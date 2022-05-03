Успенский собор (при осмотре интерьера – фрески Андрея Рублева, XV век)
Дмитриевский собор
Пешеходная Георгиевская улица
Доходные дома XVIII – XIX вв.
Торговые ряды конца XVIII века
Храмы XVIII – XIX вв. в стиле провинциального барокко
Об экскурсии
Владимир – это колыбель российской государственности, один из важнейших центров Древней Руси, а в более позднее время – классический город N из русской литературы. За пару часов неспешной прогулки здесь можно увидеть белокаменную архитектуру XII века, зарождающуюся русскую государственность во всём её великолепии и проследить, как центр государства постепенно превращается в тихий и патриархальный губернский город нового времени.
Встречаемся на Театральной площади рядом с Золотыми Воротами. Далее от Золотых Ворот через пешеходную Георгиевскую улицу идем к Успенскому и Дмитриевскому соборам. Это стандартный маршрут, при желании и по предварительной договоренности его можно увеличить, сократить, скорректировать.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
По договоренности посещение Успенского и Дмитриевского соборов (100-150 руб. /чел. и оплата билетов экскурсоводу (Успенский собор – 500 руб., Дмитриевский – 300 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, Владимир
Завершение: Дмитриевский собор, Владимир
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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