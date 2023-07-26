Экскурсии по заброшенным местам Владикавказа

Найдено 4 экскурсии в категории «Заброшенные места» во Владикавказе, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Черных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Затерянный мир Черных гор
Побывать в заповедных уголках Чеченской республики и прикоснуться к тайнам ее древних памятников
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
24 900 за всё до 4 чел.
Затерянный мир Черных гор
Индивидуальная
10 часов
Затерянный мир Черных гор
Начало: Владикавказ, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 990 за всё до 4 чел.
Заброшенное. Осетия
Индивидуальная
8 часов
Заброшенное. Осетия
Начало: Место вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    26 июля 2023
    Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
    Гид показал самые красивые места. Приготовил и накормил вкусным и сытным обедом. Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    10 июня 2023
    Затерянный мир Черных гор
    Ездили на экскурсию с гидом Магомедом. Замечательная экскурсия, прекрасная природа, изумительные виды. Магомед интересный разказчик. Все очень понравилось. Всем рекомендую.
  • С
    Сергей
    20 мая 2023
    Затерянный мир Черных гор
    Были на зкскурсии с Магомедом. Он - прекрасный рассказчик. Очень интереская поездка. Незабываемые впечатления.
  • И
    Ирина
    10 мая 2023
    Затерянный мир Черных гор
    Сегодня были на экскурсии:"Затерянный мир Черных гор",отличный маршрут,великолепные и незабываемые виды,очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хотел бы увидеть девственную,чистую
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    и не тронутую природу. Нашим гидом сегодня был Магомед,очень интересный собеседник,благодаря ему узнали очень много о традициях и происхождении народов Кавказа. Спасибо нашему гиду🙏за всю красоту,которую он нам сегодня показал! И большое спасибо организаторам,за хорошую организацию и интересный маршрут! Рекомендую всем!!!

  • М
    Марина
    3 марта 2023
    Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
    Затерянный мир вот уж как точно подобрано описание, я туда попала когда погода была не очень и окружал меня туман,
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    из-за которого атмосфера вокруг становилась еще более загадочной… даже в таком молоке было все очень красиво и интересно. А пикник в горах это нечто, холодно, идет снег… а тут горячая и вкусная еда, а в далеке пасутся лошади… Скорее всего я вернусь в Дигорию еще, но уже летом! Спасибо за экскурсию мне все понравилось!

    Затерянный мир вот уж как точно подобрано описание, я туда попала когда погода была не оченьЗатерянный мир вот уж как точно подобрано описание, я туда попала когда погода была не оченьЗатерянный мир вот уж как точно подобрано описание, я туда попала когда погода была не оченьЗатерянный мир вот уж как точно подобрано описание, я туда попала когда погода была не оченьЗатерянный мир вот уж как точно подобрано описание, я туда попала когда погода была не очень
  • С
    Сергей
    12 февраля 2023
    Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
    Все было прекрасно. Валера - замечательный рассказчик и отличный гид, который отлично знает свой край. Узнав, что мы уже были
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    ранее в Дигории, он мгновенно сориентировался и изменил маршрут так, чтобы мы смогли побывать в тех местах, которые еще не видели, но и посмотрели то, что хотелось посмотреть еще раз. И, конечно, обед на природе - это тоже очень понравилось!

    Все было прекрасно. Валера - замечательный рассказчик и отличный гид, который отлично знает свой край. Узнав

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Заброшенные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
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  3. Затерянный мир Черных гор
  4. Заброшенное. Осетия
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Заброшенные места" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 24 990. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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