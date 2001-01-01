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В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры

Альянс
Альянс – Гид из Владикавказа
Северная Осетия — кавказская республика с уникальной культурой.

Мы отправимся в то место, где зародилась осетинская культура.

Местные жители называют Куртатинское ущелье колыбелью Осетии.

Вы посетите самый высокогорный мужской монастырь и скальные крепости, фамильные башни и бодрящие источники!
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры
В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры

Что вы увидите

  • Посещение скального парка и проход по «тропе чудес» на берегу р. Фиагдон
  • Наскальная крепость у с. Дзивгис
  • Свято — Успенский Аланский мужской монастырь

Экскурсионная программа:

  • 1. Памятник, посвященный присвоению городу Владикавказу звания «Город воинской славы».
  • 2. Памятник П. П. Барбашову.
  • 3. Памятник матери солдата, потерявшего семерых сыновей во Второй мировой войне.
4. Посещение рок-парка и прогулка 👣 по «тропе чудес» на берегe реки Фиагдон
5. Памятники В. И. Ленин, И. Сталину, памятник «Скорбящий конь», в деревне Пиагдон (проездом).
6. Наскальная крепость в селе Дзивгис.
7. Свято-Успенский Аланский монастырь.
Что входит
  • Трансфер
  • Гид
Что не входит
  • Билеты в музей = 50 руб.
  • Индивидуальное питание
Начало и место завершения
🚩 ул Революции, 62
В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры
В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры
В Куртатинское ущелье: колыбель осетинской культуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Альянс
Альянс
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