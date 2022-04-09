Что вас ожидает

Картинные виды нон-стоп

По пути из Владикавказа вы проедете по двум живописным перевалам и ущельям — Джейрахскому и Ассинскому. Прогуляетесь до Ляжгинского водопада, самого крупного в Ингушетии. А поднявшись на смотровую площадку на Цей-Лоаме, откроете незабываемые панорамы окрестностей с силуэтами Главного Кавказского хребта.

Рукотворные сокровища Горной Ингушетии

Самые известные постройки республики — средневековые башенные комплексы, настоящие музеи под открытым небом. В регионе, где сохранилось больше всего сооружений такого типа, вы посетите наиболее яркие памятники: Эгикал, Эрзи и Вовнушки. Рассмотрите башни со всех ракурсов и оцените их величественные пейзажи на фоне гор. Узнаете о самобытных традициях возведения фамильных комплексов и их предназначениях. А также посетите один из древнейших храмов России, Тхаба-Ерды, где я расскажу о легендах и загадках христианской святыни.

🥘 В середине дня я предложу пообедать в кафе на перевале, где вы сможете отведать блюда национальной кухни с видом на величественные вершины.

📷 Кроме того, во время поездки я сделаю для вас профессиональные фотографии. После встречи вы получите 30-50 обработанных фото.

Организационные детали