Владимир – древний стольный город. Строили святыни князья на земле нашей, и приглашали самых талантливых мастеров для их росписи.
На прогулке вы узнаете историю трех древних храмов Владимира и увидите фрески «Страшный суд» XII, XV и XVII века.
На прогулке вы узнаете историю трех древних храмов Владимира и увидите фрески «Страшный суд» XII, XV и XVII века.
Описание экскурсииДмитриевский храм Мы узнаем историю строительства храма, разгадаем символику и рассмотрим иконопись на сводах в технике «секко», что значит, по сухой штукатурке. В храме сохранилось 30 кв. м. уникальной росписи XII века, в том числе сцена страшного суда, рай. Успенский собор Вы услышите всю историю святыни — от чудесной легенды о Владимирской иконе Божьей Матери. Пройдемся по каждому этапу постройки и реставрации. И, конечно, зайдем внутрь, увидим пышный иконостас в стиле барокко и фрески кисти Андрея Рублева 1408 года, а также захоронения наших князей. Княгинин монастырь Заложила его Мария Шварновна, жена Всеволода Большое Гнездо. Для нее и был построен храм. В последствии место это видело немало слез девичьих и страдало от разорений татар, поляков и большевиков… но чудесным образом возрождалось! Так, после польско-литовской интервенции Патриарх Иосиф прислал во Владимир иконописца оружейной палаты Марка Матвеева. И тот расписал фресками стены восстановленного храма в честь Успения Богородицы. В этом храме сохранились все сцены страшного суда: мы посмотрим и ад, и рай. Во время прогулки от одного храма к другому я расскажу вам историю нашего древнего города, по пути мы встретим еще много чего интересного.
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Княгинин монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Успенский и Дмитриевский храмы. Стоимость билета: Успенский собор 400 руб/чел., Дмитриевский монастырь 300 руб/чел., Княгинин монастырь пожертвование 100 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, Владимир
Завершение: Княгинин монастырь, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод, много интересной, познавательной, не скучной информации, с нами были дети 11 и 13 лет, тоже слушали, задавали вопросы.
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