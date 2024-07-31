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мы выехали в Назрань. По приезду нас встретил приветливый мужчина Арсамак. Такой теплый прием мы не ожидали. Поэтому отдельно говорим спасибо этому добрейшему человеку. Затем нас забрал гид Джамбулат. У этого человека такая яркая улыбка, сразу располагает к себе. Джамбулат всех нас объединил. Нас было 10 человек, познакомились с помощью рассказов о себе. Обедать поехали в кафе Авеню. Мы прекрасно поели и поехали к стометровой башне «Согласие». Внутри башни расположился этнографический музей со смотровой площадкой на вершине. Причем смотровая сделана из прозрачного пола. Затем Джамбулат очень интересно провел обзорную экскурсию по достопримечательностям Назрани. И нас отвезли в гостиницу «Армхи». Прекрасный вид из окна нам был обеспечен. На следующее утро нас забрал не менее улыбчивый и позитивный гид Муса. Он повез нашу группу в горную Ингушетию. Мы заехали посмотреть на прекрасный Ляжгинский водопад. Нам как раз повезло, было пасмурно. Водопад был наполнен. Подниматься на водопад- дело не из легких, но мы это сделали. Водопад является крупнейшим в Ингушетии. Затем мы посетили не менее интересное место - заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл». Муса подробно нам рассказал о людях, которые в то время жили, о внутреннем строении башен. Потом нас накормили волшебным, нежным и вкусным шашлыком с прекрасным видом на туман. Но это не испортило наш отдых. Мы даже танцевали национальные танцы. Муса и Амалия показали, как это бывает. Следующая точка была башенный комплекс «Эгикал». Внутри одной из башен мы узнали о свадебных традициях. Заехали посмотреть на Вовнушки. Средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен. Является уникальным памятником ингушской архитектуры. И абсолютно довольные поехали обратно в отель отдыхать. На следующий день мы поехали в Северную Осетию- Аланию. Так же было пасмурно. Остановились у Кармадонского тоннеля. В месте, где произошла гибель Сергея Бодрова и его команды. Затем гуляли по территории мертвого города- село Дарвгас. Завораживающее место… Потом мы поехали посмотреть на достопримечательную осетинскую букву А, но был туман, еще и грязь, и только отважная девушка Марина сходила посмотреть эту букву. Все остальные сидели в машине. В другом месте покатались на больших качелях. Фотки классные получились. А ощущения непередаваемые. Также посетили православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье. Самый высокогорный монастырь на территории России. По пути посмотрели арт-объект «Снежный барс». Там нужно быть очень аккуратными. И приехали на экскурсию по Владикавказу. Могу сделать небольшое сравнение. Кому нравится Санкт-Петербург, то Владикавказ вам тоже понравится, потому что он немного похож. Экскурсия была шикарная. Мы заходили в здания со своей очень интересной историей. На следующий день нас забрал Адам и повез в Грозный. По пути нам встретилось маковое поле, и как хорошо, что мы остановились, и теперь у меня такие красивые фото имеются. Приехав в Грозный, мы посетили православную церковь, погуляли в центре, посмотрели мечеть «Сердце Чечни», увидели Грозный Сити, поднялись на смотровую площадку. Посетили музей Ахмада Кадырова. И вечером уже самостоятельно ходили смотреть на ночной Грозный. Это стоит того, чтобы приехать снова. Ну и в заключительный день мы двинулись на форелевое хозяйство, обедали вкусной рыбкой, потом поехали на Сулакский каньон. Сидеть на скале, смотреть вниз… Классно! Я могу назвать это- место силы. Там можно наполнится энергией. На обратном пути мы посетили пещеры и навесной мост над каньоном. Жаль, что не удалось прокатиться на катере. И уже, возвращаясь поздно вечером, мы заехали посмотреть на Аргунскую и Шалинскую мечеть. Из надо смотреть вечером. Мечеть в Шали! Это что-то с чем то, советую посмотреть. Наша небольшая компания благодарит за подаренные эмоции и впечатления. Спасибо за наше путешествие и теплый прием. Обязательно приедем снова, ведь туман нам не позволил все посмотреть.