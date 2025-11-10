Погружение в историю и природу Северной Осетии В колыбели осетинского народа вы прикоснетесь к тайнам Города мертвых и легендам средневековых сооружений. Узнайте о далеком прошлом края, нраве местных жителей и социальном устройстве общества. Куртатинское ущелье — это место, где за один день можно увидеть всю самобытность Алании, насладиться великолепными панорамами горных массивов и сделать множество фотографий. Экскурсия подходит для компании друзей, семьи или для двоих, и даже маленьким гостям будет интересно! Мы посетим:

Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный православный монастырь России, построенный вручную.

Город мертвых Даргавс — некрополь, где вы узнаете о культурной значимости объекта ЮНЕСКО.

Кармадонское ущелье — место трагедии, связанной с ледником Колка.

Арт-объект «Буква» — уникальное произведение искусства в горах.

Дзивгисская наскальная крепость — скрытая среди скал.

Кадаргаванский каньон и арт-объект «Зеркальный барс» — живописные природные ландшафты. По маршруту вы сможете отведать национальные блюда, искупаться или покататься на лошадях. Для желающих доступны дополнительные локации и активности: лавочка счастья, водопады, прогулки на лошадях и пикники с заранее оговоренным меню. Заряжайте свои телефоны, чтобы запечатлеть все яркие моменты! Важная информация: При желании в маршрут можно включить следующие локации и активности:.

Кадаргаванский каньон и арт-объект «Зеркальный барс» — живописные природные ландшафты. По маршруту вы сможете отведать национальные блюда, искупаться или покататься на лошадях. Для желающих доступны дополнительные локации и активности: лавочка счастья, водопады, прогулки на лошадях и пикники с заранее оговоренным меню. Заряжайте свои телефоны, чтобы запечатлеть все яркие моменты! Важная информация: При желании в маршрут можно включить следующие локации и активности:.

• Кадаргаванский каньон и арт-объект «Зеркальный барс» — живописные природные ландшафты. По маршруту вы сможете отведать национальные блюда, искупаться или покататься на лошадях. Для желающих доступны дополнительные локации и активности: лавочка счастья, водопады, прогулки на лошадях и пикники с заранее оговоренным меню. Заряжайте свои телефоны, чтобы запечатлеть все яркие моменты! Важная информация: При желании в маршрут можно включить следующие локации и активности: