А Анастасия Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии Очень хорошая экскурсия! Места живописные, особенно если повезло с погодой. Гид даёт много интересной информации касательно не только посещаемых мест, но и о культуре, традициях и языке Северной Осетии.

А Анастасия Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия Экскурсия очень понравилась: гид интересно и живо рассказывала о городе, показывала фотокарточки. Маршрут захватывает все основные достопримечательности города, настоятельно рекомендую для первого знакомства с "кавказским Петербургом"!

В Владислава Горная Дигория: путешествие из Владикавказа Чудесная экскурсия! Гид Георгий очень эрудированный и с отличным чувством юмора! Скучно нам не было) Водитель Александр, огромная благодарность за комфортную езду! Обед очень вкусный, домашний и теплый! Благодарю ❤️

Е Елена Горная Дигория: путешествие из Владикавказа Спасибо за поездку и сопровождение. Безумно красивые горы, природа, реки. Побывали на всех заявленных локациях. Спасибо гиду Георгию за увлекательные рассказы и чувство юмора.

М Максим Групповая экскурсия в Горную Ингушетию Шикарная природы и виды. Отдельное спасибо нашему гиду Мухамеду

Е Елена Групповая экскурсия в Горную Ингушетию читать дальше погодой, было дождливо, но мы посмотрели все заявленные локации и объекты, получили море впечатлений и фото. Рассказы Магомеда готовы были слушать постоянно - очень профессионально, интересно, глубоко, увлеченно! Спасибо за прекрасную поездку водителю Александру и гиду Магомеду - благодаря им Ингушетия раскрылась новыми красками. Немного не повезло с

М Марина Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии Экскурсовод вроде и грамотный,знает свою тему,но как-то сумбурно,не последовательно. но в общем, впечатления хорошие.

С Светлана Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия Экскурсия очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду. Рассказывал очень интересно, отвечал на все интересующие вопросы. Оценка 5+.

О Ольга Исторический центр Владикавказа: групповая обзорная экскурсия Отличная экскурсия,очень понравилась