Откройте для себя чарующую красоту Куртатинского ущелья с его старинными сторожевыми башнями, диковинными пейзажами и захватывающими дух панорамами.
Вы увидите необычную крепость в скале, побываете в монастыре, а после отправитесь к минеральным источникам, где сможете отдохнуть и зарядиться новыми силами.
Вы увидите необычную крепость в скале, побываете в монастыре, а после отправитесь к минеральным источникам, где сможете отдохнуть и зарядиться новыми силами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Дзивгиссакая наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
- Аланский Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели на склоне горы
Описание экскурсии
Откройте красоту Куртатинского ущелья Вас ждет небольшое путешествие на легковом автомобиле по живописной извилистой дороге в окружении гор и скал, которая змеей «ползет» в теснину Кадаргаван и вырывается на широкую долину, продолжающуюся до Главного Кавказского хребта. Куртатинское ущелье — тупиковое, с захватывающими панорамами и старинными родовыми башнями — жилыми, оборонительными и боевыми. Здесь вы ощутите полное единение с природой, при том, что это одно из ближайших ущелий к столице Северной Осетии. Мы посетим мужской монастырь, крепость в скале Дзивгис, сторожевую башню знаменитых осетинских братьев Курта и Тага, по желанию прогуляетесь по «Тропе Чудес». После искупаетесь в источнике минеральной горячей воды, который бьёт с глубины 2000 м. Важная информация Для посещения термального комплекса с собой необходимо иметь полотенце, резиновые тапочки, женщинам — купальники (бикини не подойдет) и шапочки (можно одноразовые), мужчинам — плавки или шорты.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дзивгиссакая наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
- Аланский Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели на склоне горы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты: на «Тропу чудес» 100 руб.
- Бирагзанский горячий источник - 500 руб.
Место начала и завершения?
Адрес Вашего проживания в г. Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для посещения термального комплекса с собой необходимо иметь полотенце, резиновые тапочки, женщинам - купальники (бикини не подойдет) и шапочки (можно одноразовые), мужчинам - плавки или шорты
- Запрещено! Купание в состоянии алкогольного опьянения и в период обострения хронических заболеваний
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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