Дмитриевский храм

«Много храмов построил за свою власть великий Всеволод! На своем дворе построил храм Святаго Димитрия. Украсил его резьбой каменной и иконами чудными» – так написано в летописи.

Мы узнаем историю строительства храма, разгадаем символику и рассмотрим иконопись на сводах в технике «секко», что значит, по сухой штукатурке. В храме сохранилось 30 кв. м. уникальной росписи XII века, в том числе сцена страшного суда, рай.

Успенский собор

«Да будет храм сей всему княжение и глава всем!». Изначально Андрей Боголюбский задумывал его как главный храм всей земли русской. Для его постройки «Дала ему Богородица мастеры со всей земли».

Мы узнаем всю историю святыни: от чудесной легенды о Владимирской иконе Божьей Матери пройдемся по каждому этапу постройки и реставрации. И, конечно, зайдем внутрь, увидим пышный иконостас в стиле барокко и фрески кисти Андрея Рублева 1408 года., а также захоронения наших князей.

Княгинин монастырь

Заложила его Мария Шварновна, жена Всеволода Большое Гнездо. Для нее и был построен храм. В последствии место это видело немало слез девичьих и страдало от разорений татар, поляков и большевиков… но чудесным образом возрождалось!

Так, после польско-литовской интервенции Патриарх Иосиф прислал во Владимир иконописца оружейной палаты Марка Матвеева. И тот расписал фресками стены восстановленного храма в честь Успения Богородицы.

В этом храме сохранились все сцены страшного суда: мы посмотрим и ад, и рай.

Во время прогулки от одного храма к другому я расскажу вам историю нашего древнего города, по пути мы встретим еще много чего интересного.