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Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день

Проникнуться неповторимым духом русской провинции в автомобильной поездке по 2 старинным городам
За один день мы посетим два легендарных города — величавый Владимир и былинный Суздаль, которые по праву называют колыбелью России.

Я помогу разобраться в логике эпох, «прочитать» белокаменные соборы и сложить целостную картину из историй и впечатлений, которые обычно собирают по крупицам за неделю.
5
13 отзывов
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день
Владимир и Суздаль - яркие моменты за 1 день

Описание экскурсии

Парадный Владимир (1,5 ч)

Начнём с Золотых ворот — триумфальной арки и символа города. Отсюда, за час-полтора неспешной прогулки, мы дойдём до Соборной площади, по пути раскрывая слои истории.

Что вы увидите во Владимире:

  • Золотые ворота и мощные земляные валы
  • Георгиевскую улицу — оживлённый пешеходный тракт с камерной атмосферой
  • панорамы со смотровых площадок на крутом берегу Клязьмы
  • архитектурную летопись — от купеческих особняков до современных зданий
  • Владимирский тракт (Владимирку) — печально известную дорогу каторжан
  • Успенский и Дмитровский соборы

Дорога в Суздаль и обед (1,5 ч)

После Владимира — переезд в Суздаль (около 50 минут). По пути можно будет пообедать: либо в кафе по вашему выбору, либо в бистро гипермаркета «Глобус».

Суздаль — город-музей (1,5 ч)

Суздаль встречает нас неторопливой, почти игрушечной красотой. Здесь нет высотных зданий, зато есть ощущение, что время замедлило свой бег.

Наша программа в Суздале:

  • Торговая площадь и живописные торговые ряды (Гостиный двор)
  • улица, сохранившая дух 19 века и знакомая по фильму «Женитьба Бальзаминова»
  • Ризоположенский монастырь и Преподобенская колокольня — самая высокая в городе
  • вид со смотровой площадки у Александровского монастыря
  • Спасо-Евфимиев монастырь — мощная крепость, северный форпост города

В завершение дня у вас будет около часа на сувениры или посещение музеев (входные билеты оплачиваются отдельно). После этого — обратная дорога во Владимир (50 минут).

О чём поговорим на экскурсии:

  • как владимирские и суздальские князья создавали альтернативный центр русской государственности
  • почему именно эти земли называют колыбелью России и откуда в Суздале такое невероятное количество храмов
  • как читать архитектуру: от белокаменного зодчества до барокко и классицизма
  • что происходит за монастырскими стенами
  • какие знаковые фильмы снимались на улицах Владимира и Суздаля

Организационные детали

  • Экскурсия в городах пешая и не предполагает посещения музеев
  • Трансфер по программе начинается во Владимире, проводится на автомобиле KIA Rio
  • Вход в Успенский и Дмитровский соборы во Владимире и в Богородице-Рождественский собор в Суздальском кремле платный — 400 ₽ за чел. Их вы можете осмотреть самостоятельно в ходе экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид во Владимире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Я работаю преподавателем во Владимирском университете, имею степень кандидата философских наук, профессиональный религиовед, увлекаюсь изучением истории, культуры, искусства, городских пространств и практик. Очень люблю путешествовать и приглашаю вас разделить это прекрасное чувство открытия нового, знакомства с городами, людьми, красивой природой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Марина
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало, выбор пал на Марию. Я не пожалела. Встретила нас на ж/д вокзале и мы
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сразу поехали гулять по Владимиру. Машину оставили возле Дмитриевского собора и пошли пешком по городу. Экскурсовод рассказывал интересно, ребенку тоже понравилось. Пообедали во Владимире и поехали в Суздаль. Погуляв, вернулись во Владимир. Все было хорошо, немного мы вышли за 6 часов, но никакого недовольства не было. Погода тоже порадовала, вот только уезжали в дождь.

Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
Добрый день. Искала именно такую экскурсию, чтобы захватить и Суздаль и Владимир. Таких экскурсии было мало,
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Виктор
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл приятно и содержательно: увидели главные места Владимира и Суздаля, узнали много интересного об истории
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и архитектуре. Всё было хорошо организовано и комфортно. Понравилось сочетание двух таких разных городов в одной поездке. За один день получилось увидеть многое и лучше почувствовать особенности обоих городов. Теперь хочется обязательно вернуться в Суздаль уже на несколько дней. Благодаря этой экскурсии появилось понимание, что ещё хочется там посмотреть. Спасибо!

Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл+2
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
Экскурсия очень понравилась. Мария замечательный гид: рассказывает увлекательно, понятно и с большим знанием темы. День прошёл
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К
Мария - прекрасный собеседник, очень глубоко погрузила в историю Владимира и Суздаля, ответила на наши бесконечные вопросы и порекомендовала интересные места. Во время экскурсии было настолько интересно, что в какой-то момент я начала конспектировать)) Хотя до этого я уже ездила в эти города самостоятельно, но на многие детали в архитектуре не обратила внимание.

Прекрасно провели день, спасибо Вам! Было очень душевно)
Мария - прекрасный собеседник, очень глубоко погрузила в историю Владимира и Суздаля, ответила на наши бесконечные
Мария - прекрасный собеседник, очень глубоко погрузила в историю Владимира и Суздаля, ответила на наши бесконечные
Мария
Мария
Ответ организатора:
Ксения, спасибо большое за отзыв! Было интересно и уютно с вами путешествовать! Рада, что вам понравилось!
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Анна
Прекрасная экскурсия. Познакомились с историческими местами, фактами, отлично погуляли. Оличный отдых.
Прекрасная экскурсия. Познакомились с историческими местами, фактами, отлично погуляли. Оличный отдых.
Прекрасная экскурсия. Познакомились с историческими местами, фактами, отлично погуляли. Оличный отдых.
Прекрасная экскурсия. Познакомились с историческими местами, фактами, отлично погуляли. Оличный отдых.
Прекрасная экскурсия. Познакомились с историческими местами, фактами, отлично погуляли. Оличный отдых.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за отзыв! Я рада, что вам понравилось! Получилась прекрасная и насыщенная прогулка! 🥰
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Екатерина
очень интересная экскурсия, очень приятный образованный гид, все доступно и насыщенно. Приготовьтесь много ходить. Спасибо огромное Марии
очень интересная экскурсия, очень приятный образованный гид, все доступно и насыщенно. Приготовьтесь много ходить. Спасибо огромное Марии
очень интересная экскурсия, очень приятный образованный гид, все доступно и насыщенно. Приготовьтесь много ходить. Спасибо огромное Марии
очень интересная экскурсия, очень приятный образованный гид, все доступно и насыщенно. Приготовьтесь много ходить. Спасибо огромное Марии
Мария
Мария
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Я рада, что вам понравилось 🥰
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П
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
Очень прикольная экскурсия, нам понравилось! Большое спасибо, Мария!
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