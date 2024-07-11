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4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
11 июля в 08:00
13 июля в 08:00
54 900₽ за человека
7 дней
Лучший выбор
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В первый день тура в аэропорту «Владикавказ» (г. Б...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900₽ за человека
9 дней
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Владикавказ, до 13 часов
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На выходные»
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