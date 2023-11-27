С Светлана Экскурсию провела Светлана. Она показала главные достопримечательности Владимира. Рассказала удивительные факты его истории. Заинтересовала, заинтриговала, пробудила желание приехать ещё раз. Всё было на пятёрку с плюсом. Лучше могла быть только погода (дул сильный ветер). Но и это не помешало насладиться экскурсией. Светлана - волшебница!!! Спасибо ей огромное.

И Иванова Спасибо большое Светлане за интересную экскурсию. Благодаря экскурсоводу узнали очень много интересной информации о городе, сам гид понравился очень своей веселой и интересной подачей материала. Несмотря на дождь не хотелось расставаться. Обязательно обратимся еще раз). Всем советуем Светлану и эту экскурсию, если вы хотите хорошо и интересно провести время. Спасибо!

В В. Очень грамотный и увлеченный своей профессией экскурсовод. Информацию подает с включением различных приемов (игры, вопросы и др.). Были с женой очарованы этим человеком. Когда она рассказывала о своем городе и его истории у нее горели глаза от происходящего и нашего общения. Всем советуем экскурсию с гидом Светланой.

Л Люда Были во Владимире проездом, чтобы осмотреть главное и узнать историю города, заказали индивидуальную двухчасовую экскурсию. Не пожалели, время прошло незаметно, нам было интересно. Спасибо Светлане за первое приятное знакомство с городом!

А Артур Светлана - отличный гид и приятный в общении человек. 2 часа экскурсии прошли как один миг. Мы с супругой в восторге, даже несмотря на плохую погоду. Очень рекомендую!

О Олег Все прошло замечательно. Узнал много нового. Снимки просто супер. И экскурсовод отзывчивая. Одни приятные впечатления. Получил выговор от жены за то, что не организовал эту экскурсию раньше.))) Большое спасибо гиду.

Д Дарья Прекрасный гид Светлана очень подробно, доступно и интересно рассказала об основании города, его самых значимых местах, известных людях. Рассказала так, что мы обязательно приедем еще раз, чтобы более подробно и полно насладиться городом с такой самобытной историей. Спасибо за интереснейший рассказ!

С Светлана Очень интересная индивидуальная экскурсия! Неспешная, с акцентами на интересные детали, на которые сама не обратила бы внимание!

И Иосиф Прекрасная экскурсия по центру Владимира, энергичный, много знающий, профессиональный гид и просто милая женщина Светлана. Всем было интересно, даже внуку 8 лет. Для него были подобраны интересные вопросики и завлекалки, для нас - история и обсуждение различных событий. Большое ей спасибо!

Л ЛюдМила Спасибо Светлане за экскурсию, все довольны, все было интересно), часть города с достопримечательностями нереально красивая! ❤️