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Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом

4.8
14 отзывов
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Владимира
Экскурсия ⛳ начнётся во Владимире, вы увидите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал.

После этого мы отправимся в Боголюбов, там мы посетим женский монастырь и прогуляемся по бБоголюбовскому лугу, к церкви Покрова на Нерли.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом
Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом

Что вы увидите

  • Во Владимире: обзор Золотых ворот
  • оборонительного земляного вала
  • главного храма Северо-Восточной Руси — Успенского собора
  • белокаменной резьбы Дмитриевского собора. В Боголюбово: женский монастырь
  • на территории которого сохранился уникальный памятник гражданской архитектуры Древней Руси — свидетель кровавого убийства князя Андрея Боголюбского
  • Боголюбский собор
  • церковь Покрова на Нерли.

Владимир и Боголюбово связаны цепью исторических событий. Первый являлся столицей ⭐️ Северо-Востока Руси, второе было местом, где непосредственно принимались все важные решения, влиявшие на жизнь во всех русских землях в середине XII века. Экскурсионная программа:Экскурсия начинается во Владимире. Мы пройдём пешком старый город 🏙️, увидим постройки XII века:

  • Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал. Также на нашем маршруте будут обзорные площадки с панорамными видами, пешеходная улица, памятники известным деятелям русской истории 📖 и обычным горожанам.
  • После этого отправляемся в Боголюбово, что в 10 км от центра Владимира. Там мы посетим женский монастырь, на территории которого сохранился уникальный памятник гражданской архитектуры Древней Руси — свидетель кровавого убийства князя Андрея Боголюбского. Приближенные князя, учинившие над ним расправу, известны поимённо, как и все их действия в тот момент.
  • Далее мы прогуляемся по боголюбовскому лугу к церкви Покрова на Нерли.

Организационные детали:

  • Время экскурсии 🧭 делится примерно поровну: 2 часа отводится на обзор Владимир, 2 часа на Боголюбово.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Проезд.
Начало
🚩 Владимир, ул. Дворянская, 4
Место завершения
🏁 Боголюбово
Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом
Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом
Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом
Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом
Владимир-Боголюбово — экскурсия с профессиональным археологом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий К.
Дмитрий К.
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14 отзывов оставили туристы

Дмитрий К. проводит ещё 1 экскурсию

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