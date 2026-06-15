Владимир многоликий - город великой воинской славы, загадочных тайн и просто очень уютный, домашний и родной. Здесь переплелись и кровавые сюжеты гражданских междоусобных войн периода зарождения нашей страны, век расцвета и строительного бума в качестве новой столицы Руси, и тяжелые страницы монгольского периода, десятилетия упадка и наконец, эпоха современного города. Вся центральная часть города - это бесконечная череда безмолвных свидетелей различных страниц в истории развития Владимира. Если бы камни могли говорить, то они могли бы открыть нам много тайн о великих сражениях, чудесных исцелениях и сокрушительных пожарах, которые видела Владимирская земля. Прогуливаясь по городу, кроме осмотра основных достопримечательностей и фото-остановок на смотровых площадках, я предлагаю нам вместе отправится в небольшую экспедицию и ответить на вопросы: В честь кого был назван город когда он был основан(а версий, кстати, несколько)? Какими делами отметились здесь дети и внуки великого князя Юрия Долгорукого? Что здесь делал Александр Невский? Куда делась икона Владимирской божьей матери и откуда она вообще появилась? Куда делось золото с Золотых ворот и было ли оно там? В честь чего названо озеро Поганое в окрестностях города? Где во Владимире дом с привидениями и когда их там можно застать? Во время нашего путешествия по древним улочкам города, по вашему желанию, можно организовать мини-дегустацию иван-чая, собранного в нашем крае и ферментированного особым способом и душистого варенья из легендарной «Владимирской вишни». Таким образом, на память у вас останутся не только воспоминания о внешнем облике Владимира, но и вы запомните пряный сладкий вкус наших деликатесов. А для любителей чего-нибудь по-крепче, экскурсию можно продолжить в питейном заведении с дегустацией местных настоек. Дегустация проходит по желанию, за доп. плату. Напишите о вашем желании при бронировании экскурсии. Дополнительно во время или после экскурсии вы сможете посетить: - экскурсию и мастер-класс в действующей кузнице (только в выходные) - мастер-класс по росписи ложки и выпечке пряника ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮ К ПОСЕЩЕНИЮ:

Посещение одного из самых знаменитых соборов России — УСПЕНСКОГО собора. Мы пройдем внутрь, узнаем загадку этого храма, почему его называют собором-матрешкой, увидим древние фрески, постоим на царском месте (где стояла во время службы Екатерина 2) и узнаем много других тайн, связанных с этим храмом. Экскурсия по Собору — 30 минут. Стоимость билета с экскурсией - 600р/взрослого — Посещение ДМИТРИЕВСКОГО собора. Внутри мы увидим фрески неизвестного мастера 12 столетия, реликварий Дмитрия Солунского (списки икон и копия мощевика), захоронение 1 генерал-губернатора Владимира и, наконец, просто побываем в пространстве, где когда-то стояли на службе дети и внуки Юрия Долгорукого. Экскурсия по Собору — 20 минут. Стоимость билета с экскурсией - 400р/взрослого — Посещение ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ с экспозициями. В музее вы сможете глубоко и предметно погрузиться в историю Владимирского края, увидеть макет города 12 века и сравнить насколько он смог сохранить свои древние черты, арх. находки, документы, фотографии… После музея вы сможете смело считать себя знатоком истории и без труда ориентироваться в исторической части города. Город станет вам родным и понятным. Экскурсия длится около 40 минут. Стоимость билета с экскурсией - 500р/взрослого В общем, обещаю нескучную прогулку по моему любимому городу Владимиру. Всем туристам рекомендую запастись удобной обувью и заряженными гаджетами для фотографий, а отличное настроение я вам гарантирую. До встречи.