главного храма Северо-Восточной Руси — Успенского собора
белокаменной резьбы Дмитриевского собора. В Боголюбово: женский монастырь
на территории которого сохранился уникальный памятник гражданской архитектуры Древней Руси — свидетель кровавого убийства князя Андрея Боголюбского
Боголюбский собор
церковь Покрова на Нерли.
Владимир и Боголюбово связаны цепью исторических событий. Первый являлся столицей ⭐️ Северо-Востока Руси, второе было местом, где непосредственно принимались все важные решения, влиявшие на жизнь во всех русских землях в середине XII века. Экскурсионная программа:Экскурсия начинается во Владимире. Мы пройдём пешком старый город 🏙️, увидим постройки XII века:
Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал. Также на нашем маршруте будут обзорные площадки с панорамными видами, пешеходная улица, памятники известным деятелям русской истории 📖 и обычным горожанам.
После этого отправляемся в Боголюбово, что в 10 км от центра Владимира. Там мы посетим женский монастырь, на территории которого сохранился уникальный памятник гражданской архитектуры Древней Руси — свидетель кровавого убийства князя Андрея Боголюбского. Приближенные князя, учинившие над ним расправу, известны поимённо, как и все их действия в тот момент.
Далее мы прогуляемся по боголюбовскому лугу к церкви Покрова на Нерли.
Организационные детали:
Время экскурсии 🧭 делится примерно поровну: 2 часа отводится на обзор Владимир, 2 часа на Боголюбово.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в музеи
Проезд.
Начало
🚩 Владимир, ул. Дворянская, 4
Место завершения
🏁 Боголюбово
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.