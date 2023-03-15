То, что вы увидите в нашей необычной экскурсии, не стоп-кадры из фильмов ужасов, хотя каждая из локаций, может стать готовой съёмочной площадкой для леденящего душу триллера или ленты в стиле хоррор. В нашей поездке мы предлагаем вам отправиться на экскурсию по заброшенным местам Осетии, от вида которых становится не по себе даже самым убеждённым прагматикам.

Санаторий Кармадон — это бальнеологический известный курорт, который был знаменит термальными минеральными радоновыми водами. Здесь было несколько санаториев, в которых любили отдыхать не только местные жители, сюда ехали люди со всей страны и даже из-за рубежа. Вы узнаете о полезных свойствах термальных источников, а так же о сходе ледника Колка в 2002 году при котором погибла съемочная группа Сергея Бодрова и конечно же сможете прогуляться по опустевшим корпусами санатория.

В самом верху Цейского ущелья, у подножия горы Монах в уютной долине стоит пансионат “Горянка”. Чистейший воздух, великолепная природа, простор и свобода. Именно здесь проходили акклиматизацию и тренировались наши штангисты перед Олимпиадой 1968 года в Мехико. Когда то популярнейший пансионат с чарующими глаз пейзажами стоит в заброшенном виде с конца 80х годов. Вы сможете прогуляться по опустевшему панстонату, а после проехаться по канатной дороге где сможете подняться на высоту более 2 тысяч метров и оценить истинную красоту цейского ущелья.

А в конце нашей поездки мы посетим когда-то оживленные шахтерские поселки Садон и Галон. К ним была проложена канатная дорога для вывоза полиметаллических руд, добываемых в садонской шахте. В первой половине девяностых шахту закрыли по причине нерентабельности. Опустели же эти селения в следствии сильнейшего селевого паводка реки Садонка в 2002 году. Вы узнаете поподробнее о событиях которые здесь произошли и увидите места, где снимали свой клип известные реп исполнители Miyagi & Эндшпиль.

В конце экскурсии можно посетить термальные источники Бирагьзанга -1500 руб с группы

В зимнее время возможна корректировка маршрута ввиду погодных условий и не продолжительностью светового дня.