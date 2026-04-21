Аланский женский монастырь (около 30 минут) Вы остановитесь в уединённом месте, где время словно замедляется. Почувствуете тишину гор, подышите чистым воздухом и настроитесь на спокойный ритм путешествия.
Ныхасская теснина и памятник Уастырджи (около 30 минут) Увидите узкое горное ущелье и монумент Уастырджи, парящий над пропастью, — символ силы и защиты.
Заброшенные шахтёрские посёлки (около 1 часа) Проедете через места, где когда-то кипела жизнь. Посмотрите на опустевшие дома, узнаете, как жили шахтёры и почему эти посёлки стали частью прошлого.
Цейское ущелье и Сказский ледник (около 2 часов) Подниметесь по канатной дороге на высоту около 2400 метров к подножию ледника. Окажетесь среди горных панорам и почувствуете масштаб природы.
Горский обед (около 1 часа) Сделаете паузу и попробуете блюда местной кухни.
Зарамагское озеро (около 1 часа) Отохнёте у водоёма насыщенного бирюзового оттенка, который гармонично вписывается в горный пейзаж.
Нузал и средневековое наследие (около 1 часа) Побываете у Нузальской часовни и увидите необычные горные «многоквартирные» дома. Услышите о жизни людей в этих местах много веков назад.
Термальные источники (около 1 часа) Завершите день отдыхом в горячих источниках — отличная возможность расслабиться после насыщенного маршрута.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле
Дополнительно оплачиваются подъём на канатной дороге к Сказскому леднику — 1000 ₽ за чел., посещение термальных источников — 500 ₽ за чел. и обед — по желанию
На термальные источники стоит взять с собой купальные принадлежности, тапочки и полотенце. Также всё указанное можно приобрести на локации
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
5250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Олимпийского парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Добро пожаловать в Северную Осетию — край величественных гор и древних традиций! Мы — местная команда гидов с многолетним опытом: знаем каждую тропу, каждую башню и каждую легенду этих мест.
Проводим читать дальшеуменьшить
экскурсии для гостей любого уровня подготовки, сочетая познавательные рассказы о культуре и истории региона с комфортом и безопасностью на маршруте.
С нами вы увидите не туристические открытки, а настоящую Осетию — живую, гостеприимную и незабываемую.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Мадина
Побывали на потрясающей экскурсии по Цейскому и Алагирскому ущельям — и до сих пор под впечатлением! Отдельная благодарность гиду Азамату: профессионал своего дела и невероятно душевный человек. Не просто показывал локации, а рассказывал увлекательные истории о каждом месте — про местные легенды, традиции и особенности природы. Было видно, что он искренне любит свой край и хочет поделиться этой любовью с гостями.
Азамат
Ответ организатора:
Мадина, спасибо за тёплые слова! Приятно было провести для Вас эту экскурсию и день в целом!)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Волкова
Прекрасная возможность ознакомиться с природой Осетии и почувствовать силу гор. Экскурсия с Азаматом превзошла все ожидания как в познавательной части, так и эмоциональной.
Азамат
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за высокую оценку! Рад, что вам понравилось!)
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дзерасса
Всё прошло отлично, всё понравилось. Невероятная красота, отличные локации, внимательный гид! Рекомендую
Азамат
Ответ организатора:
Спасибо, Дзерасса. Рад был провести с вами этот день)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Отличная экскурсия, всем советую. Азамат очень интересно все рассазывает, предлагал останавливаться в иниересющих локациях. Спасибо, осталось масса впечатлентй.
Азамат
Ответ организатора:
Елизавета, спасибо за столь высокую оценку! Будем всегда Вам рады!)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «Горные пейзажи Осетии: путешествие по Цейскому и Алагирскому ущельям в мини-группе»