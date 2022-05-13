Древние фрески во Владимире

Владимир - древний стольный город

Индивидуальная
Владимир – древний стольный город.

Строили святыни князья на земле нашей, и приглашали самых талантливых мастеров для их росписи.

На прогулке вы узнаете историю трех древних храмов Владимира и увидите фрески «Страшный суд» XII, XV и XVII века.
Древние фрески во Владимире
Древние фрески во Владимире
Древние фрески во Владимире
Древние фрески во Владимире
Древние фрески во Владимире
Древние фрески во Владимире

Что вас ожидает 🤩

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Княгинин монастырь

Дмитриевский храм

«Много храмов построил за свою власть великий Всеволод! На своем дворе построил храм Святаго Димитрия. Украсил его резьбой каменной и иконами чудными» – так написано в летописи.
Мы узнаем историю строительства храма, разгадаем символику и рассмотрим иконопись на сводах в технике «секко», что значит, по сухой штукатурке. В храме сохранилось 30 кв. м. уникальной росписи XII века, в том числе сцена страшного суда, рай.

Успенский собор

«Да будет храм сей всему княжение и глава всем!». Изначально Андрей Боголюбский задумывал его как главный храм всей земли русской. Для его постройки «Дала ему Богородица мастеры со всей земли».
Мы узнаем всю историю святыни: от чудесной легенды о Владимирской иконе Божьей Матери пройдемся по каждому этапу постройки и реставрации. И, конечно, зайдем внутрь, увидим пышный иконостас в стиле барокко и фрески кисти Андрея Рублева 1408 года., а также захоронения наших князей.

Княгинин монастырь

Заложила его Мария Шварновна, жена Всеволода Большое Гнездо. Для нее и был построен храм. В последствии место это видело немало слез девичьих и страдало от разорений татар, поляков и большевиков… но чудесным образом возрождалось!
Так, после польско-литовской интервенции Патриарх Иосиф прислал во Владимир иконописца оружейной палаты Марка Матвеева. И тот расписал фресками стены восстановленного храма в честь Успения Богородицы.
В этом храме сохранились все сцены страшного суда: мы посмотрим и ад, и рай.
Во время прогулки от одного храма к другому я расскажу вам историю нашего древнего города, по пути мы встретим еще много чего интересного.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Успенский и Дмитриевский храмы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, Владимир
Завершение: Княгинин монастырь, Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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