читать дальше когда экскурсию проводит человек с историческим образованием. Так что если вы хотите получить не только приятные эмоции от прогулки, но и разобраться во всех исторических перипетиях, всем рекомендую!

Побывали вместе с друзьями на экскурсии у Алексея 21 октября. Нам все очень понравилось. И сам город, и гид. Приятно,