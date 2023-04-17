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Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
15 июня в 08:00
19 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
14 июня в 13:00
15 июня в 13:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
59 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина17 апреля 2023Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На праздники»
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