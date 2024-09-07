Познакомьтесь с историей, культурой и красотой Северной Осетии! Вы подниметесь к башне прародителей местного населения, исследуете пещеры скальной крепости и прогуляетесь по хвойному лесу.
Узнаете, кто такие куртатинцы и почему у них столько сторожевых башен, и увидите великолепные водопады.
Узнаете, кто такие куртатинцы и почему у них столько сторожевых башен, и увидите великолепные водопады.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Водопад «Кольцо» в селе Горный Карца. Известная пословица гласит, что вода камень точит. И это место — яркое тому доказательство!
Ступенчатый водопад. Как давно вы пили воду из чистого родника? Самое время сделать это! Вода здесь безопасная и вкусная.
Дзивгисская наскальная крепость, которая хранит мудрость наших предков. Вы рассмотрите её стены и сделаете атмосферные фотографии.
Средневековый комплекс Цмити. Вы разберётесь, что это — музей под открытым небом или обычные развалины. А мы расскажем, кто такие Габисовы и как с ними связана история о кровной мести.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самая высокогорная православная обитель на территории России. Вы зайдёте в действующий храм и полюбуетесь его архитектурой.
Организационные детали
- Мы можем забрать вас также из посёлка Верхний Фиагдон
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail
- Дополнительные расходы: обед в кафе или ресторане — по желанию
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 2588 туристов
«Мы организуем, вы наслаждаетесь» — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берёт на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы ваше путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всем остальном.Задать вопрос
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