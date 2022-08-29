Владивосток расположился на холмистой местности, здесь эти вершины называют сопками, которые придают ему необыкновенный шарм и оставляют неизгладимое впечатление: ведь именно отсюда открываются потрясающие виды.

Многие виды расположены в черте города, поэтому практически каждый житель дальневосточной столицы побывал хотя бы на одной из них.

Самыми популярными считаются сопки Бурачка, Крестовая, Орлиное гнездо, Холодильник, Комарова, Роза Ветров-Седанкинское водохранилище.

Популярная видовая площадка – Крестовая сопка

Крестовая сопка на полуострове Шкота во Владивостоке – одна из самых популярных видовых площадок приморской столицы.

Высота сопки всего 89 метров, но это не главное. Ведь с нее открывается вид на Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также на два вантовых моста – гордость Владивостока.

Сопка Бурчака с видом на бухту Золотой Рог

Сопка Бурачка, с нее открывается круговой панорамный вид на центр города, бухту Золотой Рог, бухты Диомид и Улисс, а также часть территории Первомайского района. Завораживающая панорама традиционно привлекает горожан и туристов.

Сопка Монастырская с видом на Русский мост

Сопка Монастырская известная многим горожанам по огромному белому куполу на вершине, находящаяся в юго-восточной части Владивостока — это отличная видовая площадка с прекрасным видом на Русский мост, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока, бухты Патрокл и Улисс.

Высшая точка приморья — Сопка Орлиное гнездо

Сопка Орлиное гнездо, высшая точка в исторической части столицы Приморья. С неё открывается уникальный вид на все районы города, бухту Золотой Рог и Амурский залив, на центр, Эгершельд, Первую Речку и далее на проспект 100-летия.

Гора Комарова, одна из многих живописных сопок в районе «Зеленого угла». Высота — 231 метр. С вершины открывается потрясающий вид на бухту Золотой Рог, начиная от площади Луговая и заканчивая вантовым мостом.

Сопка «Холодильник», Названием обязана мясохолодильнику, построенному у подножья ровно 100 лет назад. А на вершине расположен форт имени графа Муравьева-Амурского. Часть сооружений форта до сих пор заняты военными, другие доступны, как и советская батарея № 198.

Скала Роза Ветров и Седанкинское водохранилище

Очень живописное место, которое еще и легко доступно. Высота 191 м., с ее вершины открываются красивые виды на Седанкинское водохранилище, Амурский залив и окрестности.