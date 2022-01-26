Прогуляйтесь по древнему Владимиру и узнайте, как на берегах Клязьмы формировались основы государства Российского. Вы увидите Золотые ворота, белокаменные соборы и княжеские дворы XII века.
Владимир — у истоков государства Российского
Эта экскурсия посвящена городу, сыгравшему ключевую роль в становлении Руси. На берегах Клязьмы формировались политические и духовные основы государства. Во время прогулки вы проследите, как развивался Владимир и какое место он занял в истории страны.
От Золотых ворот к княжеским дворам
Знакомство начнётся у Золотых ворот — уникального памятника XII века и объекта ЮНЕСКО. Вы узнаете об их оборонительном и символическом значении, о сакральном смысле парадного въезда в город и о том, где ещё сохранились подобные сооружения. Через оборонительные валы XII века маршрут приведёт к Водонапорной башне 1912 года, выполненной в псевдоготическом стиле. Далее — двор Андрея Боголюбского и место, где находилась белокаменная Спасо-Преображенская церковь. У памятника Юрию Долгорукому поговорим о фундаменте храма Георгия Победоносца и первых княжеских резиденциях.
Белокаменные соборы и символы эпохи
Особое внимание уделим Дмитриевскому собору — «белокаменной книге» с резным каменным убранством, и Успенскому собору, который до XV века оставался главным храмом Руси. На Соборной площади перед вами развернётся панорама истории — от княжеской столицы до современного города.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Оборонительные валы XII века
- Водонапорная башня
- Двор Андрея Боголюбского
- Памятник Юрию Долгорукому
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Соборная площадь
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков
Завершение: Дмитриевский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Подольская
25 сен 26
Наталья - отличный гид, интересная подача информации о довольно тяжёлом для восприятия времени феодальной раздробленности, живая речь, легенды и факты, всё передано очень доступно и ярко. Детям может быть сложно (но это было ожидаемо и об отсутствии интерактива для детей нас заранее предупредили), а взрослым понравилось! Большое спасибо.
С
Саша
26 янв 22
Если ищете, как провести время с пользой и удовольствием - рекомендую эту экскурсию! Наталья — настоящий мастер своего дела: информация подаётся легко, с юмором и множеством увлекательных деталей. Узнали много нового!
