Заброшенное. Осетия

Заброшенное

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Заброшенное. Осетия
Заброшенное. Осетия
Заброшенное. Осетия
Заброшенное. Осетия
Заброшенное. Осетия
Заброшенное. Осетия
Заброшенное. Осетия

Что вас ожидает 🤩

  • Кармадонское ущелье (санаторий Кармадон)
  • Наскальный памятник Уастырджи
  • Цейское ущелье (канатная дорога)
  • Поселки призраки Садон и Галон
  • В конце экскурсии можно посетить термальные источники Бирагьзанга -1500 руб с группы
  • В зимнее время возможна корректировка маршрута ввиду погодных условий и не продолжительностью светового дня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

То, что вы увидите в нашей необычной экскурсии, не стоп-кадры из фильмов ужасов, хотя каждая из локаций, может стать готовой съёмочной площадкой для леденящего душу триллера или ленты в стиле хоррор. В нашей поездке мы предлагаем вам отправиться на экскурсию по заброшенным местам Осетии, от вида которых становится не по себе даже самым убеждённым прагматикам.
Санаторий Кармадон — это бальнеологический известный курорт, который был знаменит термальными минеральными радоновыми водами. Здесь было несколько санаториев, в которых любили отдыхать не только местные жители, сюда ехали люди со всей страны и даже из-за рубежа. Вы узнаете о полезных свойствах термальных источников, а так же о сходе ледника Колка в 2002 году при котором погибла съемочная группа Сергея Бодрова и конечно же сможете прогуляться по опустевшим корпусами санатория.
В самом верху Цейского ущелья, у подножия горы Монах в уютной долине стоит пансионат “Горянка”. Чистейший воздух, великолепная природа, простор и свобода. Именно здесь проходили акклиматизацию и тренировались наши штангисты перед Олимпиадой 1968 года в Мехико. Когда то популярнейший пансионат с чарующими глаз пейзажами стоит в заброшенном виде с конца 80х годов. Вы сможете прогуляться по опустевшему панстонату, а после проехаться по канатной дороге где сможете подняться на высоту более 2 тысяч метров и оценить истинную красоту цейского ущелья.
А в конце нашей поездки мы посетим когда-то оживленные шахтерские поселки Садон и Галон. К ним была проложена канатная дорога для вывоза полиметаллических руд, добываемых в садонской шахте. В первой половине девяностых шахту закрыли по причине нерентабельности. Опустели же эти селения в следствии сильнейшего селевого паводка реки Садонка в 2002 году. Вы узнаете поподробнее о событиях которые здесь произошли и увидите места, где снимали свой клип известные реп исполнители Miyagi & Эндшпиль.
В конце экскурсии можно посетить термальные источники Бирагьзанга -1500 руб с группы
В зимнее время возможна корректировка маршрута ввиду погодных условий и не продолжительностью светового дня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (Джип)
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога - 400 ркб с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Влдаикавказ
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование!
  • Дополнительно:
  • Начало экскурсии с аэропорта — 1000 рублей
  • С Верхнего Фиагдона — 2000 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
История и культура
Северная Осетия
Выездные
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