Экскурсии из центра Владикавказа

Найдено 9 экскурсий в категории «Из центра» во Владикавказе, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
9 отзывов
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 16:00
4 июля в 16:00
700 за человека
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
161 отзыв
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
169 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 300 за человека
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
29 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
4 июля в 08:30
2 700 за человека
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
3 000 за человека
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
13 отзывов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
3 июля в 16:00
5 июля в 16:00
2 700 за человека
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
1 отзыв
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
Увидеть максимум природных красот и исторических достопримечательностей республики
Начало: В центре Владикавказа
16 000 за всё до 4 чел.
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Групповая
4 часа
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
  2. Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
  3. Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
  4. Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
  5. Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Из центра" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 700 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 412 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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