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Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси

5
13 отзывов
Марина Е.
Марина Е. – Гид из Владимира
Представить многоликую историю 📖 древней столицы ⭐️ Руси — город 🏙️ Владимир без посещения Боголюбово невозможно. История Владимирской Руси имеет много различных страниц и, пожалуй, самый значимый период связан с Великим Князем Владимирским Андреем Боголюбским. Я предлагаю вам отправиться в путешествие по следам великих дел этого сильного и властного человека. Мы побываем в «Новом городе», который появился после решения Андрея перенести столицу из Киева во Владимир. Увидим все шедевры, возведенные иностранными зодчими в XII веке, загадаем желание под аркой Золотых ворот, полюбуемся Патриаршим садом, побываем на месте бывшей резиденции Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого, и многое другое!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси
Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси

Что вы увидите

  • Исторический центр г. Владимира
  • комплекс храмов монастыря в п. Боголюбово
  • храм Покрова на Нерли
Представить многоликую историю 📖 древней столицы ⭐️ Руси — г. Владимира без посещения Боголюбово, невозможно. История Владимирской Руси имеет много различных страниц и пожалуй самый значимый период связан с Великим Князем Владимирским Андреем Боголюбским. Я предлагаю вам отправиться в путешествие по следам великих дел этого сильного и властного человека. Что вас ожидает: Мы побываем в «Новом городе», который появился после решения Андрея перенести столицу из Киева во Владимир. Увидим все шедевры, возведенные иностранными зодчими в XII веке, загадаем желание под аркой Золотых ворот, полюбуемся на Патриарший сад, подываем на месте бывшей резиденции Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого.
Прогуляемся по «Владимирскому Арбату», полюбуемся просторами знаменитого Залесья с нескольких смотровых площадок. В самой древней части города увидим, где начинался Владимир, сходим в гости к Пушкину по Пушкинскому бульвару и попробуем разгадать древнее послание, навсегда зашифрованное на стенах Дмитриевского собора.
Затем мы отправимся в Боголюбов град — это место, где когда-то размещался Грандиозный замок 🏰 Андрея Боголюбского. Здесь встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. И именно здесь произошла трагедия, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси. Побывем в монументальном храме XIX века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связыавает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.
И, наконец, совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли. Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой.

Организационные детали:

  • Для экскурсии 🧭 желательно запастись удобной обувью и головными уборами (для женщин) для посещения храмов;
  • Переход до Храма Покрова на Нерли и обратно занимает около 3 км, возможен только пешеходный способ передвижения;
  • Программа может корректироваться, исходя из погодных условий.
Что входит
  • Экскурсия по центру Владимира
  • Переезд в Боголюбово с путевой информацией
  • Экскурсия по Свято-Боголюбскому монастырю
  • Пешеходная прогулка (1, 5 км) к храму Покрова на Нерли
  • Сувенирные и чайные паузы, по желанию.
Что не входит
  • Питание
  • Возможна экскурсия на транспорте туриста или за доп. плату предлагаю воспользоваться автомобилем или автобусом.
Начало
🚩 Театральная площадь
Место завершения
🏁 Владимир, Соборная площадь
Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси
Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси
Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси
Владимир и Боголюбово — многоликая история древней Руси

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина Е.
Марина Е.
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13 отзывов оставили туристы

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