Владимир многоликий — город великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной.
Здесь переплелись и кровавые сюжеты гражданских междоусобных войн периода зарождения нашей страны, век расцвета и
Здесь переплелись и кровавые сюжеты гражданских междоусобных войн периода зарождения нашей страны, век расцвета и
Описание экскурсии
Владимир многоликий - город великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной. Здесь переплелись и кровавые сюжеты гражданских междоусобных войн периода зарождения нашей страны, век расцвета и строительного бума в качестве новой столицы Руси, и тяжелые страницы монгольского периода, десятилетия упадка и наконец, эпоха современного города. Вся центральная часть города - это бесконечная череда безмолвных свидетелей различных страниц в истории развития Владимира. Если бы камни могли говорить, то они могли бы открыть нам много тайн о великих сражениях, чудесных исцелениях и сокрушительных пожарах, которые видела Владимирская земля. Прогуливаясь по городу, кроме осмотра основных достопримечательностей и фото-остановок на смотровых площадках, я предлагаю нам вместе отправится в небольшую экспедицию и ответить на вопросы: В честь кого был назван город когда он был основан(а версий, кстати, несколько)? Какими делами отметились здесь дети и внуки великого князя Юрия Долгорукого? Что здесь делал Александр Невский? Куда делась икона Владимирской божьей матери и откуда она вообще появилась? Куда делось золото с Золотых ворот и было ли оно там? В честь чего названо озеро Поганое в окрестностях города? Где во Владимире дом с привидениями и когда их там можно застать? Во время нашего путешествия по древним улочкам города, по вашему желанию, можно организовать мини-дегустацию иван-чая, собранного в нашем крае и ферментированного особым способом и душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни». Таким образом, на память у вас останутся не только воспоминания о внешнем облике Владимира, но и вы запомните пряный сладкий вкус наших деликатесов. А для любителей чего-нибудь по-крепче, экскурсию можно продолжить в питейном заведении с дегустацией местных настоек. Дегустация проходит по желанию, за доп. плату. Напишите о вашем желании при бронировании экскурсии. Дополнительно во время или после экскурсии вы сможете посетить: - экскурсию и мастер-класс в действующей кузнице (только в выходные) - мастер-класс по росписи ложки и выпечке пряника ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮ К ПОСЕЩЕНИЮ:
Посещение одного из самых знаменитых соборов России — УСПЕНСКОГО собора. Мы пройдем внутрь, узнаем загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидим древние фрески, постоим на царском месте (где стояла во время службы Екатерина 2) и узнаем много других тайн, связанных с этим храмом. Экскурсия по Собору — 30 минут. Стоимость билета с экскурсией - 600р/взрослого — Посещение ДМИТРИЕВСКОГО собора. Внутри мы увидим фрески неизвестного мастера 12 столетия, реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение 1 генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываем в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого. Экскурсия по Собору — 20 минут. Стоимость билета с экскурсией - 400р/взрослого — Посещение ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ с экспозициями. В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города 12 века и сравнить насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии… После музея вы сможете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным. Экскурсия длится около 40 минут. Стоимость билета с экскурсией - 500р/взрослого В общем, обещаю нескучную прогулку по моему любимому городу Владимиру. Всем туристам рекомендую запастись удобной обувью и заряженными гаджетами для фотографий, а отличное настроение я вам гарантирую. До встречи.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотые ворота
- Памятник Вишне
- 5 смотровых площадок города
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Георгиевская улица
- Кузница
- Дом с привидениями и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в соборы и музеи (посещение по договоренности)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Театральная площадь
Завершение: Владимир, Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
С нами была экскурсовод Светлана. Очень интересно рассказывала. Понравилась подача материала о храме белоснежном. Для нас открылись новые знания и впечатления! Спасибо большое!
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Е
Прекрасная познавательная экскурсия. Много исторических деталей, мистики, исторических версий, интерактива типа вопросов к аудитории. Было много прекрасных смотровых площадок, возможности сделать фотографии с лучших ракурсов, информации, что еще дополнительно можно будет посмотреть в дальнейшем во Владимире.
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Е
Прекрасная познавательная экскурсия. Много исторических деталей, мистики, исторических версий, интерактива типа вопросов к аудитории. Было много прекрасных смотровых площадок, возможности сделать фотографии с лучших ракурсов, информации, что еще дополнительно можно будет посмотреть в дальнейшем во Владимире.
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e
Мы были в восторге от вечернего Владимира в январские праздники! Окунулись в историю города начиная с 10 века и заканчивая 20 веком. Особенно понравилась гид Марина. Человек энергичный и харизматичный! Заражает всех любовью к истории своего города и 2 часа прошли на одном дыхании! Всем рекомендуем!
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s
Все очень понравилось! Перед нами стояла задача составить впечатление о городе! Благодаря экскурсоводу Марине мы выполнили её на 5 с плюсом! Ее рассказ был очень живой и интересный, не заскучал никто! Хотя группа у нас была сложная: сразу три поколения, бабушка, мама и дочка))
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С
Все очень понравилось! Перед нами стояла задача составить впечатление о городе! Благодаря экскурсоводу Марине мы выполнили её на 5 с плюсом! Ее рассказ был очень живой и интересный, не заскучал никто! Хотя группа у нас была сложная: сразу три поколения, бабушка, мама и дочка))
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