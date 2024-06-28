1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия
Увидеть знаковые места «кавказского Петербурга» и почувствовать его неповторимый характер
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 16:00
4 июля в 16:00
700₽ за человека
Групповая
8 часов
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
4 июля в 08:30
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
3 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогулка по историческому центру города и настоящее осетинское застолье
Начало: В центре города
3 июля в 16:00
5 июля в 16:00
2 700₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
В Горную Ингушетию с фотографом - за вдохновением
Увидеть максимум природных красот и исторических достопримечательностей республики
Начало: В центре Владикавказа
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
Начало: В центре Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Трансфер из Владикавказа (аэропорт Беслан) в Тбилиси
Современный комфортный автомобиль и профессионализм водителя сделают Вашу поездку из Владикавказа в Тбилиси незабываемой
Начало: Аэропорт Беслан или центр Владикавказа
Расписание: Выезды начинаются в 09:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Места живописные, особенно если повезло с погодой. Гид даёт много интересной информации касательно не только посещаемых мест, но и о культуре, традициях и языке Северной Осетии.
- ААнастасия28 июня 2024Экскурсия очень понравилась: гид интересно и живо рассказывала о городе, показывала фотокарточки. Маршрут захватывает все основные достопримечательности города, настоятельно рекомендую для первого знакомства с "кавказским Петербургом"!
- ВВладислава28 июня 2024Чудесная экскурсия! Гид Георгий очень эрудированный и с отличным чувством юмора! Скучно нам не было) Водитель Александр, огромная благодарность за комфортную езду! Обед очень вкусный, домашний и теплый! Благодарю ❤️
- ЕЕлена28 июня 2024Спасибо за поездку и сопровождение. Безумно красивые горы, природа, реки. Побывали на всех заявленных локациях. Спасибо гиду Георгию за увлекательные рассказы и чувство юмора.
- ММаксим27 июня 2024Шикарная природы и виды. Отдельное спасибо нашему гиду Мухамеду
- ЕЕлена26 июня 2024Спасибо за прекрасную поездку водителю Александру и гиду Магомеду - благодаря им Ингушетия раскрылась новыми красками. Немного не повезло с
- ММарина26 июня 2024Экскурсовод вроде и грамотный,знает свою тему,но как-то сумбурно,не последовательно. но в общем, впечатления хорошие.
- ССветлана26 июня 2024Экскурсия очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду. Рассказывал очень интересно, отвечал на все интересующие вопросы. Оценка 5+.
- ООльга14 июня 2024Отличная экскурсия,очень понравилась
- ЕЕкатерина13 июня 2024Нам очен понравилось, гид просто восторг. Рассказывала интересно и очень вдохновенно, много ходили, но время пролетело незаметно, мы даже почти не устали
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Из центра" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 700 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 412 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий во Владикавказе на 2024 год по теме «Из центра», 412 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь