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Осетия и Ингушетия за 5 дней: все включено - горы, кухня и танцы

Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть Кавказ
Осетия и Ингушетия за 5 дней: все включено - горы, кухня и танцыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осетия и Ингушетия за 5 дней: все включено - горы, кухня и танцыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Осетия и Ингушетия за 5 дней: все включено - горы, кухня и танцыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть Кавказ, а прожить его — через вкус, танец, прикосновение к древности и живое общение с горами. За 5 дней вы побываете в двух республиках — Северной Осетии и Ингушетии, проедете по легендарным ущельям: Кармадонскому, Алагирскому, Дигорскому и Джейрахскому. Увидите Даргавс — Город мертвых с древним некрополем, место гибели Сергея Бодрова, Цейское ущелье со Сказским ледником, башенные комплексы Эрзи и средневековые крепости Горной Ингушетии.

Но главное — вы почувствуете душу этих мест. Вас ждет Аланский вечер с национальными танцами и музыкой, мастер-класс по выпечке осетинских пирогов и приготовлению домашнего сыра, дегустации местных специалитетов, а еще — свободное время в курорте Армхи с панорамным бассейном, канаткой и квадроциклами. И конечно, термальные источники, смотровая на Башне Согласия в Магасе и пешая прогулка по Владикавказу.

Вас ждут комфортные переезды на микроавтобусах, проживание в уютном отеле во Владикавказе (все 5 дней без переездов!), полный пансион включен — от завтраков до ужинов, а гид будет рядом от встречи в аэропорту до финальных проводов. Группы небольшие — до 7 человек, чтобы сохранить камерную теплую атмосферу путешествия.

Поехали с нами вместе исследовать Кавказ — его историю, культуру, природу и гостеприимство!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Владикавказ и Аланский вечер

Групповой трансфер из аэропорта Беслан, знакомство с гидом и участниками. После обеда в кафе заселимся в отель Планета Люкс во Владикавказе — он станет нашей базой на все дни путешествия. Вечером нас ждет погружение в культуру Осетии: Аланский вечер с национальными танцами, традиционной музыкой и угощениями. Вы попробуете осетинские блюда и почувствуете настоящее кавказское гостеприимство. (В случае отмены мероприятия — ужин в ресторане).

Локации и расписание:

  • Встреча в аэропорту Беслан, групповой трансфер

  • Обед

  • Заселение в отель Планета Люкс

  • Аланский вечер: танцы, музыка, дегустация осетинских блюд

Встреча, Владикавказ и Аланский вечерВстреча, Владикавказ и Аланский вечерВстреча, Владикавказ и Аланский вечер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Кармадонское ущелье, Даргавс и Владикавказ

После завтрака отправляемся знакомиться с самыми значимыми местами Осетии. Первая остановка — Даргавс, знаменитый Город мертвых с древним некрополем. По желанию сможете посетить старые гробницы (вход в некрополь — 150 руб). Затем едем в Кармадонское ущелье, место гибели Сергея Бодрова. Далее направимся к Фиагдонскому ущелью, где, прорываясь сквозь дикие скалы, ревет Фиагдон, а на участке Кадаргаван открываются захватывающие виды на снежные пиеи гор. Также доберемся до старинной башни Курта и Тага. После нас ждет мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и обед. Когда вернемся во Владикавказ, отправимся на пешую экскурсию по городу.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Даргавс

  • Кармадонское ущелье

  • Фиагдонское ущелье

  • Башня Курта и Тага

  • Мастер-класс по осетинским пирогам

  • Обед

  • Пешая экскурсия по Владикавказу

  • Ужин, возвращение в отель

Кармадонское ущелье, Даргавс и ВладикавказКармадонское ущелье, Даргавс и ВладикавказКармадонское ущелье, Даргавс и Владикавказ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Алагирское ущелье, Цей и родина Коста Хетагурова

После завтрака выезжаем в Алагирское ущелье. По пути увидим монумент Ныхас Уастырджи — покровителя мужчин и воинов, одного из самых больших конных памятников в мире. Посетим пещеру и святилище Сау Бараг и въедем в Цейское ущелье — государственный заповедник. Полюбуемся горой Монах — суровым каменным хранителем этих мест. После обеда поднимемся на канатно-кресельном подъемнике к Сказскому леднику (за доплату, 300 руб.), увидим ледяной грот и реку Сказдон. Затем отправимся в высокогорный аул Нар — родину основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. По дороге остановимся у Зарамагской Гэс и обелиска братьям Газдановым. По желанию можно будет искупаться в термальных источниках Терма-Ганах (за доплату).

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Монумент Ныхас Уастырджи

  • Пещера и святилище Сау Бараг

  • Цейское ущелье, гора Монах

  • Обед

  • Канатная дорога к Сказскому леднику (по желанию)

  • Высокогорный аул Нар

  • Зарамагская Гэс

  • Обелиск братьям Газдановым в Дзуарикау

  • Термальные источники Терма-Ганах (по желанию)

  • Ужин, возвращение в отель

Алагирское ущелье, Цей и родина Коста ХетагуроваАлагирское ущелье, Цей и родина Коста ХетагуроваАлагирское ущелье, Цей и родина Коста Хетагурова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горная Ингушетия: башни Эрзи и курорт Армхи

После завтрака выезжаем в Горную Ингушетию. Посетим Джейрахо-Ассинский заповедник, увидим средневековые башни и крепости, хранящие память веков, а также башенный комплекс Эрзи, один из крупнейших в Ингушетии. После обеда будет свободное время на современном горном курорте Армхи. Вы сможете искупаться в открытом бассейне с панорамным видом на горы (летом), подняться на канатной дороге, отправиться на конную прогулку или квадроциклах, покататься на лыжах или тюбингах (зимой) или просто отдохнуть в уютном кафе (все активности за доплату). Возвращение во Владикавказ, ужин.

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Джейрахо-Ассинский заповедник

  • Башенный комплекс Эрзи

  • Обед

  • Свободное время на курорте Армхи (активности по желанию за доплату: бассейн, канатка, конные прогулки, квадроциклы, лыжи, тюбинги)

  • Ужин, возвращение в отель

Горная Ингушетия: башни Эрзи и курорт АрмхиГорная Ингушетия: башни Эрзи и курорт АрмхиГорная Ингушетия: башни Эрзи и курорт Армхи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Магас: Башня Согласия и Мемориал памяти

Утром выезжаем в столицу Ингушетии — город Магас. Посетим Мемориал памяти и славы, посвященный ключевым событиям в истории республики. Затем поднимемся в Башню Согласия — самую высокую башню Ингушетии, где расположен этнографический музей и смотровая площадка с шикарным панорамным видом на город и горы. После обеда — групповой трансфер в аэропорт Владикавказа (рекомендуемое время вылета — после 16:00).

Локации и расписание:

  • Завтрак

  • Магас, Мемориал памяти и славы

  • Башня Согласия, этнографический музей, смотровая площадка

  • Обед

  • Трансфер в аэропорт Владикавказа

Магас: Башня Согласия и Мемориал памятиМагас: Башня Согласия и Мемориал памятиМагас: Башня Согласия и Мемориал памяти
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (полный пансион)
  • Аланский вечер
  • Мастер-классы
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
  • Экскурсионный трансфер
  • Экскурсии по маршруту с гидом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Канатная дорога в Алагирском ущелье
  • Вход для купания в термальные источники
  • Дополнительные расходы
  • Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
  • Активности на курорте Армхи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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