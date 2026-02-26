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Описание тура

Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть Кавказ, а прожить его — через вкус, танец, прикосновение к древности и живое общение с горами. За 5 дней вы побываете в двух республиках — Северной Осетии и Ингушетии, проедете по легендарным ущельям: Кармадонскому, Алагирскому, Дигорскому и Джейрахскому. Увидите Даргавс — Город мертвых с древним некрополем, место гибели Сергея Бодрова, Цейское ущелье со Сказским ледником, башенные комплексы Эрзи и средневековые крепости Горной Ингушетии.

Но главное — вы почувствуете душу этих мест. Вас ждет Аланский вечер с национальными танцами и музыкой, мастер-класс по выпечке осетинских пирогов и приготовлению домашнего сыра, дегустации местных специалитетов, а еще — свободное время в курорте Армхи с панорамным бассейном, канаткой и квадроциклами. И конечно, термальные источники, смотровая на Башне Согласия в Магасе и пешая прогулка по Владикавказу.

Вас ждут комфортные переезды на микроавтобусах, проживание в уютном отеле во Владикавказе (все 5 дней без переездов!), полный пансион включен — от завтраков до ужинов, а гид будет рядом от встречи в аэропорту до финальных проводов. Группы небольшие — до 7 человек, чтобы сохранить камерную теплую атмосферу путешествия.

Поехали с нами вместе исследовать Кавказ — его историю, культуру, природу и гостеприимство!