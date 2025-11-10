На этой экскурсии участники погружаются в атмосферу старинного Владимира, где традиции чаепития оживают в каждом глотке. Узнают, что пили на Руси до появления чая, и как этот напиток стал частью

русской культуры. Путешественники попробуют три вида напитков: сбитень, иван-чай и чёрный чай, а также насладятся вареньем из владимирской вишни и местными сладостями. В уютном кафе без пешеходной части, гид расскажет о роли купцов и верблюдов в распространении чая, а также о посуде и лакомствах, сопровождающих чаепитие. Это идеальная возможность для тех, кто хочет узнать больше о русских традициях и насладиться вкусами прошлого

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок по Владимиру. В это время город оживает, и вы сможете насладиться атмосферой на полную. С октября по апрель мероприятие также доступно, так как проходит в помещении, что позволяет избежать холодов и непогоды. Даже зимой уютное кафе согреет вас и создаст атмосферу тепла и уюта, так что чаепитие будет приятным в любое время года.

