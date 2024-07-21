Квесты для взрослых – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для взрослых» во Владимире, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды Древнего Владимира
Пешая
92 отзыва
2 часа
Квест
до 15 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 12:30
19 авг в 12:30
20 авг в 12:30
1 900 за человека
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Пешая
2 отзыва
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 5 чел.
Губернский Владимир: история с дегустацией
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Губернский Владимир: история с дегустацией
Погулять по Старому городу, попробовать 5 видов медовухи и научиться чеканить монеты
Начало: В районе Золотых ворот
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
19 авг в 14:00
20 авг в 14:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Были семьёй на квест-прогулке "Самоход". Очень рады, что по совету координатора Марии, именно, с услугами гида. Наш гид Марина Вячеславовна
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    просто фанат и профессионал своего дела. Очень было интересно и познавательно. Она много знает из истории нашего края. Наиприятнейший человек и отличный экскурсовод. И по организации Марии: всё чётко, вежливо. Спасибо большое! Будем всем советовать!

  • А
    Антон
    26 июня 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
    Отличная экскурсия для самостоятельного изучения достопримечательностей города. Особенно понравится любителям квестов и загадок. Интересный формат с элементами игры и кладоискания
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    зайдет и взрослым и детям. Нам очень понравилось, с удовольствием разгадывали загадки города, искали подсказки на улицах, в цветах и деревьях. Большое спасибо авторам за погружение в жизнь и историю города Владимира!

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  • М
    Марина
    26 июня 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Экскурсия-квест замечательна! Огромное спасибо Марине Вячеславовне, дети слушали с огромным вниманием, и мы с ними узнали очень много интереснейших вещей из разных областей. Экскурсовод и экскурсия великолепны. Очень рекомендую!
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Гид Евгений достаточно хорошо ориентирован в истории. Ответил на все вопросы,даже больше. Благодарю за экскурсию.
  • К
    Кира
    25 мая 2024
    Легенды Древнего Владимира
    Очень благодарны за прекрасную экскурсию, мы в восторге! Замечательный экскурсовод раскрыл перед нами бесценную историческую атмосферу города. Было очень интересно, экскурсия стала одним из самых ярких моментов путешествия. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Квесты для взрослых»

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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Квесты для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 900 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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