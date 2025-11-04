Откройте древние города Владимир и Боголюбово с их уникальными памятниками архитектуры.
Вас ждут церковь Покрова на Нерли, Успенский собор с фресками Рублева, Боголюбовский монастырь и различные музейные программы с дегустациями и эксклюзивными экспозициями.
Описание экскурсии
Владимир и Боголюбово:
- шедевры древнерусской архитектуры.
- Выберите одну из наших экскурсионных программ и откройте для себя сокровища древнерусской архитектуры. Каждая программа предлагает уникальные опции: от гастрономических дегустаций и посещения старинной аптеки до знакомства с археологическими находками и музеями. Погрузитесь в богатую историю Владимиро-Суздальской Руси через ее архитектурные памятники, монастыри и традиционную культуру.
По пятницам встречаемся в 8:30, выезжаем в 8:45. В выходные — в 8:45, отправляемся в 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Владимир и Боголюбово с дегустацией
- Село Боголюбово
- Свято-Боголюбский монастырь
- Храм Рождества Богородицы XII века
- Церковь Покрова на Нерли
- Соборная площадь во Владимире
- Успенский собор (ЮНЕСКО)
- Дмитриевский собор
- Георгиевская улица
- Музей «Старый Владимир»
- Золотые ворота
- Дегустация владимирской вишни и обед
- Боголюбово
- Боголюбовский монастырь
- Стоянка каменного века «Сунгирь»
- Выставка иконы «Богоматерь Владимирская»
- Монастырский пруд
- Выставка иконы «Богоматерь Боголюбская»
- Владимир и Боголюбово
- Храм Рождества Богородицы
- Успенский собор
- Музей «Бабуся-Ягуся»
- Владимир и Боголюбово с посещением аптеки
- Резиденция князя Андрея Боголюбского
- Соборная площадь
- Парк Липки
- Музей «Старая Аптека»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: Г. Владимир, Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам встречаемся в 8:30, выезжаем в 8:45. В выходные — в 8:45, отправляемся в 9:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 ноя 2025
Более понравилась экскурсия по Владимиру: экскурсовод обладает большим количеством информации, которую легко уместил в короткое время экскурсии. Были с детьми, но им многое запомнилось и при этом не устали. Экскурсоводу огромное спасибо!
Н
Николай
21 окт 2025
Монастыри красивые, гиды готовые работать, машины и поддержка звука в техническом плане не подготовлены.
Е
Елена
21 сен 2025
Экскурсия в целом понравилась. Сначала поехали на микроавтобусе в Боголюбово. Гид рассказывала интересно, рассказ запоминался. Жаль,что не смогли попасть внутрь Храма Покрова на Нерли. Закончилась служба, начались крестины, мы стояли
А
Анна
18 сен 2025
Экскурсовод и водитель на высшем уровне. Оставляет желать лучшего сам автобус. Была некоторая проблема с обедом в ресторане "Барин" во Владимире: во-первых, нас разместили на улице, о чем заранее не
В
Виктория
15 сен 2025
Экскурсия могла и не состояться. Когда мы подъехали на место сбора оказалось, что нас нет в списках. Бронировала я в понедельник, экскурсия была в субботу. В пятницу с утра написала
К
Ксения
14 сен 2025
Экскурсия очень сильно понравилась, спасибо экскурсоводам за много всего интересного, что вы показали нам и рассказали, было интересно послушать и места просто превосходные. Советую каждому посетить данную экскурсию. Единственный момент,
Н
Николай
24 авг 2025
Действительно, качественная, грамотно организованная экскурсия с приятными гидами.
И
Ирина
24 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводам Елене и надежде за организованность, знание материала и любовь к своему делу. спутник не подвел, все на высоте, надеемся ещё на интересные туры.
В
Вера
19 авг 2025
В целом хорошая экскурсия.
Особенно понравился экскурсовод в Успенском соборе. Очень интересно и информативно.
Но совсем поверхностная экскурсия в Боголюбово.
Е
Елена
18 авг 2025
Познавательно, интересно, особенно впечатлил Успенский собор
h
hi+79117
11 авг 2025
Замечательный экскурсовод, с энциклопедическими знаниями, интересный рассказ по существу. Очень понравилось, впечатления от экскурсии по Владимиру и Боголюбово остались невероятные! Была 10 августа 2025 года. Очень интересно было слушать. Позитивно, легко и радостно прошла экскурсия. Рекомендую всем! Благодарю
А
Анастасия
9 авг 2025
Экскурсия достаточно обьемная. Гид рассказывала интересно. Но не очень понятно почему за вход в Успенский собор и с меня и с ребёнка 10 лет взяли 350 рублей. Потом погуляв по
В
Виктория
5 авг 2025
Прекрасные гиды Елена и Анна, очень информативно и интересно, отличная организация
Т
Татьяна
22 июл 2025
Великолепная экскурсия с двумя потрясающими экскурсоводами. Так сложились обстоятельства, что на экскурсии мы были вшестером. Ирина в Боголюбово замечательно рассказала об исторических фактах, связанных с этим местом, а также дала
И
Иван
14 июл 2025
Все отлично! Организационная часть на 4, а вот гиду Елене твердая 5.
