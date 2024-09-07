Познакомьтесь с историей, культурой и красотой Северной Осетии! Вы подниметесь к башне прародителей местного населения, исследуете пещеры скальной крепости и прогуляетесь по хвойному лесу. Узнаете, кто такие куртатинцы и почему у них столько сторожевых башен, и увидите великолепные водопады.

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Описание экскурсии

Водопад «Кольцо» в селе Горный Карца. Известная пословица гласит, что вода камень точит. И это место — яркое тому доказательство!

Ступенчатый водопад. Как давно вы пили воду из чистого родника? Самое время сделать это! Вода здесь безопасная и вкусная.

Дзивгисская наскальная крепость, которая хранит мудрость наших предков. Вы рассмотрите её стены и сделаете атмосферные фотографии.

Средневековый комплекс Цмити. Вы разберётесь, что это — музей под открытым небом или обычные развалины. А мы расскажем, кто такие Габисовы и как с ними связана история о кровной мести.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самая высокогорная православная обитель на территории России. Вы зайдёте в действующий храм и полюбуетесь его архитектурой.

Организационные детали