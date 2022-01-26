Владимир — у истоков государства Российского

Эта экскурсия посвящена городу, сыгравшему ключевую роль в становлении Руси. На берегах Клязьмы формировались политические и духовные основы государства. Во время прогулки вы проследите, как развивался Владимир и какое место он занял в истории страны.

От Золотых ворот к княжеским дворам

Знакомство начнётся у Золотых ворот — уникального памятника XII века и объекта ЮНЕСКО. Вы узнаете об их оборонительном и символическом значении, о сакральном смысле парадного въезда в город и о том, где ещё сохранились подобные сооружения. Через оборонительные валы XII века маршрут приведёт к Водонапорной башне 1912 года, выполненной в псевдоготическом стиле. Далее — двор Андрея Боголюбского и место, где находилась белокаменная Спасо-Преображенская церковь. У памятника Юрию Долгорукому поговорим о фундаменте храма Георгия Победоносца и первых княжеских резиденциях.

Белокаменные соборы и символы эпохи

Особое внимание уделим Дмитриевскому собору — «белокаменной книге» с резным каменным убранством, и Успенскому собору, который до XV века оставался главным храмом Руси. На Соборной площади перед вами развернётся панорама истории — от княжеской столицы до современного города.