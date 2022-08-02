Мы предлагаем эксклюзивную обзорную экскурсию города Владивостока.
За четыре часа мы посетим самые топовые места, посмотрим город изнутри, увидим — что срыто от глаз гостей нашего города. Поднимемся на самые крутые локации и видовые.
Посмотрим на Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также на два вантовых моста – гордость Владивостока.
За четыре часа мы посетим самые топовые места, посмотрим город изнутри, увидим — что срыто от глаз гостей нашего города. Поднимемся на самые крутые локации и видовые.
Посмотрим на Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также на два вантовых моста – гордость Владивостока.
Описание экскурсииХотите узнать о городе со всех его необычных сторон? Город военных, портовиков и студентов, город встречи соленых ветров и разных культур, город с морскими воротами и нетипичной архитектурой, раскинувшийся среди сопок и снабженный мостами среди необъятной дальневосточной земли ведущий человека к морю. Здесь заканчивается транссиб и здесь встречаются корабли. Город с интереснейшей судьбой, мощно вплетенной в многовековую историю Страны, город-крепость окруженный фортами, город творческих людей и романтиков, горд ярких традиций, интересных наименований, судеб, открытий) Город расположился на холмистой местности, здесь эти вершины называют сопками, которые придают ему необыкновенный шарм и оставляют неизгладимое впечатление: ведь именно отсюда открываются потрясающие виды. Многие видовые расположены в черте города, поэтому практически каждый житель дальневосточной столицы побывал хотя бы на одной из них. Самыми популярными считаются сопки Бурачка, Орлиное гнездо Фуникулер, Новая шикарная видовая на улице Шилкинская с красивым парком под названием Нагорный. За одну экскурсию мы с вами посмотрим все самые популярные локации и видовые нашего города, прогуляемся по косе к историческому маяку Токаревскому, прокатимся на Фуникулере, проедем по вантовым мостам, узнаем историю города и современные реалии. Никто не останется равнодушным. Сделаем крутые фото.
Ежедневно с 09:00/10:00/11:00 по согласованию с туристами
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Токаревский маяк
- Центральная площадь
- Фуникулер
- Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также два вантовых моста - Золотой и Русский, гордость Владивостока
- Уссурийский и Амурский залив
- Сопка Бурачка - бухты Патрокл и Улисс
- Сопка Шилкинская Парк Нагорный
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание, иные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, адрес размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00/10:00/11:00 по согласованию с туристами
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
m
Спасибо Александре за теплую встречу, за необычное знакомство с городом, за сказочный заказ, за необычную экскурсию, за живописные пейзажи, за полезные советы, за интересные беседы, за искренний смех, а также за теплое приморское гостеприимство и доброту души! p.s. we will be back
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Т
Очень понравилась экскурсия! Елена рассказала как об истории города, так и современных реалиях. Показала великолепные виды и популярные места для прогулок. Мы очень довольны и с нетерпением ждём следующую экскурсию!
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И
Александра - великолепный гид, не заметили как пролетело время, экскурсия шикарная))) Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!!!
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И
Александра - великолепный гид, не заметили как пролетело время, экскурсия шикарная))) Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!!!
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А
Спасибо огромное! Александра классный гид! Успехов вам!
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