Что вы увидите
- Посещение скального парка и проход по «тропе чудес» на берегу р. Фиагдон
- Наскальная крепость у с. Дзивгис
- Свято — Успенский Аланский мужской монастырь
Экскурсионная программа:
- 1. Памятник, посвященный присвоению городу Владикавказу звания «Город воинской славы».
- 2. Памятник П. П. Барбашову.
- 3. Памятник матери солдата, потерявшего семерых сыновей во Второй мировой войне.
4. Посещение рок-парка и прогулка 👣 по «тропе чудес» на берегe реки Фиагдон
5. Памятники В. И. Ленин, И. Сталину, памятник «Скорбящий конь», в деревне Пиагдон (проездом).
6. Наскальная крепость в селе Дзивгис.
7. Свято-Успенский Аланский монастырь.
Что не входит
- Билеты в музей = 50 руб.
- Индивидуальное питание
Начало и место завершения
🚩 ул Революции, 62
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
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