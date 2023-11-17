«Знакомьтесь - Владимир!»
Мы совершим увлекательную неспешную прогулку по историческому центру города Владимира.
Я расскажу вам о том, как он появился, рос, развивался, о том, какую значительную роль играл Владимир в истории нашей страны, о людях, которые оставили свой след в его истории и о том, как город жил и живет сейчас.
Я расскажу вам о том, как он появился, рос, развивался, о том, какую значительную роль играл Владимир в истории нашей страны, о людях, которые оставили свой след в его истории и о том, как город жил и живет сейчас.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник основателю города — Владимиру Красное Солнышко
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Монумент в честь 850-летия города
- Парк Липки
- Ул. Б. Московская
- Торговые ряды
- Дом губернатора («Дом с привидениями»)
- Старая аптека
- Ул. Георгиевская
- Видовые площадки
- Спасский холм
- Золотые Ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Владимир — город с тысячелетней историей. За свою долгую жизнь он был и маленькой крепостью на окраине, и столицей Северо-Восточной Руси, провинциальным городком и губернским городом. Каждый период оставил свой неповторимый отпечаток в облике современного Владимира — «города великих воспоминаний и чтимых святынь». Мы увидим величественные белокаменные соборы двенадцатого века, уникальные Золотые ворота — визитную карточку Владимира, представим себе, как выглядел город 1000 лет назад, полюбуемся мещерскими просторами и рекой Клязьмой со смотровых площадок. На атмосферной Георгиевской улице окунемся в жизнь и быт уездного города 19 века, при желании — посетим храмы, монастыри города. Наша прогулка оставит вам радость открытия и приятное послевкусие нового знакомства! Я с удовольствием помогу вам с планированием поездки, порекомендую интересные места для посещения, места где можно покушать и сделать классные фотографии — не стесняйтесь спрашивать!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход в Успенский собор (по желанию): 250 руб. /взр.
- 170 руб. /дет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: УЛ.Б. Московская, 54Завершение: ул. Дворянская, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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