В колыбели осетинского народа вы прикоснетесь к тайнам Города мертвых и легендам средневековых сооружений, а также насладитесь великолепными панорамами Куртатинского ущелья.
Экскурсия подходит для любой компании и включает посещение Аланского Успенского монастыря, Город мертвых Даргавс и уникальных арт-объектов. Вы сможете отведать национальные блюда и сделать множество фотографий!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Погружение в историю и природу Северной Осетии В колыбели осетинского народа вы прикоснетесь к тайнам Города мертвых и легендам средневековых сооружений. Узнайте о далеком прошлом края, нраве местных жителей и социальном устройстве общества. Куртатинское ущелье — это место, где за один день можно увидеть всю самобытность Алании, насладиться великолепными панорамами горных массивов и сделать множество фотографий. Экскурсия подходит для компании друзей, семьи или для двоих, и даже маленьким гостям будет интересно! Мы посетим:
- Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный православный монастырь России, построенный вручную.
- Город мертвых Даргавс — некрополь, где вы узнаете о культурной значимости объекта ЮНЕСКО.
- Кармадонское ущелье — место трагедии, связанной с ледником Колка.
- Арт-объект «Буква» — уникальное произведение искусства в горах.
- Дзивгисская наскальная крепость — скрытая среди скал.
Кадаргаванский каньон и арт-объект «Зеркальный барс» — живописные природные ландшафты. По маршруту вы сможете отведать национальные блюда, искупаться или покататься на лошадях. Для желающих доступны дополнительные локации и активности: лавочка счастья, водопады, прогулки на лошадях и пикники с заранее оговоренным меню. Заряжайте свои телефоны, чтобы запечатлеть все яркие моменты! Важная информация: При желании в маршрут можно включить следующие локации и активности:.
- лавочка счастья, 2600 м. н. у. м., +5000 руб. с группы;
- долина Мидаграбинских водопадов, самый высокий водопад в Европе Большой Зейгалан (высота падения воды 750 м.), + 3000 руб. с группы;
- водопад Кольцо. Необычное природное образование, выточенное тысячелетиями водой, к водопаду ведет живописная эко-тропа, как из фильмов о Властелине колец + 3000 руб. с группы.
- прогулка на лошадях по разным маршрутам (Даргавс, Мидаграбинская долина) от 1500 руб. /чел.;
- полет на параплане;
- пикник, где наш шеф приготовит для вас заранее оговоренное меню.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что не входит в цену
- Покупка сувениров
- Обед
- Входной билет в некрополь Горд мертвых
Место начала и завершения?
Владикавказ, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владикавказа
