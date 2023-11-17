Мы совершим увлекательную неспешную прогулку по историческому центру города Владимира. Я расскажу вам о том, как он появился, рос, развивался, о том, какую значительную роль играл Владимир в истории нашей страны, о людях, которые оставили свой след в его истории и о том, как город жил и живет сейчас.

Описание

Что вас ожидает: Владимир — город с тысячелетней историей. За свою долгую жизнь он был и маленькой крепостью на окраине, и столицей Северо-Восточной Руси, провинциальным городком и губернским городом. Каждый период оставил свой неповторимый отпечаток в облике современного Владимира — «города великих воспоминаний и чтимых святынь». Мы увидим величественные белокаменные соборы двенадцатого века, уникальные Золотые ворота — визитную карточку Владимира, представим себе, как выглядел город 1000 лет назад, полюбуемся мещерскими просторами и рекой Клязьмой со смотровых площадок. На атмосферной Георгиевской улице окунемся в жизнь и быт уездного города 19 века, при желании — посетим храмы, монастыри города. Наша прогулка оставит вам радость открытия и приятное послевкусие нового знакомства! Я с удовольствием помогу вам с планированием поездки, порекомендую интересные места для посещения, места где можно покушать и сделать классные фотографии — не стесняйтесь спрашивать!