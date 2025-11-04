читать дальше

организатору с просьбой уточнить место сбора и номер автобуса. Мне ответили, что в течении дня мне скинут информацию. До вечера никакой информации не поступило, я еще раз написала. Ответа мне больше не было. Мы приехали во Владимир специально под эту экскурсию и с утра поехали на то место, которое было в брони. Приехав туда нашли сами девушку, которая собирала эту группу. Назвали наши фамилии и оказывается нас в списках Нет!!! Вот так вот можете «пролететь» с экскурсией. Мы приехали из других городов и это был Шок!! У нас на бронировании спрашивали ФИО и даты рождения. Но куда-то все делось. При чем организатор мне больше не отвечала. Точно также не оказалась в списках еще одна наша спутница, которая тоже бронировала через Спутник. Кстати те кто бронировали через другие площадки в списках были.

Очень хорошо, что места в автобусе нам нашли, и мы смогли поехать на запланированную экскурсию.

Так что учитывайте, что бронирование не дает вам уверенности, что вы попадете на экскурсию.

Сама экскурсия очень интересная и познавательная, насыщенная историческими фактами. А какие красивые места!! Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Владимир! Очень понравилось!!