Об экскурсии

Владимир – это колыбель российской государственности, один из важнейших центров Древней Руси, а в более позднее время – классический город N из русской литературы. За пару часов неспешной прогулки здесь можно увидеть белокаменную архитектуру XII века, зарождающуюся русскую государственность во всём её великолепии и проследить, как центр государства постепенно превращается в тихий и патриархальный губернский город нового времени.

Встречаемся на Театральной площади рядом с Золотыми Воротами. Далее от Золотых Ворот через пешеходную Георгиевскую улицу идем к Успенскому и Дмитриевскому соборам. Это стандартный маршрут, при желании и по предварительной договоренности его можно увеличить, сократить, скорректировать.