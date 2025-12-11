5 ущелий Северной Осетии и столица Алании
Посетить must-see природные локации республики и увидеть знаковые места Владикавказа
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж/д вокзал, до 14:00
19 дек в 08:00
29 дек в 08:00
22 275 ₽ за человека
Природа, святыни, крепости Южной Осетии: персональный джип-тур в формате «всё включено»
Увидеть горящую воду, осмотреть византийские фрески и скальные кельи, отведать пирогов, вина и пива
Начало: Любое удобное вам место во Владикавказе, 9:00
20 дек в 09:00
25 дек в 09:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Побывать в Цейском и Кармадонском ущельях, увидеть Сказский ледник и Даргавский некрополь
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
16 дек в 08:00
19 дек в 08:00
32 900 ₽ за человека
Новогоднее комбо: Осетия, Грузия и Армения с выездом из Владикавказа
Встретить Новый год в горах с банкетом, искупаться в термальных источниках и посетить три столицы
Начало: Владикавказ, 12:00
30 дек в 08:00
85 000 ₽ за человека
