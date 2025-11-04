Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия во Владимире - это возможность прикоснуться к истории древней Руси. Участники узнают о князьях, увидят белокаменные соборы и прогуляются по историческим улицам.



Посетители полюбуются Успенским собором, знаменитым фресками Андрея Рублёва, и узнают, почему Владимир был стольным градом.



Путешествие по этому городу - это шаг в прошлое, где оживают легенды и события, изменившие ход истории

