Альянс – Гид из Владикавказа

Северная Осетия — кавказская республика с уникальной культурой.



Мы отправимся в то место, где зародилась осетинская культура.



Местные жители называют Куртатинское ущелье колыбелью Осетии.



Вы посетите самый высокогорный мужской монастырь и скальные крепости, фамильные башни и бодрящие источники!