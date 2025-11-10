На этой экскурсии участники погружаются в атмосферу старинного Владимира, где традиции чаепития оживают в каждом глотке. Узнают, что пили на Руси до появления чая, и как этот напиток стал частью
5 причин купить эту экскурсию
- 🫖 Погружение в атмосферу купеческого Владимира
- 🍵 Дегустация традиционных напитков
- 🍒 Владимирское варенье и сладости
- 📜 История чаепития в России
- 🏠 Уютное кафе без пеших прогулок
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок по Владимиру. В это время город оживает, и вы сможете насладиться атмосферой на полную. С октября по апрель мероприятие также доступно, так как проходит в помещении, что позволяет избежать холодов и непогоды. Даже зимой уютное кафе согреет вас и создаст атмосферу тепла и уюта, так что чаепитие будет приятным в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Купеческий Владимир
Описание экскурсии
История Владимира тесно связана с торговлей и культурным обменом. Именно здесь берут начало многие традиции, которые мы считаем исконно русскими, в том числе и чаепитие у самовара. А ведь история появления этого напитка гораздо сложнее и запутаннее, чем вы думаете!
За 1,5 часа вы узнаете:
- Что пили на Руси до появления чая
- Как именно этот восхитительный напиток завоевал сердца россиян
- Чем помогли купцы и верблюды в его распространении
- Как подавали чай, из какой посуды его пили и чем при этом лакомились
И попробуете:
- Три различных напитка: сбитень, иван-чай и чёрный чай
- Варенье из настоящей владимирской вишни
- Ароматные баранки
- Сахарные крендельки по рецепту шеф-повара
- Старинный русский пирог — сметанник
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Место проведения — атмосферное кафе, без пешеходной части
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваша команда гидов во Владимире
Провели экскурсии для 2487 туристов
Привет, я — Таня, аккредитованный и внештатный гид Владимиро-Суздальского музея заповедника. Со мной работает целая команда профессиональных гидов по Владимиру, Боголюбово и Суздалю! Профессионально влюбляем в Древнюю Русь! Организуем обзорныеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Владимира
Похожие экскурсии из Владимира
Групповая
до 20 чел.
В трендеВладимир в историях и лицах: групповая экскурсия по городу
Познакомьтесь с Владимиром двух эпох: средневековой столицей и губернским городом. Увидите белокаменные соборы, Золотые ворота и узнаете городские легенды
Начало: На Театральной площади
Завтра в 12:00
667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Владимир. Путь сквозь века: экскурсия по историческим местам
Откройте для себя душу России в городе Владимир. Исторические сокровища и легенды ждут вас на каждом шагу
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6800 ₽ за всё до 2 чел.