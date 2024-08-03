Парк «Липки» – экскурсии во Владимире

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк «Липки»» во Владимире, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прошлое и настоящее Владимира
Пешая
На микроавтобусе
57 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
11 авг в 12:00
12 авг в 09:30
6 900 за всё до 9 чел.
Древний Владимир: путь сквозь века
Пешая
124 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 4 500 за человека
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Пешая
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Начало: Владимир, Дворянская улица, 4
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 8 500 за всё до 5 чел.
Владимир - первая столица России
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Владимир - первая столица России
Начало: Дворянская улица, 4, Владимир
Расписание: По субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00
17 авг в 10:00
от 5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Экскурсия прошла замечательно! Было интересно и взрослым, и детям. Время пролетело незаметно. Марина чудесный рассказчик и настоящий профессионал! Особенно запомнилось как душевно она рассказывала про Андрея Рублева и его творчество. Рекомендую от души!
    Экскурсия прошла замечательно! Было интересно и взрослым, и детям. Время пролетело незаметно
  • А
    Антон
    31 июля 2024
    Древний Владимир: путь сквозь века
    Все великолепно?
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Древний Владимир: путь сквозь века
    Светлана очень интересный и душевный экскурсовод. Рекомендую 🫶
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Замечательная экскурсия. Легко, познавательно, интересно. У нас была непростая группа: все разных возрастов, но Марина была очень внимательная, к каждому нашла подход.
  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Прошлое и настоящее Владимира
    Всё отлично.
  • Н
    Надежда
    7 января 2024
    Владимир и Боголюбово - родина современной России
    Мы очень благодарны Алексею Домнину за интересную экскурсию по Владимиру. Большой объем познавательной информации, мы остались довольны! Был сильный мороз,
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    Алексей делал перерывы, давал возможность погреться горячим чаем, не торопил нас в храмах. Успели все осмотреть, заказать требы, купить сувениры. Экскурсия в итоге длилась даже больше заявленных 4 часов. Мы довольны путешествием, самая высшая оценка Алексею!

  • Д
    Дарья
    6 ноября 2023
    Владимир - первая столица России
    Очень интересно и увлекательно! Спасибо!
  • М
    Маргарита
    22 октября 2023
    Владимир - первая столица России
    Побывали вместе с друзьями на экскурсии у Алексея 21 октября. Нам все очень понравилось. И сам город, и гид. Приятно,
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    когда экскурсию проводит человек с историческим образованием. Так что если вы хотите получить не только приятные эмоции от прогулки, но и разобраться во всех исторических перипетиях, всем рекомендую!

  • P
    Pereverzeva
    10 июля 2023
    Владимир и Боголюбово - родина современной России
    Экскурсия очень понравилась. Интересные факты, связанность повествования, большое спасибо!
  • Е
    Елена
    28 июня 2023
    Владимир и Боголюбово - родина современной России
    Экскурсия достаточно дорогая, а качество средененькое. Информации не очень много. Не на все вопросы гид смог ответить. По пути и
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    в соборах видили много гидов, которые рассказывали гараздо интереснее. Посещение соборов не входило в экскурсию. Если бы цена была ниже рынка, то было бы нормально. Но цена была выше рынка.

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Парк «Липки»»

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  3. Владимир и Боголюбово - родина современной России
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  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Козлов Вал
  9. Театральная площадь
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Парк «Липки»" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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