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в Цее почти ничего не увидели - канатка не работала. первая часть была скучновата. но Давид своей эрудицией и легкостью приятностью общения сгладил и скрасил все углы. вкусные обеды включены в турпутевку. отель в Цхинвале рекомендую бронировать самим. очень достойное место по очень доступной цене - отель Корона. спасибо! довольна