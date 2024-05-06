На ноябрьские праздники – туры во Владикавказе

Найдено 23 тура в категории «На ноябрьские праздники» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс в горах Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Релакс в горах Северной Осетии
Совместить полезные процедуры с увлекательными экскурсиями
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
55 000 за человека
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
Искупаться в горячих источниках и исследовать древние башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, ср...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900 за человека
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900 за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
42 900 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека
В гостях у осетин
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900 за человека
Осетинское приключение в горах на джипах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Осетинское приключение в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
23 900 за человека
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
38 900 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900 за человека
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
29 500 за человека
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
45 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200 за человека
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Начало: Аэропорт Владикавказа или Магаса, с 13:00 до 14:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
49 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000 за человека
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Осетии с поездкой в Грозный и к Эльбрусу
Посетить Город мёртвых, провести вечер в сердце Чечни и надышаться воздухом Приэльбрусья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
5900053 100 за человека
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, древности и высокогорные селения
Приготовить осетинский пирог, полюбоваться пейзажами Дигории и отыскать в горах рыцарский замок
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 000 за человека
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550 за человека
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
8 июля в 08:30
11 июля в 08:30
10 295 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Релакс в горах Северной Осетии
    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!! Наталья благодарна вам за организацию поздравления моему супругу, все
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    получилось просто отлично. Место проведения поздравления, артисты СУПЕР, блюда за праздничным столом. Атмосфера праздника на УРА!!! И спасибо за подарок). Очень хочется отметить нашего гида Константина: его пунктуальность, внимательность (есть с чем сравнивать), за чистое авто и за настроение, которое он поддерживал на протяжение всего тура. Проехали и прошли много километров по красивым местам. Так же хочется отметить экскурсовода Елену (пешая экскурсия по Владикавказу) за ее богатый и интересный рассказ о Владикавказе. Много вопросов было с нашей стороны, на которые мы получили очень подробные ответы. Экскурсия прошла в очень хорошем темпе, это даже больше познавательная прогулка, в которой сделано много красивых фотографий, за что так же благодарны Елене. Поэтому с удовольствием рекомендую ваш тур и вашу команду.

    Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!Начну со слов благодарности организаторам тура:"Огромное вам спасибо!" Тур прошел очень хорошо!!!
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня
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    и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • О
    Ольга
    10 декабря 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Наше путешествие состоялось в конце октября. Тур-экскурсия по времени занял недельку, по впечатлениям, как будто месяц отдохнули. Группа небольшая, всего
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    9 человек, мы были с сыном-подростком, он остался очень доволен, у меня претензий к организации тура практически нет. Если сразу касаться минусов, то были небольшие недочёты в логистике в самом начале и показались однообразными включенные в стоимость обеды, хотелось бы меню поинтереснее, может, так совпало, что несколько дней подряд пришлось есть курятину, что стало поводом для шуток. Отмечу, при этом, все было вкусно и достаточно сытно. В целом с минусами на этом все. Остальное - в плюс. Отели неплохие (Армхи специфичен, там, как повезет, но виды и расположение все искупают), а в Грозном так и прямо отличный. Очень насыщенная программа (все пункты были выполнены), и, что следует особо отметить, не просто перемещение с места на место, а в сопровождении гидов, качественная экскурсионная программа. Ироничный эрудит Рамзан, это, конечно, особое украшение экскурсий; чудесный юноша-гид в Грозном (к сожалению, не запомнили имя), так деликатно, спокойно и интересно продемонстрировал нам основные достопримечательности республики, таким и должен быть проводник в другую культуру; в Башне очень интересно молодой человек рассказывал о традициях; внимательный и аккуратный водитель -Багаутдин, этот человек сопровождал нас по всему маршруту, я придирчива к манере езды, с этим человеком было очень комфортно ездить, и шуткой поддерживал и добрым словом, и помогал с чемоданами, как родной стал за неделю))). И вообще мы не пожалели, что поехали именно с этой турфирмой, и именно с этой программой, потому что там реально чувствовалась командная работа и опека. Начиная от незримо присутствовавшей с нами постоянно на связи в чате внимательной девушки-менеджера, включая всех гидов, организаторов, кто делал нашу поездку комфортной, и, конечно, Зара - видно, что человек душой болеет за свое дело, и старается теплоту и любовь к родному краю передать и показать своим гостям. Описывать туристические помещенные нами места - не вижу смысла, их нужно увидеть лично, и считаю, что конкретная экскурсия в таком именно формате- это прямо маст хэв для посещения Кавказа. В планах воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, подкупает именно индивидуальный подход к клиенту, реально ощущаешь себя гостем в этих прекрасных краях.

  • М
    Марина
    6 декабря 2023
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и
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    с замечательным гидом Рамзаном! Приятно впечатлены радушным приемом, доброжелательностью, чутким отношением ко всем нашим пожеланиям, потрясающим количеством информации и интересеным ее изложением, безупречно уважительным отношением к каждому участнику группы. Искренне рекомендую Бэлла-тур, т. к очень гибки ко всем пожеланиям, подобраны интересные локации и гостиницы, удобные встречи и проводы. Ингушетия надолго останется в нашем сердце в первую очередь благодаря добродушию людей, с которыми нам довелось встретиться во время поездки! А горы, ущелья, теснины, каньоны, перевалы, башни и вообще природа бесконечно прекрасны! Спасибо большое за чудесный отдых!

    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все
  • О
    Ольга
    31 октября 2023
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и, конечно, нашим гидам Сергею
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    и Александру, ведь было ощущение, что мы не туристы, а долгожданные гости - на столько радушно и тепло нас встретили. Название тура оправдывает себя полностью, нам по максимуму удалось окунуться в местную атмосферу, восхититься удивительной природой и познакомиться с Кавказом на все 100%. А еще на Кавказе невероятно вкусно и одним из достоинств тура были включенные обеды, что позволило познакомиться еще и с местной кухней.

    Это был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором иЭто был восхитительный отдых, очень колоритно, сочно, вкусно, невероятно интересно и познавательно! Огромная признательность организатором и
  • А
    Анна
    29 мая 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz 12 мая со Ставрополя
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    мы выехали в Назрань. По приезду нас встретил приветливый мужчина Арсамак. Такой теплый прием мы не ожидали. Поэтому отдельно говорим спасибо этому добрейшему человеку. Затем нас забрал гид Джамбулат. У этого человека такая яркая улыбка, сразу располагает к себе. Джамбулат всех нас объединил. Нас было 10 человек, познакомились с помощью рассказов о себе. Обедать поехали в кафе Авеню. Мы прекрасно поели и поехали к стометровой башне «Согласие». Внутри башни расположился этнографический музей со смотровой площадкой на вершине. Причем смотровая сделана из прозрачного пола. Затем Джамбулат очень интересно провел обзорную экскурсию по достопримечательностям Назрани. И нас отвезли в гостиницу «Армхи». Прекрасный вид из окна нам был обеспечен. На следующее утро нас забрал не менее улыбчивый и позитивный гид Муса. Он повез нашу группу в горную Ингушетию. Мы заехали посмотреть на прекрасный Ляжгинский водопад. Нам как раз повезло, было пасмурно. Водопад был наполнен. Подниматься на водопад- дело не из легких, но мы это сделали. Водопад является крупнейшим в Ингушетии. Затем мы посетили не менее интересное место - заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл». Муса подробно нам рассказал о людях, которые в то время жили, о внутреннем строении башен. Потом нас накормили волшебным, нежным и вкусным шашлыком с прекрасным видом на туман. Но это не испортило наш отдых. Мы даже танцевали национальные танцы. Муса и Амалия показали, как это бывает. Следующая точка была башенный комплекс «Эгикал». Внутри одной из башен мы узнали о свадебных традициях. Заехали посмотреть на Вовнушки. Средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен. Является уникальным памятником ингушской архитектуры. И абсолютно довольные поехали обратно в отель отдыхать. На следующий день мы поехали в Северную Осетию- Аланию. Так же было пасмурно. Остановились у Кармадонского тоннеля. В месте, где произошла гибель Сергея Бодрова и его команды. Затем гуляли по территории мертвого города- село Дарвгас. Завораживающее место… Потом мы поехали посмотреть на достопримечательную осетинскую букву А, но был туман, еще и грязь, и только отважная девушка Марина сходила посмотреть эту букву. Все остальные сидели в машине. В другом месте покатались на больших качелях. Фотки классные получились. А ощущения непередаваемые. Также посетили православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Расположен в селе Хидикус в Куртатинском ущелье. Самый высокогорный монастырь на территории России. По пути посмотрели арт-объект «Снежный барс». Там нужно быть очень аккуратными. И приехали на экскурсию по Владикавказу. Могу сделать небольшое сравнение. Кому нравится Санкт-Петербург, то Владикавказ вам тоже понравится, потому что он немного похож. Экскурсия была шикарная. Мы заходили в здания со своей очень интересной историей. На следующий день нас забрал Адам и повез в Грозный. По пути нам встретилось маковое поле, и как хорошо, что мы остановились, и теперь у меня такие красивые фото имеются. Приехав в Грозный, мы посетили православную церковь, погуляли в центре, посмотрели мечеть «Сердце Чечни», увидели Грозный Сити, поднялись на смотровую площадку. Посетили музей Ахмада Кадырова. И вечером уже самостоятельно ходили смотреть на ночной Грозный. Это стоит того, чтобы приехать снова. Ну и в заключительный день мы двинулись на форелевое хозяйство, обедали вкусной рыбкой, потом поехали на Сулакский каньон. Сидеть на скале, смотреть вниз… Классно! Я могу назвать это- место силы. Там можно наполнится энергией. На обратном пути мы посетили пещеры и навесной мост над каньоном. Жаль, что не удалось прокатиться на катере. И уже, возвращаясь поздно вечером, мы заехали посмотреть на Аргунскую и Шалинскую мечеть. Из надо смотреть вечером. Мечеть в Шали! Это что-то с чем то, советую посмотреть. Наша небольшая компания благодарит за подаренные эмоции и впечатления. Спасибо за наше путешествие и теплый прием. Обязательно приедем снова, ведь туман нам не позволил все посмотреть.

    Мы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkazМы с ребятами планировали этот отпуск еще с февраля. Выбор пал на тур по 4 республикам от@bellatour_kavkaz
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2023
    Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
    С 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.
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    Организация тура хорошая, встречали нас в группы небольшим коллективом, также и путешествовали в группах до 10 человек, очень удобно! Маршрут интересный,исторический по Ингушетии особенно и Северной Осетии-Алании, хотелось бы рекомендовать организаторам, начинать знакомство с Чечней также включить места для посещения с исторической части республики, и больше таких мест показать, и как второй день выделить для Грозного вместе с мечетями (значимыми) на это достаточно 1 дня! Еще как мнение для организаторов, не бронируйте проживание в Грозном, в гостинице "Беркат", уж очень давняя гостиница, у кого в номере не было горячей воды, а у других шла из крана совсем рыжая и с осадками от старых труб! В целом, тур был познавателен, гид Рамзан, умница, любит и знает историю Кавказа и России, одно удовольствие его слушать и беседовать с ним на тему - истории! 5 баллов Рамзану! Еще хочу отметить, гида в Грозном, Алию кажется, и Владимира из Владикавказа, приятно слушать интеллегентных людей, любящих свою малую Родину! Еще водитель Магомед, всегда выглядил приятно и водит автобус отлично, всегда поддержит любую тему и даст нужный совет!

    С 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-БалкарииС 1 мая по 6 мая, путешествовала с "Белла Тур" по 4 кавказским республикам- Ингушетии, Карардино-Балкарии
  • Г
    Галина
    17 апреля 2023
    Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
    Наталья, добрый день. Вчера мы вернулись из поездки, в которую тяжело собирались и как легко она прошла благодаря радушию и
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    гостеприимству принимающих людей. Огромная благодарность всем членам семьи Александра. А его профессионализм и знания, которыми он делится заслуживают большого уважения. Спаси бо за вкусную еду, за любовь к своей земле, которой они заряжают своих гостей. Теперь хочется говорить своим друзьям и близким,что они должны обязательно побывать в гостях у семьи Александра.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На ноябрьские праздники»

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