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Боголюбово — преданья старины глубокой

5
12 отзывов
Лариса П.
Лариса П. – Гид из Владимира
Величественная архитектура Боголюбовского монастыря, поэтичные формы церкви Покрова-на-Нерли, истинно русская природа заповедного луга — эта экскурсия ⛳ станет настоящей драгоценностью в шкатулке ваших впечатлений! Вы познакомитесь с драматической историей 📖 этих мест и разгадаете загадки одного из самых древних каменных храмов Руси.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Боголюбово — преданья старины глубокой
Боголюбово — преданья старины глубокой

Что вы увидите

  • Боголюбово
  • Церковь Покрова-на-Нерли
  • Боголюбский монастырь
Что вас ожидает:Экскурсия по Боголюбово включает в себя знакомство с действующим монастырем и осмотр церкви Покрова-на-Нерли. Эту удивительную экскурсию ⛳ лучше всего заказывать в теплое время года, ведь путь к церкви Покрова составляет 1, 5 км пешком туда и столько же обратно. Проходит он через заповедный луг, красота которого завораживает даже бывалых путешественников. Организационные детали:Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • конный трансфер к храму
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Боголюбово — преданья старины глубокой
Боголюбово — преданья старины глубокой
Боголюбово — преданья старины глубокой
Боголюбово — преданья старины глубокой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лариса П.
Лариса П.
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12 отзывов оставили туристы

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