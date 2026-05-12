Мастер-класс во Владимире по созданию куклы Крупенички (Зерновушки)

Нарядная кукла Крупеничка (или Зерновушка) — старинный оберег, в котором наши прабабушки бережно хранили не просто зерно, а веру в то, что в доме всегда будет хлеб и достаток. Куколка помнила тепло рук хозяйки и притягивала благополучие. На мастер-классе я помогу вам с нуля создать собственный домашний талисман.
Описание мастер-класса
В основе куклы — мешочек, плотно набитый отборной крупой. Раньше именно из неё брали первые горсти зерна для весеннего сева, а после сбора урожая куколку снова наполняли доверху.
Я предоставлю вам все заготовки — ткани разных цветов и зерно. Вы сошьёте мешочек, наполните его, подберёте Крупеничке красивую одёжку и украсите её декором (бусинкой, подвеской в виде ключа и прочим).
Во время мастер-класса расскажу о символизме кукол на Руси, традициях и правилах их изготовления.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в уютной студии
- В стоимость входят все материалы
- Вам пригодится умение шить назад иголкой, но можно научиться и на месте
- Свою работу вы сможете забрать сразу после мастер-класса
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее ремёсел
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я педагог по образованию и мастер по сухому валянию. Этим видом творчества занимаюсь с 2015 года. Во Владимир переехала полгода назад. До этого жила в Республике Коми, где и преподавала валяние
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличный мастер класс! Понравился и взрослым и ребенку 12 лет. Получились вот такие чудесные Зерновушки. С огромным удовольствием любуемся на них! Искренне рекомендую!!!!
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