Влюбиться в Ингушетию за один день

Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен

Индивидуальная
Самобытная Ингушетия — край сказочных ландшафтов, строгих архитектурных форм, непоколебимых традиций и гостеприимных людей.

Чтобы почувствовать душу этой древней земли, вы отправитесь в ее историческую, горную часть.

Проедете по ущельям, аулам и одной из самых зрелищных дорог мира.

А особое внимание уделим башенным комплексам, хранящим прошлое ингушских тейпов.
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
Влюбиться в Ингушетию за один день
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Что вас ожидает

Картинные виды нон-стоп

По пути из Владикавказа вы проедете по двум живописным перевалам и ущельям — Джейрахскому и Ассинскому. Прогуляетесь до Ляжгинского водопада, самого крупного в Ингушетии. А поднявшись на смотровую площадку на Цей-Лоаме, откроете незабываемые панорамы окрестностей с силуэтами Главного Кавказского хребта.

Рукотворные сокровища Горной Ингушетии

Самые известные постройки республики — средневековые башенные комплексы, настоящие музеи под открытым небом. В регионе, где сохранилось больше всего сооружений такого типа, вы посетите наиболее яркие памятники: Эгикал, Эрзи и Вовнушки. Рассмотрите башни со всех ракурсов и оцените их величественные пейзажи на фоне гор. Узнаете о самобытных традициях возведения фамильных комплексов и их предназначениях. А также посетите один из древнейших храмов России, Тхаба-Ерды, где я расскажу о легендах и загадках христианской святыни.

🥘 В середине дня я предложу пообедать в кафе на перевале, где вы сможете отведать блюда национальной кухни с видом на величественные вершины.
📷 Кроме того, во время поездки я сделаю для вас профессиональные фотографии. После встречи вы получите 30-50 обработанных фото.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере Hyundai Creta. Я заберу вас из отеля во Владикавказе и после экскурсии привезу в удобное вам место.
  • Дополнительные расходы: билет в национальный парк — 150 руб. /человека (гиду билет не нужен); обед в кафе — около 600 руб. /человека
  • Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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