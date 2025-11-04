Мои заказы

Владимир и Боголюбово: церковь Покрова на Нерли и древние монастыри

Владимир и Боголюбово
Откройте древние города Владимир и Боголюбово с их уникальными памятниками архитектуры.

Вас ждут церковь Покрова на Нерли, Успенский собор с фресками Рублева, Боголюбовский монастырь и различные музейные программы с дегустациями и эксклюзивными экспозициями.
4.4
28 отзывов
Описание экскурсии

Владимир и Боголюбово:

  • шедевры древнерусской архитектуры.
  • Выберите одну из наших экскурсионных программ и откройте для себя сокровища древнерусской архитектуры. Каждая программа предлагает уникальные опции: от гастрономических дегустаций и посещения старинной аптеки до знакомства с археологическими находками и музеями. Погрузитесь в богатую историю Владимиро-Суздальской Руси через ее архитектурные памятники, монастыри и традиционную культуру.

По пятницам встречаемся в 8:30, выезжаем в 8:45. В выходные — в 8:45, отправляемся в 9:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Владимир и Боголюбово с дегустацией
  • Село Боголюбово
  • Свято-Боголюбский монастырь
  • Храм Рождества Богородицы XII века
  • Церковь Покрова на Нерли
  • Соборная площадь во Владимире
  • Успенский собор (ЮНЕСКО)
  • Дмитриевский собор
  • Георгиевская улица
  • Музей «Старый Владимир»
  • Золотые ворота
  • Дегустация владимирской вишни и обед
  • Боголюбово
  • Боголюбовский монастырь
  • Стоянка каменного века «Сунгирь»
  • Выставка иконы «Богоматерь Владимирская»
  • Монастырский пруд
  • Выставка иконы «Богоматерь Боголюбская»
  • Владимир и Боголюбово
  • Храм Рождества Богородицы
  • Успенский собор
  • Музей «Бабуся-Ягуся»
  • Владимир и Боголюбово с посещением аптеки
  • Резиденция князя Андрея Боголюбского
  • Соборная площадь
  • Парк Липки
  • Музей «Старая Аптека»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: Г. Владимир, Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам встречаемся в 8:30, выезжаем в 8:45. В выходные — в 8:45, отправляемся в 9:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
5
3
1
2
1
3
М
Марина
4 ноя 2025
Более понравилась экскурсия по Владимиру: экскурсовод обладает большим количеством информации, которую легко уместил в короткое время экскурсии. Были с детьми, но им многое запомнилось и при этом не устали. Экскурсоводу огромное спасибо!
Н
Николай
21 окт 2025
Монастыри красивые, гиды готовые работать, машины и поддержка звука в техническом плане не подготовлены.
Е
Елена
21 сен 2025
Экскурсия в целом понравилась. Сначала поехали на микроавтобусе в Боголюбово. Гид рассказывала интересно, рассказ запоминался. Жаль,что не смогли попасть внутрь Храма Покрова на Нерли. Закончилась служба, начались крестины, мы стояли
читать дальше

долго, но не дождались. Думаю, если бы сначала пошли туда, а потом смотрели Боголюбово, было бы лучше. А вот пешеходная часть по Владимиру была с другим гидом, очень запоминающаяся, замечательное повествование. Вместе рассматривали и по-другому увидели Рублёвские фрески Успенского Собора

А
Анна
18 сен 2025
Экскурсовод и водитель на высшем уровне. Оставляет желать лучшего сам автобус. Была некоторая проблема с обедом в ресторане "Барин" во Владимире: во-первых, нас разместили на улице, о чем заранее не
читать дальше

предупредили, нам пришлось возвращаться в автобус за верхней одеждой, очень, многие сидели на сквозняке, могли простудиться. Во-вторых, на горячее подали пасту (макароны) экстремально острую. Далеко не все могут такое есть, пришлось просить замену. Очень странный выбор меню для разнородной группы. Количество и качество обеда за одну и ту же цену в Суздале в кафе "Ландыш" и в "Барине" несопоставимо в пользу Суздаля.

В
Виктория
15 сен 2025
Экскурсия могла и не состояться. Когда мы подъехали на место сбора оказалось, что нас нет в списках. Бронировала я в понедельник, экскурсия была в субботу. В пятницу с утра написала
читать дальше

организатору с просьбой уточнить место сбора и номер автобуса. Мне ответили, что в течении дня мне скинут информацию. До вечера никакой информации не поступило, я еще раз написала. Ответа мне больше не было. Мы приехали во Владимир специально под эту экскурсию и с утра поехали на то место, которое было в брони. Приехав туда нашли сами девушку, которая собирала эту группу. Назвали наши фамилии и оказывается нас в списках Нет!!! Вот так вот можете «пролететь» с экскурсией. Мы приехали из других городов и это был Шок!! У нас на бронировании спрашивали ФИО и даты рождения. Но куда-то все делось. При чем организатор мне больше не отвечала. Точно также не оказалась в списках еще одна наша спутница, которая тоже бронировала через Спутник. Кстати те кто бронировали через другие площадки в списках были.
Очень хорошо, что места в автобусе нам нашли, и мы смогли поехать на запланированную экскурсию.
Так что учитывайте, что бронирование не дает вам уверенности, что вы попадете на экскурсию.
Сама экскурсия очень интересная и познавательная, насыщенная историческими фактами. А какие красивые места!! Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Владимир! Очень понравилось!!

К
Ксения
14 сен 2025
Экскурсия очень сильно понравилась, спасибо экскурсоводам за много всего интересного, что вы показали нам и рассказали, было интересно послушать и места просто превосходные. Советую каждому посетить данную экскурсию. Единственный момент,
читать дальше

который очень сильно расстроил, это то что бронировали билеты заранее, но нас просто не внесли в бронь. Первый раз купили два билета, и на следующий день еще билет приобрели без предоплаты. Сказали что все данные все внесут, но утром по итогу оказалось что в списке нас нет. Что с одной брони, что с другой. И если бы места в автобусе не оказалось, мы бы просто не попали на данную экскурсию. А человек приехал совершенно с другого города, и специально бронировали данные билеты. Причем делали это заранее. В этом плане немного подвели, но на саму экскурсию это не повлияло, так все было отлично. Проработайте моменты с бронью, все таки к Вам приезжают люди с других городов, и думаю никому не было бы приятно забронировать билет и в итоге не попасть на экскурсию. Поэтому за данный косяк снимаю одну звезду.

Н
Николай
24 авг 2025
Действительно, качественная, грамотно организованная экскурсия с приятными гидами.
И
Ирина
24 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводам Елене и надежде за организованность, знание материала и любовь к своему делу. спутник не подвел, все на высоте, надеемся ещё на интересные туры.
В
Вера
19 авг 2025
В целом хорошая экскурсия.
Особенно понравился экскурсовод в Успенском соборе. Очень интересно и информативно.
Но совсем поверхностная экскурсия в Боголюбово.
Е
Елена
18 авг 2025
Познавательно, интересно, особенно впечатлил Успенский собор
h
hi+79117
11 авг 2025
Замечательный экскурсовод, с энциклопедическими знаниями, интересный рассказ по существу. Очень понравилось, впечатления от экскурсии по Владимиру и Боголюбово остались невероятные! Была 10 августа 2025 года. Очень интересно было слушать. Позитивно, легко и радостно прошла экскурсия. Рекомендую всем! Благодарю
А
Анастасия
9 авг 2025
Экскурсия достаточно обьемная. Гид рассказывала интересно. Но не очень понятно почему за вход в Успенский собор и с меня и с ребёнка 10 лет взяли 350 рублей. Потом погуляв по
читать дальше

Владимиру сама я выяснила что все музеи детям до 14 бесплатно. Зашла на сайт Успенского собора и там то-же указано детям до 14 бесплатно. Это щипачесиво на ребенке подпортило хорошее впечатление

В
Виктория
5 авг 2025
Прекрасные гиды Елена и Анна, очень информативно и интересно, отличная организация
Т
Татьяна
22 июл 2025
Великолепная экскурсия с двумя потрясающими экскурсоводами. Так сложились обстоятельства, что на экскурсии мы были вшестером. Ирина в Боголюбово замечательно рассказала об исторических фактах, связанных с этим местом, а также дала
читать дальше

отличные искусствоведческие комментарии. Путевая экскурсия тоже была увлекательной и познавательной. По возвращении во Владимир у нас было свободное время для обеда, а дальше мы попали в руки потрясающего экскурсовода, великолепно знающего материал и преданно любящего свой город. Нужно отметить юмор и позитивный настрой экскурсоводов, трепетное и внимательное отношение к туристам. Всем рекомендую!

И
Иван
14 июл 2025
Все отлично! Организационная часть на 4, а вот гиду Елене твердая 5.

