За один день мы посетим два легендарных города — величавый Владимир и былинный Суздаль, которые по праву называют колыбелью России.
Я помогу разобраться в логике эпох, «прочитать» белокаменные соборы и сложить целостную картину из историй и впечатлений, которые обычно собирают по крупицам за неделю.
Я помогу разобраться в логике эпох, «прочитать» белокаменные соборы и сложить целостную картину из историй и впечатлений, которые обычно собирают по крупицам за неделю.
Описание экскурсии
Парадный Владимир (1,5 ч)
Начнём с Золотых ворот — триумфальной арки и символа города. Отсюда, за час-полтора неспешной прогулки, мы дойдём до Соборной площади, по пути раскрывая слои истории.
Что вы увидите во Владимире:
- Золотые ворота и мощные земляные валы
- Георгиевскую улицу — оживлённый пешеходный тракт с камерной атмосферой
- панорамы со смотровых площадок на крутом берегу Клязьмы
- архитектурную летопись — от купеческих особняков до современных зданий
- Владимирский тракт (Владимирку) — печально известную дорогу каторжан
- Успенский и Дмитровский соборы
Дорога в Суздаль и обед (1,5 ч)
После Владимира — переезд в Суздаль (около 50 минут). По пути можно будет пообедать: либо в кафе по вашему выбору, либо в бистро гипермаркета «Глобус».
Суздаль — город-музей (1,5 ч)
Суздаль встречает нас неторопливой, почти игрушечной красотой. Здесь нет высотных зданий, зато есть ощущение, что время замедлило свой бег.
Наша программа в Суздале:
- Торговая площадь и живописные торговые ряды (Гостиный двор)
- улица, сохранившая дух 19 века и знакомая по фильму «Женитьба Бальзаминова»
- Ризоположенский монастырь и Преподобенская колокольня — самая высокая в городе
- вид со смотровой площадки у Александровского монастыря
- Спасо-Евфимиев монастырь — мощная крепость, северный форпост города
В завершение дня у вас будет около часа на сувениры или посещение музеев (входные билеты оплачиваются отдельно). После этого — обратная дорога во Владимир (50 минут).
О чём поговорим на экскурсии:
- как владимирские и суздальские князья создавали альтернативный центр русской государственности
- почему именно эти земли называют колыбелью России и откуда в Суздале такое невероятное количество храмов
- как читать архитектуру: от белокаменного зодчества до барокко и классицизма
- что происходит за монастырскими стенами
- какие знаковые фильмы снимались на улицах Владимира и Суздаля
Организационные детали
- Экскурсия в городах пешая и не предполагает посещения музеев
- Трансфер по программе начинается во Владимире, проводится на автомобиле KIA Rio
- Вход в Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и в Богородице-Рождественский собор в Суздальском кремле платный — 400 ₽ за чел. Их вы можете осмотреть самостоятельно в ходе экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Я работаю преподавателем во Владимирском университете, имею степень кандидата философских наук, профессиональный религиовед, увлекаюсь изучением истории, культуры, искусства, городских пространств и практик. Очень люблю путешествовать и приглашаю вас разделить это прекрасное чувство открытия нового, знакомства с городами, людьми, красивой природой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало, выбор пал на Марию. Я не пожалела. Встретила нас на ж/д вокзале и мы
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Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл приятно и содержательно: увидели главные места Владимира и Суздаля, узнали много интересного об истории
+2
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К
Мария - прекрасный собеседник, очень глубоко погрузила в историю Владимира и Суздаля, ответила на наши бесконечные вопросы и порекомендовала интересные места. Во время экскурсии было настолько интересно, что в какой-то момент я начала конспектировать)) Хотя до этого я уже ездила в эти города самостоятельно, но на многие детали в архитектуре не обратила внимание.
Прекрасно провели день, спасибо Вам! Было очень душевно)
Прекрасно провели день, спасибо Вам! Было очень душевно)
Мария
Ответ организатора:
Ксения, спасибо большое за отзыв! Было интересно и уютно с вами путешествовать! Рада, что вам понравилось!
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Прекрасная экскурсия. Познакомились с историческими местами, фактами, отлично погуляли. Оличный отдых.
Мария
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за отзыв! Я рада, что вам понравилось! Получилась прекрасная и насыщенная прогулка! 🥰
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очень интересная экскурсия, очень приятный образованный гид, все доступно и насыщенно. Приготовьтесь много ходить. Спасибо огромное Марии
Мария
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Я рада, что вам понравилось 🥰
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П
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
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