1 день 9 часов
Мини-тур «Путешествие по Транскаму: Северная и Южная Осетия»
Начало: Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Расписание: По вторникам в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
10 295₽ за человека
1 день 10 часов
Открывая Южную Осетию - в горах затерянный мир
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: По указанным в календаре датам
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
5 500₽ за человека
2 дня
Наследие Алании: тур по древней земле Северной и Южной Осетии
Подняться к Сказскому леднику, рассмотреть фамильные башни и выпить нарзана из источника
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
6 авг в 08:30
13 авг в 08:30
10 295₽ за человека
Последние отзывы на туры
- AAnastasia29 сентября 2023интересная поездка выдалась! по факту индивидуальный выезд по цене группового. нас было всего трое - два индивидуальных туриста и гид Давид. жаль
- ИИрина12 июля 2023Экскурсия в Южную Осетию превзошла ожидания. Гиду Давиду отдельное спасибо. Он сделал нашу поездку незабываемой.
- ССергей31 мая 2023Всё очень понравилось, на экскурсии был всего 1 турист помимо меня, первый раз получилось провести такой индивидуальный тур по цене группового, гид Влад отлично справлялся со своей работой, респект ему.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Южная Осетия»
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