«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу

«Знакомьтесь - Владимир!»

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Мы совершим увлекательную неспешную прогулку по историческому центру города Владимира.

Я расскажу вам о том, как он появился, рос, развивался, о том, какую значительную роль играл Владимир в истории нашей страны, о людях, которые оставили свой след в его истории и о том, как город жил и живет сейчас.
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
«Знакомьтесь - Владимир!»: обзорная экскурсия по городу
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Памятник основателю города — Владимиру Красное Солнышко
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Монумент в честь 850-летия города
  • Парк Липки
  • Ул. Б. Московская
  • Торговые ряды
  • Дом губернатора («Дом с привидениями»)
  • Старая аптека
  • Ул. Георгиевская
  • Видовые площадки
  • Спасский холм
  • Золотые Ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Владимир — город с тысячелетней историей. За свою долгую жизнь он был и маленькой крепостью на окраине, и столицей Северо-Восточной Руси, провинциальным городком и губернским городом. Каждый период оставил свой неповторимый отпечаток в облике современного Владимира — «города великих воспоминаний и чтимых святынь». Мы увидим величественные белокаменные соборы двенадцатого века, уникальные Золотые ворота — визитную карточку Владимира, представим себе, как выглядел город 1000 лет назад, полюбуемся мещерскими просторами и рекой Клязьмой со смотровых площадок. На атмосферной Георгиевской улице окунемся в жизнь и быт уездного города 19 века, при желании — посетим храмы, монастыри города. Наша прогулка оставит вам радость открытия и приятное послевкусие нового знакомства! Я с удовольствием помогу вам с планированием поездки, порекомендую интересные места для посещения, места где можно покушать и сделать классные фотографии — не стесняйтесь спрашивать!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в Успенский собор (по желанию): 250 руб. /взр.
  • 170 руб. /дет
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Б. Московская, 54
Завершение: ул. Дворянская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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