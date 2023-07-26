1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Затерянный мир Черных гор
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Затерянный мир Черных гор
Начало: Владикавказ, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заброшенное. Осетия
Начало: Место вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир26 июля 2023Гид показал самые красивые места. Приготовил и накормил вкусным и сытным обедом. Рекомендуем.
- ИИрина10 июня 2023Ездили на экскурсию с гидом Магомедом. Замечательная экскурсия, прекрасная природа, изумительные виды. Магомед интересный разказчик. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
- ССергей20 мая 2023Были на зкскурсии с Магомедом. Он - прекрасный рассказчик. Очень интереская поездка. Незабываемые впечатления.
- ИИрина10 мая 2023Сегодня были на экскурсии:"Затерянный мир Черных гор",отличный маршрут,великолепные и незабываемые виды,очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хотел бы увидеть девственную,чистую
- ММарина3 марта 2023Затерянный мир вот уж как точно подобрано описание, я туда попала когда погода была не очень и окружал меня туман,
- ССергей12 февраля 2023Все было прекрасно. Валера - замечательный рассказчик и отличный гид, который отлично знает свой край. Узнав, что мы уже были
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Заброшенные места»
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