родителям после теракта в Беслане здесь был организован Реабилитационный Центр. А во время вооружённого конфликта в Южной Осетии 2008 года, монастырь принимал беженцев. Реком — древнее святилище ОсетинДалее по маршруту святилище рядом с посёлком Верхний Цей, возведенного в честь одного из героев осетинской мифологии — Рекома, бога плодородия. Святилище считается сугубо мужским, поэтому женщинам туда вход воспрещён. Сказский ледникДалее мы увидим огромный Сказский ледник, а для этого поднимемся на высоту 2500 м по канатной дороге в Цейском ущелье. Ледник представляет собой ледяную массу, перемешанную с обломками горных пород. Для вашей безопасности, мы полюбуемся на панорамный вид этого чуда природы с соседнего холма, т. к сам ледник в любой момент может обрушиться.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возьмите с собой перекус и воду.
Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Канатная дорога (300 руб. )
  • Горячие источники (100 руб. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Коцоева, 75
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник
Цейское ущелье: Аланский монастырь, святилище Реком и Сказский ледник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Альянс
Альянс
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Альянс проводит ещё 5 экскурсий

«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю
1 800
4 часа
«Город мертвых» — поездка в Даргавс, к древнему некрополю
2 отзыва
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
2 300
7 часов
Джейрах — «сердце гор». Знакомство с древней Ингушетией
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Владикавказу
490
4 часа
Обзорная экскурсия по Владикавказу
1 отзыв
Балкарское ущелье и голубые озера
2 500
9 часов
Балкарское ущелье и голубые озера
Дигория – край тысячи водопадов
2 300
9 часов
Дигория – край тысячи водопадов

Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 7 100
7.5 часов
Из Владикавказа — в горы Осетии!
54 отзыва
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
7 500
8 часов
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
35 отзывов
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
7 800
8 часов
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
35 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Мифы и тайны горной Ингушетии
7 500
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
26 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
9 550
9 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
24 отзыва
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
О Владикавказе — с интересом и любовью!
2 000
1.5 часа
О Владикавказе — с интересом и любовью!
23 отзыва
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии