Бриллиант золотого кольца - групповая экскурсия-диалог в сердце Владимира

Эта прогулка — способ познакомиться с белокаменными памятниками Владимира интересно, быстро и бюджетно.
Гуляя по центру города, вы узнаете о его становлении и развитии, об особенностях его архитектуры и о памятниках, которые не имеют аналогов в стране. Будем вместе рассматривать детали соборов, открывать секреты старины и любоваться видами.
Описание экскурсии
Экскурсия без скучных лекций
На прогулке помимо повествования я веду диалог с путешественниками, и мы вместе раскрываем загадки прошлого. Информации будет много, ведь Владимир — город с богатейшей историей, как самого места, так и его памятников архитектуры. При этом вы не запутаетесь в эпохах, стилях и именах князей: все хроники подаются увлекательно и систематизировано.
Владимир шаг за шагом
Мы встретимся рядом с Дмитриевским собором, шедевром белокаменного зодчества, рассмотрим его искусные барельефы и найдем на них Александра Македонского. У монументального Успенского собора вы узнаете о хранящихся здесь реликвиях и планах Андрея Боголюбского.
Организационные детали
- Программа проходит частично в интерактивном формате
- Экскурсия не предполагает посещения соборов и музеев
- Групповая экскурсия подразумевает перемещение со скоростью группы и не предполагает ожидания отстающих участников
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, а также на любознательных школьников старших классов. На детей младшего возраста экскурсия не рассчитана
- Если заказываете экскурсию зимой — одевайтесь как можно теплее
- Стоимость может меняться в зависимости от даты — будьте внимательны при заказе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|500 ₽
|Стандартный
|667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Дмитриевского Собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 13536 туристов
Экскурсиями занимаемся с 2012 года, проводим их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Наш подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно-следственными связям. Наши экскурсии проходят отчасти в формате диалога, т. к. мы стремимся ориентироваться на индивидуальные особенности путешественников (темп движения, мировоззрение и т. д.).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
отличная экскурсия: за 1,5 часа (чуть дольше получилось) узнали основное о Владимире, рассмотрели несколько церквей, узнали их истории, истории их основателей. Прошлись по всему историческому центру. Как раз то, что нужно: содержательно, понятно, запоминая 100%. очень рекомендую.
Замечательная экскурсия в форме диалога, все четко, по существу, нет лишней информации и лекционно скучного изложения материала. Просто, непринуждённо, с юмором, информация преподнесена дозировано и очень хорошо запоминается. Рекомендую.
интересно, информативно, исторические факты с юмором делают экскурсию увлекательной, время проходит незаметно, очень уважительной отношение к слушателю.
К
Отличная экскурсия. Весёлая и познавательная.
Бюджет - отличный.
Очень живой рассказ с историями, примерами.
