Представить многоликую историю 📖 древней столицы ⭐️ Руси — г. Владимира без посещения Боголюбово, невозможно. История Владимирской Руси имеет много различных страниц и пожалуй самый значимый период связан с Великим Князем Владимирским Андреем Боголюбским. Я предлагаю вам отправиться в путешествие по следам великих дел этого сильного и властного человека. Что вас ожидает: Мы побываем в «Новом городе», который появился после решения Андрея перенести столицу из Киева во Владимир. Увидим все шедевры, возведенные иностранными зодчими в XII веке, загадаем желание под аркой Золотых ворот, полюбуемся на Патриарший сад, подываем на месте бывшей резиденции Андрея Боголюбского и его отца Юрия Долгорукого.

Прогуляемся по «Владимирскому Арбату», полюбуемся просторами знаменитого Залесья с нескольких смотровых площадок. В самой древней части города увидим, где начинался Владимир, сходим в гости к Пушкину по Пушкинскому бульвару и попробуем разгадать древнее послание, навсегда зашифрованное на стенах Дмитриевского собора.

Затем мы отправимся в Боголюбов град — это место, где когда-то размещался Грандиозный замок 🏰 Андрея Боголюбского. Здесь встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. И именно здесь произошла трагедия, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси. Побывем в монументальном храме XIX века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связыавает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.

И, наконец, совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли. Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой.

Организационные детали: