Предлагаю ненадолго отвлечься от всех проблем и погрузиться в атмосферу умиротворения, царящую в этих краях.
Мы с вами посетим Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли — места невероятно живописные, и в то же время хранящие множество драматичных историй и загадок.
Мы с вами посетим Боголюбовский монастырь и церковь Покрова-на-Нерли — места невероятно живописные, и в то же время хранящие множество драматичных историй и загадок.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Экскурсия по Боголюбово включает в себя знакомство с действующим монастырем и осмотр церкви Покрова-на-Нерли. Эту удивительную экскурсию лучше всего заказывать в теплое время года, ведь путь к церкви Покрова составляет 1,5 км. пешком туда и столько же обратно. Проходит он через заповедный луг, красота которого завораживает даже бывалых путешественников. Организационные детали:Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду. Важная информация:
Пожалуйста, возьмите с собой платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боголюбово
- Церковь Покрова-на-Нерли
- Боголюбский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Конный трансфер к храму
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой платок
- Соответствующую церкви одежду и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Большое спасибо! Все прошло отлично! Рассказ экскурсовода интересный и структурированный! Почувствовали себя свидетелями тех событий! Ну и, конечно, восхитились незабываемой природой! Рекомендую!
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Т
Экскурсия очень понравилась!! Посетили главные места в Боголюбово, узнали очень много нового и интересного! Экскурсовод очень увлекательно и подробно рассказывал и отвечал на все интересующие нас вопросы! Рекомендую эту экскурсию, чтобы познакомиться с этим прекрасным местом!
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Д
Экскурсия очень понравилась!! Посетили главные места в Боголюбово, узнали очень много нового и интересного! Экскурсовод очень увлекательно и подробно рассказывал и отвечал на все интересующие нас вопросы! Рекомендую эту экскурсию, чтобы познакомиться с этим прекрасным местом!
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Р
Экскурсовод Лариса очень подробно рассказала об истории Боголюбова и значении трудов и подвигов Андрея Боголюбского в развитии России. Очееь подробно рассказала об истории иконы Божией матери,о храме Покрова на Нерли.
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Л
Экскурсовод Лариса очень подробно рассказала об истории Боголюбова и значении трудов и подвигов Андрея Боголюбского в развитии России. Очееь подробно рассказала об истории иконы Божией матери,о храме Покрова на Нерли.
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В
Были на экскурсии 31.07.23. Экскурсовод Лариса Аркадьевна очень понравилась. Несмотря на то, что мы в целом знали многие (но далеко не все) исторические факты, связанные с этим местом, Лариса Аркадьевна подала информацию с такой любовью к истории родного края, что не оставила нас равнодушными, а на некоторые факты мы взглянули с другой стороны.
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