2 часа
Квест
до 15 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 12:30
19 авг в 12:30
20 авг в 12:30
1 900₽ за человека
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Губернский Владимир: история с дегустацией
Погулять по Старому городу, попробовать 5 видов медовухи и научиться чеканить монеты
Начало: В районе Золотых ворот
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
19 авг в 14:00
20 авг в 14:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 июля 2024Были семьёй на квест-прогулке "Самоход". Очень рады, что по совету координатора Марии, именно, с услугами гида. Наш гид Марина Вячеславовна
- ААнтон26 июня 2024Отличная экскурсия для самостоятельного изучения достопримечательностей города. Особенно понравится любителям квестов и загадок. Интересный формат с элементами игры и кладоискания
- ММарина26 июня 2024Экскурсия-квест замечательна! Огромное спасибо Марине Вячеславовне, дети слушали с огромным вниманием, и мы с ними узнали очень много интереснейших вещей из разных областей. Экскурсовод и экскурсия великолепны. Очень рекомендую!
- ИИнна5 июня 2024Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.
- ККира25 мая 2024Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Квесты для взрослых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владимире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Квесты для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию во Владимире на 2024 год по теме «Квесты для взрослых», 94 ⭐ отзыва, цены от 1900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь