Мои заказы

Гостеприимный Кавказ: главные места Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии

Исследовать старинные башни в «Вовнушках», побывать в Кармадонском ущелье и увидеть Эльбрус
За один тур вы увидите сразу 3 республики Кавказа.

В Северной Осетии побываете в «Городе мёртвых», посетите Цейское ущелье и Сказский ледник и осмотрите оборонительные башни, живописно разбросанные на склонах. В Ингушетии пройдётесь по улочкам древнего селения Эгикал.

А в Кабардино-Балкарии перед вами во всей красе предстанут высшая вершина Европы, одно из глубочайших карстовых озёр — Церик-Кёль, и Баксанское ущелье.
Описание тура

Организационные детали

В республике ее работает оператор Tеле2.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Владикавказу

Встретимся во Владикавказе и поедем в гостиницу. Во время прогулки вы увидите знаковые места и узнаете историю города.

2 день

Кармадонское и Куртатинское ущелья, Даргавс, башня Курта и Тага и крепость Дзивгис

Посетим Кармадонское ущелье и исследуем «Город мёртвых» Даргавс — некрополь со множеством склепов. Осмотрим башню Курта и Тага и побываем в горном селении Цмити. Полюбуемся Свято-Успенским Аланским мужским монастырём, Куртатинским ущельем и Кадаргаванским каньоном. Увидим скальную крепость Дзивгис — она состоит из 6 пещер, к которым пристроены оборонительные сооружения.

В 16:30 вернёмся во Владикавказ. Желающие насладятся «Аланским вечером» — шоу-программой в национальном стиле с ужином.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

3 день

Цейское ущелье, Сказский ледник и селение Лисри

Увидим монумент Уастарджи — огромный всадник, будто выпрыгивающий из скалы прямо на дорогу. Посетим Цейское ущелье и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику — даже летом вершины здесь покрыты снегом. Проедем по Мамисонскому ущелью, остановимся в селении Лисри и увидим, как живут местные. Побываем у обелиска братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 16:30.

Продолжительность экскурсии — 8 часов.

4 день

Заповедник "Эрзи", древние башни в комплексах "Таргим" и "Вовнушки"

Посетим Джейрахское ущелье и природный заповедник «Эрзи». Пересечём Цейлоамский перевал, а в древнем селении Эгикал, комплексе «Таргим» и «Вовнушки» осмотрим оборонительные башни. Полюбуемся Тхаба-Ерды — старейшим христианским храмом в республике.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется пропуск.

Вечером желающие вновь посетят шоу-программу «Аланский вечер».

5 день

Черекское и Баксанское ущелья, Поляна Нарзанов и Поляна Азау

Переедем в Кабардино-Балкарию, полюбуемся Черекским ущельем и тесниной. Остановимся в аутентичном горном ауле Верхняя Балкария и увидим карстовое озеро Церик-Кёль, одно из глубочайших в мире. Желающие отдохнут в термах в комплексе «Аушигер Аквацентр».

Прибудем в Баксанское ущелье, манящее альпинистов и путешественников со всей страны. На Поляне Нарзанов вы сможете попробовать минеральную воду, бьющую прямо из-под земли, а на Поляне Азау (2300 метров) увидите двуглавый Эльбрус.

6 день

Эльбрус и завершение путешествия

По канатной дороге поднимемся на склоны Эльбруса — до станции «Мир». Окажемся на высоте 3450 метров! Дальше отправимся в Минеральные Воды и доставим вас в аэропорт или на вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение37 650 ₽
1-местное размещение48 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт и с/на вокзал
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно из Минеральных Вод
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор или налог (оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу)
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт, с/на вокзал
  • Посещение термальных источников - 500 ₽
  • Билеты на канатные дороги - 800 ₽ (в Цейском ущелье), 2700 ₽ (на Поляне Азау)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 48 150 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт или ж/д вокзал, 8:00-14:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор во Владикавказе
Провела экскурсии для 8914 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальше

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

