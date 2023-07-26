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из-за которого атмосфера вокруг становилась еще более загадочной… даже в таком молоке было все очень красиво и интересно. А пикник в горах это нечто, холодно, идет снег… а тут горячая и вкусная еда, а в далеке пасутся лошади… Скорее всего я вернусь в Дигорию еще, но уже летом! Спасибо за экскурсию мне все понравилось!