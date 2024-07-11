Туры выходного дня во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «На выходные» во Владикавказе, цены от 54 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
11 июля в 08:00
13 июля в 08:00
54 900 за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
🚶 Пешая
7 дней
Лучший выбор
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В первый день тура в аэропорту «Владикавказ» (г. Б...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
55 900 за человека
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
🚗 На машине
9 дней
Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Исследовать почти все республики Кавказа, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: Владикавказ, до 13 часов
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
124 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
  2. Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
  3. Большое приключение на Кавказе: Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Дагестан
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июле 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 54 900 до 124 900.
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год на выходные, цены от 54900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам