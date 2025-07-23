Описание экскурсии
Путешествие по живописным местам Ингушетии
Ваше путешествие начнется с одного из самых популярных маршрутов из Владикавказа — через великолепное Дарьяльское ущелье. В программе вас ждут яркие достопримечательности Горной Ингушетии, которые подарят незабываемые впечатления.
Башни Эрзи
Пересекая реку Терек, вы направитесь в Джейрах, где расположен один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия славится своими башнями, и особенно много их можно увидеть в Эрзи. Здесь вы сможете узнать секреты строительства и расположения этих удивительных оборонительных сооружений.
Цей-Лоамский горный перевал
С высоты перевала перед вами откроются захватывающие виды на заснеженную вершину Казбека. Не упустите возможность сделать потрясающие фотографии на смотровой площадке, которая подарит вам великолепные пейзажи.
Таргимская котловина
В самом сердце Горной Ингушетии вы погрузитесь в древние легенды и ощутите загадочную атмосферу родовых башенных комплексов. Это место наполнено историей и мистикой, которые оставят у вас яркие воспоминания.
Обед-ланч
Во время путешествия предусмотрен перерыв на вкусный и сытный обед, который позволит вам восстановить силы для дальнейших приключений.
Древний Эгикал
В крупнейшем башенном комплексе Таргимской котловины вы увидите сотни построек некогда процветающего селения, раскинувшегося по западному склону Цей-Лоамского хребта. У четырех высоких башен Таргима вы узнаете о значимых ингушских династиях и их вкладе в историю региона.
Башни Вовнушки
Это один из самых известных памятников средневековой архитектуры Ингушетии, который стал финалистом конкурса «Семь чудес России». Вы услышите увлекательные истории об этих сказочных башнях и познакомитесь с преданиями, которые их окружают.
Тхаба-Ерды
Завершением вашего путешествия станет посещение Ассинского ущелья. Здесь, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией, вы познакомитесь с историей одного из древнейших христианских храмов России.
Важная информация
- Обязательно имейте при себе паспорт.
- Не забудьте оригиналы свидетельств о рождении детей.
Погрузитесь в атмосферу истории и красоты, исследуя уникальные уголки Ингушетии!
Ежедневно с 9 до 10.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ляжгинский водопад
- Смотровая площадка Цей Лоам
- Боевые башни Эгикал
- Замковый поселок Таргим
- Башенный замок Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обязательно наличие паспорта и оригиналов свидетельств о рождении детей