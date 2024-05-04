Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Вырваться из тесного города в горы, наесться осетинских пирогов, погулять по тропинками с фантастическими пейзажами и исследовать древние осетинские башни — такой отдых наполнит энергией надолго! Вы будете жить в одном из лучших осетинских отелей среди гор, начинать утро с плавания в бассейне и каждый день пробовать новые осетинские блюда.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 900 ₽
Описание
Организационные детали
Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.
Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий и сложностей с преодолением перевалов, оставляем право за собой изменять маршрут.
Можно участвовать с детьми от 6 лет.
Проживание. Будем жить в четырехзвездочном отеле «Роза Ветров Оздоровительный центр» в поселке Верхний Фиагдон в горах. В отеле есть бассейн, фитнес-зал, сауна, терраса для загара, детская игровая площадка и ресторан. Всем гостям предоставляется бесплатный wi-fi.
Питание. Завтраки и ужины в отеле в формате «шведский стол», обеды будут в кафе по пути. Обязательно попробуем осетинские блюда и знаменитые пироги.
Программа тура по дням
На джипах в Куртатинское ущелье
Центр горной Осетии. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Владикавказа, сядем на внедорожники и сразу помчимся в горы. Начнём с Куртатинского ущелья в самом центре горной Осетии. Здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерными укреплениями, культовыми сооружениями. Вы увидите Кадаргаванский каньон и скальную крепость Дзивгис времён нашествия Тамерлана.
Осетинские древности. Вы пройдете по «тропе чудес» каньона Кадаргаван и окажетесь возле скальной крепости Дзивгис, исследуете руины средневекового селения Цмыти, а потом спуститесь к самой высокогорной обители на территории России — Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю.
Солнечный каньон. Потом поедем в Фиагдонский каньон, который считают одним из самых солнечных мест в Осетии. Вы услышите местные легенды и познакомитесь с осетинскими традициями и обычаями — это будет настоящее погружение в прошлое. В Фиагдоне мы пообедаем блюдами осетинской кухни, затем заселимся в оздоровительный комплекс «Роза ветров». Можно будет отдохнуть после дороги, принять душ и самостоятельно прогуляться по окрестностям — вокруг довольно много маршрутов для пеших походов.
Вечером в отеле будет ужин (шведский стол), можно будет зарядиться силами и при желании сходить в бассейн или сауну.
Даргавский некрополь и загадки Кармадонского ущелья
Город мертвых. Утро можно начать с плавания в бассейне, затем сходить на шведский стол и после этого приготовиться к активной насыщенной программе. Выезжаем из отеля с вещами в Даргавс. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Все дело в очень необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и ученых и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а еще пообщаемся с местными осликами — их в поселке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Заброшенный курорт. Затем поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был очень популярный курорт, но в 2002 году здесь случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы актера Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор и напоминает о непоправимых событиях.
Пообедаем блюдами осетинской кухни (возможно в формате пикника, ланч-боксов). И поедем во Владикавказ. Выходные подходят к концу — пора возвращаться домой. Мы отвезем вас в аэропорт или на ж/д вокзал, можете смотреть рейсы после 18 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в 2-местных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении) в ОЦ «Роза Ветров» 4
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты
- Одноместное размещение (доплата - 4000 руб.)
- Входные билеты в объекты посещения ~ 500 руб