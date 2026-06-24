Что вас ожидает:Экскурсия по Боголюбово включает в себя знакомство с действующим монастырем и осмотр церкви Покрова-на-Нерли. Эту удивительную экскурсию лучше всего заказывать в теплое время года, ведь путь к церкви Покрова составляет 1,5 км. пешком туда и столько же обратно. Проходит он через заповедный луг, красота которого завораживает даже бывалых путешественников. Организационные детали:Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду. Важная информация:

Пожалуйста, возьмите с собой платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду.