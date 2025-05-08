Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии во Владимире

Нетипичный Владимир
Пешая
2 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Нетипичный Владимир: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Узнайте Владимир с неожиданной стороны: католический костёл, древний вал, уникальные памятники и многое другое. Погружение в историю и культуру города
Начало: У Академического театра драмы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
А может, по маленькой?
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
А может, по маленькой?
Владимирская вишня и наливки - это не просто напитки, а целая история! Прогулка по городу и дегустация пяти напитков откроют вам тайны местной культуры
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 16 800 ₽ за всё до 15 чел.
Чайные истории в купеческом Владимире
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайные истории в купеческом Владимире
Путешествие в мир владимирских чаепитий: попробуйте сбитень, иван-чай и чёрный чай, насладитесь вареньем из вишни и сладостями в уютном кафе
Начало: На Большой Московской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 10 400 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    ОльгаСамохвалова
    8 мая 2025
    А может, по маленькой?
    Замечательная экскурсия! Татьяна интересный рассказчик! 😊 Мы получили огромное удовольствие от прогулки и дегустации. Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
  • И
    Ирина
    24 февраля 2025
    А может, по маленькой?
    Было очень интересно узнать о гастрономических традициях Владимира. Татьяна очень профессиональный гид. Дегустация проходила в лучшем в городе месте, где изготавливают напитки по старинным рецептам.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Почувствовать себя местным»

Сейчас во Владимире в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
