Владимир многоликий - город 🏙️ великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной. Здесь переплелись и кровавые сюжеты гражданских междоусобных войн периода зарождения нашей страны, век расцвета и строительного бума в качестве новой столицы ⭐️ Руси, и тяжелые страницы монгольского периода, десятилетия упадка и наконец, эпоха современного города. Вся центральная часть города - это бесконечная череда безмолвных свидетелей различных страниц в истории 📖 развития Владимира. Если бы камни могли говорить, то они могли бы открыть нам много тайн о великих сражениях, чудесных исцелениях и сокрушительных пожарах, которые видела Владимирская земля. Прогуливаясь по городу, кроме осмотра основных достопримечательностей 🏛️ и фото-остановок на смотровых площадках, я предлагаю нам вместе отправится в небольшую экспедицию и ответить на вопросы: В честь кого был назван город когда он был основан(а версий, кстати, несколько)? Какими делами отметились здесь дети и внуки великого князя Юрия Долгорукого? Что здесь делал Александр Невский? Куда делась икона Владимирской божьей матери и откуда она вообще появилась? Куда делось золото с Золотых ворот и было ли оно там? В честь чего названо озеро Поганое в окрестностях города? Где во Владимире дом с привидениями и когда их там можно застать?

Во время нашего путешествия по древним улочкам города, по вашему желанию, мы заглянем в уютное кафе, где вас будет ждать дегустация иван-чая, собранного в нашем крае и ферментированного особым способом и душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни». Таким образом, на память у вас останутся не только воспоминания о внешнем облике Владимира, но и вы запомните пряный сладкий вкус наших деликатесов. Чай можно заменить на мороженое, наша Вишня во всех вариантах хороша!

Дегустация проходит по желанию и предварительной договоренности. Напишите о вашем желании при бронировании экскурсии 🧭 250р/человека, увеличивает время экскурсии на 15–25 минут.

Дополнительно во время или после экскурсии вы сможете посетить:

экскурсию и мастер-класс в действующей кузнице

мастер-класс по изготовлению керамической посуды

дегустация 10 видов алкогольных настоек местного производства с мясными деликатесами в старейшем питейном заведении города.

Стоимость и продолжительность мастер-классов оговаривается дополнительно и зависит от количества участников (бронируется заранее)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮ МУЗЕИ 🖼 (доп. стоимость экскурсии в каждый музей 500р+вход. билеты):