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Пешеходная прогулка по центру Владимира

5
16 отзывов
Марина Е.
Марина Е. – Гид из Владимира
Владимир многоликий — город 🏙️ великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной.

Здесь переплелись и кровавые сюжеты гражданских междоусобных войн периода зарождения нашей страны, век расцвета и строительного бума в качестве новой столицы ⭐️ Руси, и тяжелые страницы монгольского периода, десятилетия упадка и наконец, эпоха современного города.

Во время нашей прогулки мы ответим на вопросы: что здесь делал Александр Невский? Куда делась икона Владимирской божьей матери и откуда она вообще появилась? Куда делось золото с Золотых ворот и было ли оно там? В честь чего названо озеро Поганое в окрестностях города?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

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Пешеходная прогулка по центру Владимира
Пешеходная прогулка по центру Владимира

Что вы увидите

  • Золотые ворота
  • памятник Вишне
  • 5 смотровых площадок города
  • два собора
  • пешеходную зону
  • кузницу
  • дом с привидениями и многое другое.
Владимир многоликий - город 🏙️ великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной. Здесь переплелись и кровавые сюжеты гражданских междоусобных войн периода зарождения нашей страны, век расцвета и строительного бума в качестве новой столицы ⭐️ Руси, и тяжелые страницы монгольского периода, десятилетия упадка и наконец, эпоха современного города. Вся центральная часть города - это бесконечная череда безмолвных свидетелей различных страниц в истории 📖 развития Владимира. Если бы камни могли говорить, то они могли бы открыть нам много тайн о великих сражениях, чудесных исцелениях и сокрушительных пожарах, которые видела Владимирская земля. Прогуливаясь по городу, кроме осмотра основных достопримечательностей 🏛️ и фото-остановок на смотровых площадках, я предлагаю нам вместе отправится в небольшую экспедицию и ответить на вопросы: В честь кого был назван город когда он был основан(а версий, кстати, несколько)? Какими делами отметились здесь дети и внуки великого князя Юрия Долгорукого? Что здесь делал Александр Невский? Куда делась икона Владимирской божьей матери и откуда она вообще появилась? Куда делось золото с Золотых ворот и было ли оно там? В честь чего названо озеро Поганое в окрестностях города? Где во Владимире дом с привидениями и когда их там можно застать?
Во время нашего путешествия по древним улочкам города, по вашему желанию, мы заглянем в уютное кафе, где вас будет ждать дегустация иван-чая, собранного в нашем крае и ферментированного особым способом и душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни». Таким образом, на память у вас останутся не только воспоминания о внешнем облике Владимира, но и вы запомните пряный сладкий вкус наших деликатесов. Чай можно заменить на мороженое, наша Вишня во всех вариантах хороша!
Дегустация проходит по желанию и предварительной договоренности. Напишите о вашем желании при бронировании экскурсии 🧭 250р/человека, увеличивает время экскурсии на 15–25 минут.

Дополнительно во время или после экскурсии вы сможете посетить:

  • экскурсию и мастер-класс в действующей кузнице
  • мастер-класс по изготовлению керамической посуды
  • дегустация 10 видов алкогольных настоек местного производства с мясными деликатесами в старейшем питейном заведении города.
Стоимость и продолжительность мастер-классов оговаривается дополнительно и зависит от количества участников (бронируется заранее)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮ МУЗЕИ 🖼 (доп. стоимость экскурсии в каждый музей 500р+вход. билеты):

  • Посещение одного из самых знаменитых соборов России — УСПЕНСКОГО собора. Мы пройдем внутрь, узнаем загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидим древние фрески, постоим на царском месте (где стояла во время службы Екатерина 2) и узнаем много других тайн, связанных с этим храмом. Экскурсия ⛳ по Собору — 30 минут.
  • Посещение ДМИТРИЕВСКОГО собора. Внутри мы увидим фрески неизвестного мастера 12 столетия, реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение 1 генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываем в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого. Экскурсия по Собору — 20 минут.
  • Посещение ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ с экспозициями. В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города 12 века и сравнить насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии… После музея вы сможете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным. Экскурсия длится около 40 минут.
  • В общем, обещаю нескучную прогулку 👣 по моему любимому городу Владимиру. Всем туристам рекомендую запастись удобной обувью и заряженными гаджетами для фотографий, а отличное настроение я вам гарантирую. До встречи.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в соборы и музеи (посещение по договоренности)
Начало
🚩 Владимир, Театральная площадь
Место завершения
🏁 Владимир, Соборная площадь
Пешеходная прогулка по центру Владимира
Пешеходная прогулка по центру Владимира
Пешеходная прогулка по центру Владимира
Пешеходная прогулка по центру Владимира

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Е.
Марина Е.
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16 отзывов оставили туристы

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