Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Владимир – древний стольный город. Строили святыни князья на земле нашей, и приглашали самых талантливых мастеров для их росписи.



На прогулке вы узнаете историю трех древних храмов Владимира и увидите фрески «Страшный суд» XII, XV и XVII века. 5 1 отзыв

Татьяна Ваш гид во Владимире Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9690 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дмитриевский храм Мы узнаем историю строительства храма, разгадаем символику и рассмотрим иконопись на сводах в технике «секко», что значит, по сухой штукатурке. В храме сохранилось 30 кв. м. уникальной росписи XII века, в том числе сцена страшного суда, рай. Успенский собор Вы услышите всю историю святыни — от чудесной легенды о Владимирской иконе Божьей Матери. Пройдемся по каждому этапу постройки и реставрации. И, конечно, зайдем внутрь, увидим пышный иконостас в стиле барокко и фрески кисти Андрея Рублева 1408 года, а также захоронения наших князей. Княгинин монастырь Заложила его Мария Шварновна, жена Всеволода Большое Гнездо. Для нее и был построен храм. В последствии место это видело немало слез девичьих и страдало от разорений татар, поляков и большевиков… но чудесным образом возрождалось! Так, после польско-литовской интервенции Патриарх Иосиф прислал во Владимир иконописца оружейной палаты Марка Матвеева. И тот расписал фресками стены восстановленного храма в честь Успения Богородицы. В этом храме сохранились все сцены страшного суда: мы посмотрим и ад, и рай. Во время прогулки от одного храма к другому я расскажу вам историю нашего древнего города, по пути мы встретим еще много чего интересного.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Успенский собор

Дмитриевский собор

Княгинин монастырь Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты в Успенский и Дмитриевский храмы. Стоимость билета: Успенский собор 400 руб/чел., Дмитриевский монастырь 300 руб/чел., Княгинин монастырь пожертвование 100 руб/чел Где начинаем и завершаем? Начало: Соборная площадь, Владимир Завершение: Княгинин монастырь, Владимир Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.