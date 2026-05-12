Мастер-класс во Владимире по созданию куклы Крупенички (Зерновушки)

Нарядная кукла Крупеничка (или Зерновушка) — старинный оберег, в котором наши прабабушки бережно хранили не просто зерно, а веру в то, что в доме всегда будет хлеб и достаток. Куколка помнила тепло рук хозяйки и притягивала благополучие. На мастер-классе я помогу вам с нуля создать собственный домашний талисман.

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Описание мастер-класса

В основе куклы — мешочек, плотно набитый отборной крупой. Раньше именно из неё брали первые горсти зерна для весеннего сева, а после сбора урожая куколку снова наполняли доверху.

Я предоставлю вам все заготовки — ткани разных цветов и зерно. Вы сошьёте мешочек, наполните его, подберёте Крупеничке красивую одёжку и украсите её декором (бусинкой, подвеской в виде ключа и прочим).

Во время мастер-класса расскажу о символизме кукол на Руси, традициях и правилах их изготовления.

Организационные детали