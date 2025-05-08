Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборНетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
А может, по маленькой?
Владимирская вишня и наливки - это не просто напитки, а целая история! Прогулка по городу и дегустация пяти напитков откроют вам тайны местной культуры
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 16 800 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайные истории в купеческом Владимире
Путешествие в мир владимирских чаепитий: попробуйте сбитень, иван-чай и чёрный чай, насладитесь вареньем из вишни и сладостями в уютном кафе
Начало: На Большой Московской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 10 400 ₽ за всё до 10 чел.
- ООльгаСамохвалова8 мая 2025Замечательная экскурсия! Татьяна интересный рассказчик! 😊 Мы получили огромное удовольствие от прогулки и дегустации. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
- ИИрина24 февраля 2025Было очень интересно узнать о гастрономических традициях Владимира. Татьяна очень профессиональный гид. Дегустация проходила в лучшем в городе месте, где изготавливают напитки по старинным рецептам.
