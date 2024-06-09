Откройте для себя чарующую красоту Куртатинского ущелья с его старинными сторожевыми башнями, диковинными пейзажами и захватывающими дух панорамами. Вы увидите необычную крепость в скале, побываете в монастыре, а после отправитесь к минеральным источникам, где сможете отдохнуть и зарядиться новыми силами.

Описание экскурсии

Откройте красоту Куртатинского ущелья Вас ждет небольшое путешествие на легковом автомобиле по живописной извилистой дороге в окружении гор и скал, которая змеей «ползет» в теснину Кадаргаван и вырывается на широкую долину, продолжающуюся до Главного Кавказского хребта. Куртатинское ущелье — тупиковое, с захватывающими панорамами и старинными родовыми башнями — жилыми, оборонительными и боевыми. Здесь вы ощутите полное единение с природой, при том, что это одно из ближайших ущелий к столице Северной Осетии. Мы посетим мужской монастырь, крепость в скале Дзивгис, сторожевую башню знаменитых осетинских братьев Курта и Тага, по желанию прогуляетесь по «Тропе Чудес». После искупаетесь в источнике минеральной горячей воды, который бьёт с глубины 2000 м. Важная информация Для посещения термального комплекса с собой необходимо иметь полотенце, резиновые тапочки, женщинам — купальники (бикини не подойдет) и шапочки (можно одноразовые), мужчинам — плавки или шорты.