Важно! Для пересечения границы РФ и въезда в Республику Южная Осетия наличие паспорта РФ обязательно.

Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Южную Осетию, подача документов — за 45 дней до экскурсии.

На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет • Цена указана за одного человека при двухместном размещении.

Программа тура: День 1: Северная и Южная Осетия 08:30 — начало экскурсии из Владикавказа (9 часов, 230 км). Завершение экскурсионного дня в г. Цхинвал. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире. С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Ущелье многие столетия является священным для осетин — здесь располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений — древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень. На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии, направляемся к высокогорному аулу Нар — родине Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир — мой храм. Любовь — моя святыня. Вселенная — отечество моё». Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин. После пункта пограничного контроля (паспорт обязательно) преодолеваем Рокский тоннель — протяженность 3730 м. Мы в Южной Осетии с ее безупречными природными ландшафтами и множеством культурных достопримечательностей. Заедем попить знаменитой нарзанной воды из источника Багиата, которая известна своими целебными свойствами далеко за пределами Южной Осетии. Тирский монастырь — уникальный памятник христианской архитектуры XIII-XIV века, на его территории имеются пещерные храмы VI века. Обитель пережила расцвет христианства, образование Аланской митрополии и ее падение. Размещение в отелях: Виктория 3*, Иристон 4*. День 2: Южная и Северная Осетия 08:00 — начало экскурсии из Цхинвала (9 часов, автопробег 230 км). Прогуляемся по Цхинвалу, древней столице Южной Осетии, посетим национальные кварталы, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев. При наличии времени, побываем в Национальном музее, который удивит по-настоящему впечатляющей коллекцией археологии бронзового века. Направляясь обратно, проедем по Зарской дороге жизни, посетим «Мемориал сожженных душ» и памятник «Древо скорби». Далее мы увидим Аланскую крепость Ачабет — история ее возникновения все еще покрыта неизвестностью. Некоторые исследователи связываю крепость с именем Давида-Сослана. По дороге сделаем фотостоп у Гуфтинского моста — живописное место, являющееся одним из символов Южной Осетии. Построенный в 1929 году немецкими инженерами, сегодня он не функционирует, однако до сих пор является излюбленным местом для туристов. Село Рук: фамильные башни XV-XVII веков, сакли, склепы и святые места (дзуары) придают селу неповторимы вид и запоминаются надолго. Преодолеваем Рокский тоннель, и мы вновь в Северной Осетии, чтобы направиться в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии. Раньше через ущелье проходила военно-осетинская дорога, которая связывала Северный Кавказ и Закавказье. Здесь еще сохранились боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества. Узнаем о легендах и истории других поселений ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил. Мамисонское ущелье славится минеральными источниками. Целебные тибские воды, долины с красивым ландшафтом, разнообразие природной растительности привлекают многих туристов в ущелье. Совсем недавно Мамисонское ущелье представляло дикую природу, но в настоящее время ведется строительство инженерной инфраструктуры для создания всесезонной горнолыжной и термальной курортной зоны. Завершение экскурсионного дня во Владикавказе в 17:00. Важная информация:• Экскурсия рассчитана на два дня с ночевкой в Цхинвал.