Описание экскурсии
Приглашение на экскурсию по древнему Владимиру
Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас на увлекательную групповую экскурсию по древнему городу Владимиру. Этот уникальный город, сохранивший в себе дух истории, подарит вам незабываемые впечатления и возможность погрузиться в атмосферу домонгольской эпохи.
Исторические достопримечательности
Во время экскурсии мы увидим:
- Успенский собор - величественный памятник архитектуры, который служил свидетелем исторических событий.
- Дмитриевский собор - еще один шедевр древнерусского зодчества, восхищающий своей красотой и уникальностью.
- Золотые ворота - символ города, который не имеет аналогов в истории.
Прогулка по городу
Мы также посетим две главные площади Владимира:
- Соборная площадь - место, где сосредоточены основные исторические здания.
- Театральная площадь - культурный центр города, где проходят различные мероприятия.
Кроме того, мы прогуляемся по пешеходной улице Георгиевской, насладимся атмосферой города и выйдем на четыре смотровые площадки, откуда откроется захватывающий вид на бескрайние заклязьменские дали.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность узнать больше о богатой истории Владимира и насладиться его красотой. Мы ждем вас на экскурсии!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый Билет
|650 ₽
|Детский Билет
|500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гоголя 10, Театральная площадь
Завершение: Успенский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия не рассчитана на малышей и детей до 6-го класса по причине своего содержания, большого объёма информации и сложности заданий. Цель этой прогулки максимальное извлечение фактов (и не только исторических), а так же запоминание ключевых моментов связанных с историей города
- Экскурсия пешеходная (2 км). После обзорной прогулки по городу, можно за отдельную плату зайти в Успенский собор и посмотреть фрески Андрея Рублева. Входной билет взрослым 350р, дети до 14 лет и многодетным бесплатно
- Если вы на автомобиле, припарковаться будет можно на месте начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nadir
4 фев 2025
О
Оксана
20 янв 2025
В составе небольшой группы прошли под снегодождем от католического собора до Успенского с великолепным гидом Руфиной. Грамотная речь, хорошо удерживает фокус внимания туристов и знает ответы на все вопросы. Понравилось, как выстроен рассказ, не перегружен плохо запоминающимися деталями, только самое важное и интересное плюс гипотезы/версии/загадки. Очень рекомендую и очень благодарна.
М
Михаил
8 янв 2025
О
Ольга
7 янв 2025
Благодарна нашему экскурсоводу Руфине за интерактивную, познавательную и в каком то смысле детективную историю. Держала наше внимание до конца экскурсии. Интересные факты, с юмором и даже песнями, такое у меня в первые. Полтора часа пролетели незаметно, несмотря на холод, все дошли до конца… Хочется приехать еще раз в теплое время года.
Н
Наталья
1 янв 2025
Е
Елена
15 дек 2024
Очень классный экскурсовод, интересно рассказывала, включала всех участников в диалог. Очень рекомендую!
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