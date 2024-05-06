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Авторский тур
5 дней
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550₽ за человека
Авторский тур
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
8 июля в 08:30
11 июля в 08:30
10 295₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ООльга6 мая 2024Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
- ИИрина16 апреля 2024С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
- ООльга10 декабря 2023Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
- ММарина6 декабря 20231-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и
- ООльга31 октября 2023Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и, конечно, нашим гидам Сергею
- ААнна29 мая 2023Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz 12 мая со Ставрополя
- ЮЮлия10 мая 2023С 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.
- ГГалина17 апреля 2023Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На ноябрьские праздники»
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