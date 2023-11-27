Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень хранит отголоски прошлого.
Начните своё знакомство с историей города с XII века, ощутите дух времён, прогуливаясь по древним улицам.
Величественный Свято-Успенский собор,
Начните своё знакомство с историей города с XII века, ощутите дух времён, прогуливаясь по древним улицам.
Величественный Свято-Успенский собор,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Программа экскурсии Вы увидите белокаменные памятники домонгольского периода: величественный Свято-Успенский собор – святыню всей Русской земли, триумфальный въезд в древнюю столицу – Золотые ворота и в дивном кружеве белокаменной резьбы Дмитриевский собор. Я расскажу, как строились земляные оборонительные валы XII века, как отличить белый камень древнего сооружения и почему Владимир можно назвать «Русской Ломбардией». Постараемся прочитать послание великого князя со стен дворцового Дмитриевского храма. Вы узнаете, где спряталась княжеская семья от Золотой Орды, и что с ней произошло дальше. Вы увидите два древнейших храма, которые были возведены на княжеских дворах. Пройдетесь по местному «Владимирскому арбату» и побываете на четырех смотровых площадках, откуда открываются живописные виды на пойму реки Клязьма.
По договоренности с гидом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Успенский собор
- Золотые ворота
- Дмитриевский собор
- Владимирский Арбат
- Смотровые площадки и др
Что включено
- Обзорная экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и соборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Большая Московская улица, 54
Завершение: Владимир, Дворянская улица, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
27 ноя 2023
Экскурсию провела Светлана. Она показала главные достопримечательности Владимира. Рассказала удивительные факты его истории. Заинтересовала, заинтриговала, пробудила желание приехать ещё раз. Всё было на пятёрку с плюсом. Лучше могла быть только погода (дул сильный ветер). Но и это не помешало насладиться экскурсией. Светлана - волшебница!!! Спасибо ей огромное.
И
Иванова
9 ноя 2023
Спасибо большое Светлане за интересную экскурсию. Благодаря экскурсоводу узнали очень много интересной информации о городе, сам гид понравился очень своей веселой и интересной подачей материала. Несмотря на дождь не хотелось расставаться. Обязательно обратимся еще раз). Всем советуем Светлану и эту экскурсию, если вы хотите хорошо и интересно провести время. Спасибо!
В
В.
5 ноя 2023
Очень грамотный и увлеченный своей профессией экскурсовод. Информацию подает с включением различных приемов (игры, вопросы и др.). Были с женой очарованы этим человеком. Когда она рассказывала о своем городе и его истории у нее горели глаза от происходящего и нашего общения. Всем советуем экскурсию с гидом Светланой.
Л
Люда
21 окт 2023
Были во Владимире проездом, чтобы осмотреть главное и узнать историю города, заказали индивидуальную двухчасовую экскурсию. Не пожалели, время прошло незаметно, нам было интересно. Спасибо Светлане за первое приятное знакомство с городом!
А
Артур
19 окт 2023
Светлана - отличный гид и приятный в общении человек. 2 часа экскурсии прошли как один миг. Мы с супругой в восторге, даже несмотря на плохую погоду. Очень рекомендую!
О
Олег
20 сен 2023
Все прошло замечательно. Узнал много нового. Снимки просто супер. И экскурсовод отзывчивая. Одни приятные впечатления. Получил выговор от жены за то, что не организовал эту экскурсию раньше.))) Большое спасибо гиду.
Д
Дарья
22 авг 2023
Прекрасный гид Светлана очень подробно, доступно и интересно рассказала об основании города, его самых значимых местах, известных людях. Рассказала так, что мы обязательно приедем еще раз, чтобы более подробно и полно насладиться городом с такой самобытной историей. Спасибо за интереснейший рассказ!
С
Светлана
17 авг 2023
Очень интересная индивидуальная экскурсия! Неспешная, с акцентами на интересные детали, на которые сама не обратила бы внимание!
И
Иосиф
13 авг 2023
Прекрасная экскурсия по центру Владимира, энергичный, много знающий, профессиональный гид и просто милая женщина Светлана. Всем было интересно, даже внуку 8 лет. Для него были подобраны интересные вопросики и завлекалки, для нас - история и обсуждение различных событий. Большое ей спасибо!
Л
ЛюдМила
4 авг 2023
Спасибо Светлане за экскурсию, все довольны, все было интересно), часть города с достопримечательностями нереально красивая! ❤️
В
Владимир
19 июл 2023
Не повезло с погодой - весь день шел дождь. На этом фоне полноценно оценить информацию было сложно.
Входит в следующие категории Владимира
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