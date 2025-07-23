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Жемчужина Ингушетии - Джейрахское ущелье

Основные достопримечательности Джейрахского ущелья — его башни и храмы. Они стоят много веков и хранят историю этих мест. Некоторые из них перестали использоваться совсем недавно — в XX веке. Посетить хотя бы один башенный комплекс должен каждый путешественник, побывавший в Ингушетии.
Жемчужина Ингушетии - Джейрахское ущелье
Жемчужина Ингушетии - Джейрахское ущелье
Жемчужина Ингушетии - Джейрахское ущелье
Ближайшие даты:
23
июл24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путешествие по живописным местам Ингушетии

Ваше путешествие начнется с одного из самых популярных маршрутов из Владикавказа — через великолепное Дарьяльское ущелье. В программе вас ждут яркие достопримечательности Горной Ингушетии, которые подарят незабываемые впечатления.

Башни Эрзи

Пересекая реку Терек, вы направитесь в Джейрах, где расположен один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия славится своими башнями, и особенно много их можно увидеть в Эрзи. Здесь вы сможете узнать секреты строительства и расположения этих удивительных оборонительных сооружений.

Цей-Лоамский горный перевал

С высоты перевала перед вами откроются захватывающие виды на заснеженную вершину Казбека. Не упустите возможность сделать потрясающие фотографии на смотровой площадке, которая подарит вам великолепные пейзажи.

Таргимская котловина

В самом сердце Горной Ингушетии вы погрузитесь в древние легенды и ощутите загадочную атмосферу родовых башенных комплексов. Это место наполнено историей и мистикой, которые оставят у вас яркие воспоминания.

Обед-ланч

Во время путешествия предусмотрен перерыв на вкусный и сытный обед, который позволит вам восстановить силы для дальнейших приключений.

Древний Эгикал

В крупнейшем башенном комплексе Таргимской котловины вы увидите сотни построек некогда процветающего селения, раскинувшегося по западному склону Цей-Лоамского хребта. У четырех высоких башен Таргима вы узнаете о значимых ингушских династиях и их вкладе в историю региона.

Башни Вовнушки

Это один из самых известных памятников средневековой архитектуры Ингушетии, который стал финалистом конкурса «Семь чудес России». Вы услышите увлекательные истории об этих сказочных башнях и познакомитесь с преданиями, которые их окружают.

Тхаба-Ерды

Завершением вашего путешествия станет посещение Ассинского ущелья. Здесь, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией, вы познакомитесь с историей одного из древнейших христианских храмов России.

Важная информация

  • Обязательно имейте при себе паспорт.
  • Не забудьте оригиналы свидетельств о рождении детей.

Погрузитесь в атмосферу истории и красоты, исследуя уникальные уголки Ингушетии!

Ежедневно с 9 до 10.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ляжгинский водопад
  • Смотровая площадка Цей Лоам
  • Боевые башни Эгикал
  • Замковый поселок Таргим
  • Башенный замок Вовнушки
  • Храм Тхаба-Ерды
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Любое место во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9 до 10.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно наличие паспорта и оригиналов свидетельств о рождении детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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