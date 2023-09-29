Насыщенное путешествие по Осетии: экскурсия на автобусе из Владикавказа
Вас ждут незабываемые впечатления от двухдневного тура по Транскавказской магистрали, в окружении безупречных природных ландшафтов и множества культурных достопримечательностей.
Приглашаем отправиться в насыщенное путешествие навстречу заповедной природе Осетии — Алании, узнать историю и проникнуться самобытностью ее народа.
Древнейшие монастыри, мощные крепости, горные селения, источники минеральных вод, общение с местными жителями — все это в нашей экскурсии.
Приглашаем отправиться в насыщенное путешествие навстречу заповедной природе Осетии — Алании, узнать историю и проникнуться самобытностью ее народа.
Древнейшие монастыри, мощные крепости, горные селения, источники минеральных вод, общение с местными жителями — все это в нашей экскурсии.
Ближайшие даты:
21
мая
мая
28
мая
мая
4
июн
июн
11
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июн
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Что вас ожидает:
- Алагирское ущелье
- Святилище и наскальный монумент Уастырджи
- Цейское ущелье
- Канатная дорога к Сказскому леднику
- Аул Нар
- Рокский тоннель
- Источник Багиата
- Тирский монастырь
- Цхинвал
- Зарская дорога жизни
- Крепость Ачабет
- Гуфтинский мост
- Село Рук
- Мамисонское ущелье
Описание
Программа тура: День 1: Северная и Южная Осетия 08:30 — начало экскурсии из Владикавказа (9 часов, 230 км). Завершение экскурсионного дня в г. Цхинвал. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром — святым местом. Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире. С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Ущелье многие столетия является священным для осетин — здесь располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений — древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах — неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень. На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Двигаясь дальше по Транскаму в глубь горной Осетии, направляемся к высокогорному аулу Нар — родине Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир — мой храм. Любовь — моя святыня. Вселенная — отечество моё». Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин. После пункта пограничного контроля (паспорт обязательно) преодолеваем Рокский тоннель — протяженность 3730 м. Мы в Южной Осетии с ее безупречными природными ландшафтами и множеством культурных достопримечательностей. Заедем попить знаменитой нарзанной воды из источника Багиата, которая известна своими целебными свойствами далеко за пределами Южной Осетии. Тирский монастырь — уникальный памятник христианской архитектуры XIII-XIV века, на его территории имеются пещерные храмы VI века. Обитель пережила расцвет христианства, образование Аланской митрополии и ее падение. Размещение в отелях: Виктория 3*, Иристон 4*. День 2: Южная и Северная Осетия 08:00 — начало экскурсии из Цхинвала (9 часов, автопробег 230 км). Прогуляемся по Цхинвалу, древней столице Южной Осетии, посетим национальные кварталы, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев. При наличии времени, побываем в Национальном музее, который удивит по-настоящему впечатляющей коллекцией археологии бронзового века. Направляясь обратно, проедем по Зарской дороге жизни, посетим «Мемориал сожженных душ» и памятник «Древо скорби». Далее мы увидим Аланскую крепость Ачабет — история ее возникновения все еще покрыта неизвестностью. Некоторые исследователи связываю крепость с именем Давида-Сослана. По дороге сделаем фотостоп у Гуфтинского моста — живописное место, являющееся одним из символов Южной Осетии. Построенный в 1929 году немецкими инженерами, сегодня он не функционирует, однако до сих пор является излюбленным местом для туристов. Село Рук: фамильные башни XV-XVII веков, сакли, склепы и святые места (дзуары) придают селу неповторимы вид и запоминаются надолго. Преодолеваем Рокский тоннель, и мы вновь в Северной Осетии, чтобы направиться в Мамисонское ущелье — один из самых удаленных и труднодоступных уголков Осетии. Раньше через ущелье проходила военно-осетинская дорога, которая связывала Северный Кавказ и Закавказье. Здесь еще сохранились боевые, жилые башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений горцев. В древнем селении Лисри столкнемся с артефактами прошлых эпох, увидим архитектурные строения древнего зодчества. Узнаем о легендах и истории других поселений ущелья: Тиб, Тли, Калак, Згил. Мамисонское ущелье славится минеральными источниками. Целебные тибские воды, долины с красивым ландшафтом, разнообразие природной растительности привлекают многих туристов в ущелье. Совсем недавно Мамисонское ущелье представляло дикую природу, но в настоящее время ведется строительство инженерной инфраструктуры для создания всесезонной горнолыжной и термальной курортной зоны. Завершение экскурсионного дня во Владикавказе в 17:00. Важная информация:• Экскурсия рассчитана на два дня с ночевкой в Цхинвал.
- Важно! Для пересечения границы РФ и въезда в Республику Южная Осетия наличие паспорта РФ обязательно.
- Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Южную Осетию, подача документов — за 45 дней до экскурсии.
- На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет • Цена указана за одного человека при двухместном размещении.
По вторникам в 08:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алагирское ущелье
- Святилище и наскальный монумент Уастырджи
- Цейское ущелье
- Канатная дорога к Сказскому леднику
- Аул Нар
- Рокский тоннель
- Источник Багиата
- Тирский монастырь
- Цхинвал
- Зарская дорога жизни
- Крепость Ачабет
- Гуфтинский мост
- Село Рук
- Мамисонское ущелье
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- В стоимость программы включены обеды или организация пикник-ланчей в живописном месте в горах
Что не входит в цену
- Гостиница в г. Цхинвал
- Ужин
- Личные расходы (оплачиваются только наличными)
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 08:30
Экскурсия длится около 1 дня 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на два дня с ночевкой в Цхинвал
- Важно! Для пересечения границы РФ и въезда в Республику Южная Осетия наличие паспорта РФ обязательно
- Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Южную Осетию, подача документов - за 45 дней до экскурсии
- На экскурсию допускаются дети от 7-ми лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
29 сен 2023
интересная поездка выдалась!
по факту индивидуальный выезд по цене группового. нас было всего трое - два индивидуальных туриста и гид Давид.
жаль в Цее почти ничего не увидели - канатка не работала. первая часть была скучновата.
но Давид своей эрудицией и легкостью приятностью общения сгладил и скрасил все углы. вкусные обеды включены в турпутевку.
отель в Цхинвале рекомендую бронировать самим. очень достойное место по очень доступной цене - отель Корона. спасибо! довольна
по факту индивидуальный выезд по цене группового. нас было всего трое - два индивидуальных туриста и гид Давид.
жаль в Цее почти ничего не увидели - канатка не работала. первая часть была скучновата.
но Давид своей эрудицией и легкостью приятностью общения сгладил и скрасил все углы. вкусные обеды включены в турпутевку.
отель в Цхинвале рекомендую бронировать самим. очень достойное место по очень доступной цене - отель Корона. спасибо! довольна
И
Ирина
12 июля 2023
Экскурсия в Южную Осетию превзошла ожидания.
Гиду Давиду отдельное спасибо.
Он сделал нашу поездку незабываемой.
Гиду Давиду отдельное спасибо.
Он сделал нашу поездку незабываемой.
С
Сергей
31 мая 2023
Всё очень понравилось, на экскурсии был всего 1 турист помимо меня, первый раз получилось провести такой индивидуальный тур по цене группового, гид Влад отлично справлялся со своей работой, респект ему.
Б
Бочарова
21 авг 2022
Увидела то, что указано в программе. На обратном пути водитель довез на автовокзал и я успела уехать в Минеральные Воды.
Тур входит в следующие категории Владикавказа
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