В Северной Осетии побываете в «Городе мёртвых», посетите Цейское ущелье и Сказский ледник и осмотрите оборонительные башни, живописно разбросанные на склонах. В Ингушетии пройдётесь по улочкам древнего селения Эгикал.
А в Кабардино-Балкарии перед вами во всей красе предстанут высшая вершина Европы, одно из глубочайших карстовых озёр — Церик-Кёль, и Баксанское ущелье.
Описание тура
Организационные детали
В республике ее работает оператор Tеле2.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Владикавказу
Встретимся во Владикавказе и поедем в гостиницу. Во время прогулки вы увидите знаковые места и узнаете историю города.
Кармадонское и Куртатинское ущелья, Даргавс, башня Курта и Тага и крепость Дзивгис
Посетим Кармадонское ущелье и исследуем «Город мёртвых» Даргавс — некрополь со множеством склепов. Осмотрим башню Курта и Тага и побываем в горном селении Цмити. Полюбуемся Свято-Успенским Аланским мужским монастырём, Куртатинским ущельем и Кадаргаванским каньоном. Увидим скальную крепость Дзивгис — она состоит из 6 пещер, к которым пристроены оборонительные сооружения.
В 16:30 вернёмся во Владикавказ. Желающие насладятся «Аланским вечером» — шоу-программой в национальном стиле с ужином.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Цейское ущелье, Сказский ледник и селение Лисри
Увидим монумент Уастарджи — огромный всадник, будто выпрыгивающий из скалы прямо на дорогу. Посетим Цейское ущелье и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику — даже летом вершины здесь покрыты снегом. Проедем по Мамисонскому ущелью, остановимся в селении Лисри и увидим, как живут местные. Побываем у обелиска братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 16:30.
Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Заповедник "Эрзи", древние башни в комплексах "Таргим" и "Вовнушки"
Посетим Джейрахское ущелье и природный заповедник «Эрзи». Пересечём Цейлоамский перевал, а в древнем селении Эгикал, комплексе «Таргим» и «Вовнушки» осмотрим оборонительные башни. Полюбуемся Тхаба-Ерды — старейшим христианским храмом в республике.
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется пропуск.
Вечером желающие вновь посетят шоу-программу «Аланский вечер».
Черекское и Баксанское ущелья, Поляна Нарзанов и Поляна Азау
Переедем в Кабардино-Балкарию, полюбуемся Черекским ущельем и тесниной. Остановимся в аутентичном горном ауле Верхняя Балкария и увидим карстовое озеро Церик-Кёль, одно из глубочайших в мире. Желающие отдохнут в термах в комплексе «Аушигер Аквацентр».
Прибудем в Баксанское ущелье, манящее альпинистов и путешественников со всей страны. На Поляне Нарзанов вы сможете попробовать минеральную воду, бьющую прямо из-под земли, а на Поляне Азау (2300 метров) увидите двуглавый Эльбрус.
Эльбрус и завершение путешествия
По канатной дороге поднимемся на склоны Эльбруса — до станции «Мир». Окажемся на высоте 3450 метров! Дальше отправимся в Минеральные Воды и доставим вас в аэропорт или на вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|37 650 ₽
|1-местное размещение
|48 150 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно из Минеральных Вод
- Обеды и ужины
- Курортный сбор или налог (оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу)
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт, с/на вокзал
- Посещение термальных источников - 500 ₽
- Билеты на канатные дороги - 800 ₽ (в Цейском ущелье), 2700 ₽ (на Поляне Азау)
