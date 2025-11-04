Экскурсия во Владимире - это возможность прикоснуться к истории древней Руси. Участники узнают о князьях, увидят белокаменные соборы и прогуляются по историческим улицам.
Посетители полюбуются Успенским собором, знаменитым фресками Андрея Рублёва, и узнают, почему Владимир был стольным градом.
Путешествие по этому городу - это шаг в прошлое, где оживают легенды и события, изменившие ход истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🎨 Фрески Андрея Рублёва
- 🏰 Памятники ЮНЕСКО
- 🌆 Атмосфера древнего города
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
- Георгиевская улица
- Спасский холм
- Древние валы
- Золотые ворота
- Театральная площадь
Описание экскурсии
- Соборная площадь — сердце Владимира.
- Дмитриевский собор — неповторимая белокаменная архитектура.
- Успенский собор — ларец, наполненный чудесами. Вы увидите древний некрополь, а также фрески 12, 13, 15 и 19 веков.
- Георгиевская улица погрузит вас в атмосферу губернского Владимира.
- Спасский холм — место, овеянное легендами.
- Древние валы — граница Владимира 12 века.
- Золотые ворота — центральное звено оборонительной системы и памятник ЮНЕСКО.
- Театральная площадь.
А ещё вы услышите:
- как знаменитый Владимирский тракт был связан с кабаками и ямщиками.
- сколько львов изображено на Дмитриевском соборе.
- почему князя Андрея Боголюбского называли первым русским царём.
- как староверы строили во Владимире церковь.
- кто же написал Киево-Печерский патерик.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осматриваем снаружи, кроме Успенского собора.
- Входные билеты в собор оплачиваются дополнительно: 350 ₽ — взрослый, дети до 14 лет проходят бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид во Владимире
Провела экскурсии для 59 туристов
Я аттестованный, аккредитованный гид по древним городам Суздалю и Владимиру. Являюсь внештатным экскурсоводом Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Люблю и уважаю нашу историю и землю. Приезжайте и вы полюбите наш древний край!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 ноя 2025
Побывали на прекрасной экскурсии по Владимиру с гидом Юлией. Все прошло на высшем уровне, узнали много нового, несмотря на то, что были во Владимире не первый раз. Юлия - профессионал, умеет интересно подать материал, прогулка получилась насыщенная и увлекательная.
К
Кузякин
26 окт 2025
Все прошло замечательно.
З
Зоя
13 июн 2025
Спасибо большое Юлии за проведённую экскурсию, много нового узнали, хотя не в первый раз во Владимире
Входит в следующие категории Владимира
