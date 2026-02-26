Описание тура
Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть Кавказ, а прожить его — через вкус, танец, прикосновение к древности и живое общение с горами. За 5 дней вы побываете в двух республиках — Северной Осетии и Ингушетии, проедете по легендарным ущельям: Кармадонскому, Алагирскому, Дигорскому и Джейрахскому. Увидите Даргавс — Город мертвых с древним некрополем, место гибели Сергея Бодрова, Цейское ущелье со Сказским ледником, башенные комплексы Эрзи и средневековые крепости Горной Ингушетии.
Но главное — вы почувствуете душу этих мест. Вас ждет Аланский вечер с национальными танцами и музыкой, мастер-класс по выпечке осетинских пирогов и приготовлению домашнего сыра, дегустации местных специалитетов, а еще — свободное время в курорте Армхи с панорамным бассейном, канаткой и квадроциклами. И конечно, термальные источники, смотровая на Башне Согласия в Магасе и пешая прогулка по Владикавказу.
Вас ждут комфортные переезды на микроавтобусах, проживание в уютном отеле во Владикавказе (все 5 дней без переездов!), полный пансион включен — от завтраков до ужинов, а гид будет рядом от встречи в аэропорту до финальных проводов. Группы небольшие — до 7 человек, чтобы сохранить камерную теплую атмосферу путешествия.
Поехали с нами вместе исследовать Кавказ — его историю, культуру, природу и гостеприимство!
Программа тура по дням
Встреча, Владикавказ и Аланский вечер
Групповой трансфер из аэропорта Беслан, знакомство с гидом и участниками. После обеда в кафе заселимся в отель Планета Люкс во Владикавказе — он станет нашей базой на все дни путешествия. Вечером нас ждет погружение в культуру Осетии: Аланский вечер с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями. Вы попробуете осетинские блюда и почувствуете настоящее кавказское гостеприимство. (В случае отмены мероприятия — ужин в ресторане).
Локации и расписание:
Встреча в аэропорту Беслан, групповой трансфер
Обед
Заселение в отель Планета Люкс
Аланский вечер: танцы, музыка, дегустация осетинских блюд
Кармадонское ущелье, Даргавс и Владикавказ
После завтрака отправляемся знакомиться с самыми значимыми местами Осетии. Первая остановка — Даргавс, знаменитый Город мертвых с древним некрополем. По желанию сможете посетить старые гробницы (вход в некрополь — 150 руб). Затем едем в Кармадонское ущелье, место гибели Сергея Бодрова. Далее направимся к Фиагдонскому ущелью, где, прорываясь сквозь дикие скалы, ревет Фиагдон, а на участке Кадаргаван открываются захватывающие виды на снежные пиеи гор. Также доберемся до старинной башни Курта и Тага. После нас ждет мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и обед. Когда вернемся во Владикавказ, отправимся на пешую экскурсию по городу.
Локации и расписание:
Завтрак
Даргавс
Кармадонское ущелье
Фиагдонское ущелье
Башня Курта и Тага
Мастер-класс по осетинским пирогам
Обед
Пешая экскурсия по Владикавказу
Ужин, возвращение в отель
Алагирское ущелье, Цей и родина Коста Хетагурова
После завтрака выезжаем в Алагирское ущелье. По пути увидим монумент Ныхас Уастырджи — покровителя мужчин и воинов, одного из самых больших конных памятников в мире. Посетим пещеру и святилище Сау Бараг и въедем в Цейское ущелье — государственный заповедник. Полюбуемся горой Монах — суровым каменным хранителем этих мест. После обеда поднимемся на канатно-кресельном подъемнике к Сказскому леднику (за доплату, 300 руб.), увидим ледяной грот и реку Сказдон. Затем отправимся в высокогорный аул Нар — родину основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. По дороге остановимся у Зарамагской Гэс и обелиска братьям Газдановым. По желанию можно будет искупаться в термальных источниках Терма-Ганах (за доплату).
Локации и расписание:
Завтрак
Монумент Ныхас Уастырджи
Пещера и святилище Сау Бараг
Цейское ущелье, гора Монах
Обед
Канатная дорога к Сказскому леднику (по желанию)
Высокогорный аул Нар
Зарамагская Гэс
Обелиск братьям Газдановым в Дзуарикау
Термальные источники Терма-Ганах (по желанию)
Ужин, возвращение в отель
Горная Ингушетия: башни Эрзи и курорт Армхи
После завтрака выезжаем в Горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник, увидим средневековые башни и крепости, хранящие память веков, а также башенный комплекс Эрзи, один из крупнейших в Ингушетии. После обеда будет свободное время на современном горном курорте Армхи. Вы сможете искупаться в открытом бассейне с панорамным видом на горы (летом), подняться на канатной дороге, отправиться на конную прогулку или квадроциклах, покататься на лыжах или тюбингах (зимой) или просто отдохнуть в уютном кафе (все активности за доплату). Возвращение во Владикавказ, ужин.
Локации и расписание:
Завтрак
Джейрахо-Ассинский заповедник
Башенный комплекс Эрзи
Обед
Свободное время на курорте Армхи (активности по желанию за доплату: бассейн, канатка, конные прогулки, квадроциклы, лыжи, тюбинги)
Ужин, возвращение в отель
Магас: Башня Согласия и Мемориал памяти
Утром выезжаем в столицу Ингушетии — город Магас. Посетим Мемориал памяти и славы, посвященный ключевым событиям в истории республики. Затем поднимемся в Башню Согласия — самую высокую башню Ингушетии, где расположен этнографический музей и смотровая площадка с шикарным панорамным видом на город и горы. После обеда — групповой трансфер в аэропорт Владикавказа (рекомендуемое время вылета — после 16:00).
Локации и расписание:
Завтрак
Магас, Мемориал памяти и славы
Башня Согласия, этнографический музей, смотровая площадка
Обед
Трансфер в аэропорт Владикавказа
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (полный пансион)
- Аланский вечер
- Мастер-классы
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Экскурсионный трансфер
- Экскурсии по маршруту с гидом
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Канатная дорога в Алагирском ущелье
- Вход для купания в термальные источники
- Дополнительные расходы
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Активности на курорте Армхи