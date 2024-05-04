Осетинский уикенд в горах на джипах
Авторский тур во Владикавказе

Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха

Северная Осетия — это отличный вариант путешествия выходного дня.

Вырваться из тесного города в горы, наесться осетинских пирогов, погулять по тропинками с фантастическими пейзажами и исследовать древние осетинские башни — такой отдых наполнит энергией надолго! Вы будете жить в одном из лучших осетинских отелей среди гор, начинать утро с плавания в бассейне и каждый день пробовать новые осетинские блюда.
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Осетинский уикенд в горах на джипах
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.

Можно участвовать с детьми от 6 лет.

Проживание. Будем жить в четырехзвездочном отеле «Роза Ветров Оздоровительный центр» в поселке Верхний Фиагдон в горах. В отеле есть бассейн, фитнес-зал, сауна, терраса для загара, детская игровая площадка и ресторан. Всем гостям предоставляется бесплатный wi-fi.

Питание. Завтраки и ужины в отеле в формате «шведский стол», обеды будут в кафе по пути. Обязательно попробуем осетинские блюда и знаменитые пироги.

Программа тура по дням

1 день

На джипах в Куртатинское ущелье

Центр горной Осетии. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа, сядем на внедорожники и сразу помчимся в горы. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.

Осетинские древности. Вы пройдете по «тропе чудес» каньона Кадаргаван и окажетесь возле скальной крепости Дзивгис, исследуете руины средневекового селения Цмыти, а потом спуститесь к самой высокогорной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.

Солнечный каньон. Потом поедем в Фиагдонский каньон, который считают одним из самых солнечных мест в Осетии. Вы услышите местные легенды и познакомитесь с осетинскими традициями и обычаями — это будет настоящее погружение в прошлое. В Фиагдоне мы пообедаем блюдами осетинской кухни, затем заселимся в оздоровительный комплекс «Роза ветров». Можно будет отдохнуть после дороги, принять душ и самостоятельно прогуляться по окрестностям — вокруг довольно много маршрутов для пеших походов.

Вечером в отеле будет ужин (шведский стол), можно будет зарядиться силами и при желании сходить в бассейн или сауну.

На джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущельеНа джипах в Куртатинское ущелье
2 день

Даргавский некрополь и загадки Кармадонского ущелья

Город мертвых. Утро можно начать с плавания в бассейне, затем сходить на шведский стол и после этого приготовиться к активной насыщенной программе. Выезжаем из отеля с вещами в Даргавс. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.

Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.

Пообедаем блюдами осетинской кухни (возможно в формате пикника, ланч-боксов). И поедем во Владикавказ. Выходные подходят к концу — пора возвращаться домой. Мы отвезем вас в аэропорт или на ж/д вокзал, можете смотреть рейсы после 18 часов.

Даргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущельяДаргавский некрополь и загадки Кармадонского ущелья

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проживание в 2-местных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении) в ОЦ «Роза Ветров» 4
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты
  • Одноместное размещение (доплата - 4000 руб.)
  • Входные билеты в объекты посещения ~ 500 руб
Место начала и завершения?
Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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