Дмитрий К. – Гид из Владимира

Экскурсия ⛳ начнётся во Владимире, вы увидите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, земляной оборонительный вал.



После этого мы отправимся в Боголюбов, там мы посетим женский монастырь и прогуляемся по бБоголюбовскому лугу, к церкви Покрова на Нерли.