Спасибо Александре за теплую встречу, за необычное знакомство с городом, за сказочный заказ, за необычную экскурсию, за живописные пейзажи, за полезные советы, за интересные беседы, за искренний смех, а также за теплое приморское гостеприимство и доброту души! p.s. we will be back