Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы предлагаем эксклюзивную обзорную экскурсию города Владивостока.



За четыре часа мы посетим самые топовые места, посмотрим город изнутри, увидим — что срыто от глаз гостей нашего города. Поднимемся на самые крутые локации и видовые.



Посмотрим на Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также на два вантовых моста – гордость Владивостока. 5 5 отзывов

Александра Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 11 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 4 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Хотите узнать о городе со всех его необычных сторон? Город военных, портовиков и студентов, город встречи соленых ветров и разных культур, город с морскими воротами и нетипичной архитектурой, раскинувшийся среди сопок и снабженный мостами среди необъятной дальневосточной земли ведущий человека к морю. Здесь заканчивается транссиб и здесь встречаются корабли. Город с интереснейшей судьбой, мощно вплетенной в многовековую историю Страны, город-крепость окруженный фортами, город творческих людей и романтиков, горд ярких традиций, интересных наименований, судеб, открытий) Город расположился на холмистой местности, здесь эти вершины называют сопками, которые придают ему необыкновенный шарм и оставляют неизгладимое впечатление: ведь именно отсюда открываются потрясающие виды. Многие видовые расположены в черте города, поэтому практически каждый житель дальневосточной столицы побывал хотя бы на одной из них. Самыми популярными считаются сопки Бурачка, Орлиное гнездо Фуникулер, Новая шикарная видовая на улице Шилкинская с красивым парком под названием Нагорный. За одну экскурсию мы с вами посмотрим все самые популярные локации и видовые нашего города, прогуляемся по косе к историческому маяку Токаревскому, прокатимся на Фуникулере, проедем по вантовым мостам, узнаем историю города и современные реалии. Никто не останется равнодушным. Сделаем крутые фото.

Ежедневно с 09:00/10:00/11:00 по согласованию с туристами Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Токаревский маяк

Центральная площадь

Фуникулер

Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также два вантовых моста - Золотой и Русский, гордость Владивостока

Уссурийский и Амурский залив

Сопка Бурачка - бухты Патрокл и Улисс

Сопка Шилкинская Парк Нагорный Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание, иные расходы Место начала и завершения? Ваша гостиница, адрес размещения Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 09:00/10:00/11:00 по согласованию с туристами Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.