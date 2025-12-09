Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
«У стен барочного храма Никиты Мученика вы услышите историю благотворительности владимирских купцов»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Владимиру и вишнёвая дегустация
Владимир ждёт вас с удивительными историями и вишнёвыми угощениями. Пройдите по старинным улочкам и насладитесь мастер-классом
Начало: На Соборной пл
«А ещё на столе будет вишнёвый чай, баранки, колотый сахар и конечно же, вишнёвое варенье»
11 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Владимире с любовью
Узнайте о Владимире, его богатой истории и людях, которые его прославили. В завершение насладитесь дегустацией медовухи и других напитков
Начало: На Соборной площади
«В стоимость не включена дегустация алкогольных и безалкогольных напитков (по желанию): 850 ₽ с человека»
Сегодня в 14:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
