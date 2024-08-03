2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
11 авг в 12:00
12 авг в 09:30
6 900₽ за всё до 9 чел.
3 часа
Индивидуальная
Древний Владимир: уникальное путешествие сквозь века в одной экскурсии
Погрузитесь в историю Владимира, пройдя по маршруту от Золотых ворот до Успенского собора. Интересно, познавательно и весело
Начало: Владимир, Дворянская ул., дом 4
Расписание: По договоренности
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 4 500₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Начало: Владимир, Дворянская улица, 4
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Владимир - первая столица России
Начало: Дворянская улица, 4, Владимир
Расписание: По субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00
17 авг в 10:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 августа 2024Экскурсия прошла замечательно! Было интересно и взрослым, и детям. Время пролетело незаметно. Марина чудесный рассказчик и настоящий профессионал! Особенно запомнилось как душевно она рассказывала про Андрея Рублева и его творчество. Рекомендую от души!
- ААнтон31 июля 2024Все великолепно?
- ААнна28 июля 2024Светлана очень интересный и душевный экскурсовод. Рекомендую 🫶
- ААнна19 июля 2024Замечательная экскурсия. Легко, познавательно, интересно. У нас была непростая группа: все разных возрастов, но Марина была очень внимательная, к каждому нашла подход.
- ААлександр17 июня 2024Всё отлично.
- ННадежда7 января 2024Мы очень благодарны Алексею Домнину за интересную экскурсию по Владимиру. Большой объем познавательной информации, мы остались довольны! Был сильный мороз,
- ДДарья6 ноября 2023Очень интересно и увлекательно! Спасибо!
- ММаргарита22 октября 2023Побывали вместе с друзьями на экскурсии у Алексея 21 октября. Нам все очень понравилось. И сам город, и гид. Приятно,
- PPereverzeva10 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Интересные факты, связанность повествования, большое спасибо!
- ЕЕлена28 июня 2023Экскурсия достаточно дорогая, а качество средененькое. Информации не очень много. Не на все вопросы гид смог ответить. По пути и
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Парк «Липки»»
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