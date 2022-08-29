7 топовых Сопок и видовых города Владивостока

Мы предлагаем эксклюзивный тур - 7 топовых Сопок и видовых города Владивостока

5
3 отзыва
Мы предлагаем эксклюзивный тур — 7 топовых Сопок и видовых города Владивостока.

За один день мы объедем весь город, посмотрим его изнутри, увидим — что срыто от глаз гостей нашего города. Поднимемся на самые крутые локации.

Посмотрим на Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также на два вантовых моста – гордость Владивостока.
7 топовых Сопок и видовых города Владивостока
7 топовых Сопок и видовых города Владивостока
7 топовых Сопок и видовых города Владивостока
7 топовых Сопок и видовых города Владивостока
7 топовых Сопок и видовых города Владивостока
7 топовых Сопок и видовых города Владивостока
Ближайшие даты:
16
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Крестовая сопка на полуострове Шкота (Эгершельд).
  • Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также на два вантовых моста – гордость Владивостока.
  • Сопка Бурачка- бухты Патрокл и Улисс.
  • Скала Роза Ветров или Седанкинское водохранилище.
  • Сопка "Холодильник"
  • Сопка Орлиное гнездо
  • Сопка Монастырская
  • Гора Комарова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Владивосток расположился на холмистой местности, здесь эти вершины называют сопками, которые придают ему необыкновенный шарм и оставляют неизгладимое впечатление: ведь именно отсюда открываются потрясающие виды.
Многие виды расположены в черте города, поэтому практически каждый житель дальневосточной столицы побывал хотя бы на одной из них.
Самыми популярными считаются сопки Бурачка, Крестовая, Орлиное гнездо, Холодильник, Комарова, Роза Ветров-Седанкинское водохранилище.

Популярная видовая площадка – Крестовая сопка

Крестовая сопка на полуострове Шкота во Владивостоке – одна из самых популярных видовых площадок приморской столицы.
Высота сопки всего 89 метров, но это не главное. Ведь с нее открывается вид на Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, а также на два вантовых моста – гордость Владивостока.

Сопка Бурчака с видом на бухту Золотой Рог

Сопка Бурачка, с нее открывается круговой панорамный вид на центр города, бухту Золотой Рог, бухты Диомид и Улисс, а также часть территории Первомайского района. Завораживающая панорама традиционно привлекает горожан и туристов.

Сопка Монастырская с видом на Русский мост

Сопка Монастырская известная многим горожанам по огромному белому куполу на вершине, находящаяся в юго-восточной части Владивостока — это отличная видовая площадка с прекрасным видом на Русский мост, пролив Босфор Восточный и южную часть Владивостока, бухты Патрокл и Улисс.

Высшая точка приморья — Сопка Орлиное гнездо

Сопка Орлиное гнездо, высшая точка в исторической части столицы Приморья. С неё открывается уникальный вид на все районы города, бухту Золотой Рог и Амурский залив, на центр, Эгершельд, Первую Речку и далее на проспект 100-летия.
Гора Комарова, одна из многих живописных сопок в районе «Зеленого угла». Высота — 231 метр. С вершины открывается потрясающий вид на бухту Золотой Рог, начиная от площади Луговая и заканчивая вантовым мостом.
Сопка «Холодильник», Названием обязана мясохолодильнику, построенному у подножья ровно 100 лет назад. А на вершине расположен форт имени графа Муравьева-Амурского. Часть сооружений форта до сих пор заняты военными, другие доступны, как и советская батарея № 198.

Скала Роза Ветров и Седанкинское водохранилище

Очень живописное место, которое еще и легко доступно. Высота 191 м., с ее вершины открываются красивые виды на Седанкинское водохранилище, Амурский залив и окрестности.

каждый день с 09:00, 10:00, 11:00 по согласованию с туристами

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Центральная площадь, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 09:00, 10:00, 11:00 по согласованию с туристами
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут подразумевает собой автомобильный и пеший тур
  • Будут спуски и подъёмы
  • Поэтому форма одежды и обувь должна быть подходящей для этой экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
29 авг 2022
Александра - великолепный гид, не заметили как пролетело время, экскурсия шикарная))) Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с городом!!!
m
2 авг 2022
Спасибо Александре за теплую встречу, за необычное знакомство с городом, за сказочный заказ, за необычную экскурсию, за живописные пейзажи, за полезные советы, за интересные беседы, за искренний смех, а также за теплое приморское гостеприимство и доброту души! p.s. we will be back
А
30 июля 2022
Спасибо огромное! Александра классный гид! Успехов вам!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

😎Индивидуальные🚶Пешеходные☀️На весь день🔭ОбзорныеМосты😎VIP-туры

Похожие туры во Владивостоке

Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
1 отзыв
Фото-тур по видовым площадкам: Топ-5 Владивостока
Подарите себе замечательную возможность запечатлеть себя на фоне самых топовых видовых площадок Владивостока
Центральная площадь, Владивосток
10 000 за всё до 5 чел.
Самые красивые видовые города Владивостока
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Самые красивые видовые города Владивостока
Мы посмотрим на Владивосток с высоты
Центральная площадь
5 900 за всё до 4 чел.
Владивосток - город у океана
5 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Владивосток - город у океана
Владивосток - город на берегу Японского моря
г. Владивосток
4 янв
11 янв
18 янв
25 янв
от 16 400 за 1 человека
Владивосток - город-крепость
4 дня
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Владивосток - город-крепость
Экскурсия «Владивосток - город-крепость» - это отличная возможность оценить масштабность
По договоренности
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
от 54 125 за всё до 3 чел.
Владивосток за 5 дней
5 дней
Авторский тур
до 45 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Владивосток за 5 дней
Познавательный экскурсионный тур во Владивосток познакомит Вас с лучшими достопримечательностями города
Приморский край, Владивосток
15 сен
1 окт
15 окт
1 ноя
от 15 500 за 1 человека
Владивосток за 4 дня
4 дня
Авторский тур
до 45 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Владивосток за 4 дня
Познавательный экскурсионный тур во Владивосток познакомит Вас с лучшими достопримечательностями города
Приморский край, Владивосток
15 сен
1 окт
15 окт
1 ноя
от 16 500 за 1 человека
Лучшие места Владивостока. Знакомство с городом
3 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Лучшие места Владивостока. Знакомство с городом
Приглашаю вас на обзорный фото-тур по Владивостоку
Ваш отель / апартаменты
Сегодня
Завтра
11 сен
12 сен
9 000 за 1 человека
Экскурсионный тур по Владивостоку
7 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Экскурсионный тур по Владивостоку
Владивосток - столица Дальнего Востока, город молодой
г. Владивосток
4 янв
11 янв
18 янв
25 янв
от 26 900 за 1 человека
Владивосток - город у моря
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Владивосток - город у моря
Я приглашаю всех желающих познакомиться с чудесным и неповторимым городом Владивосток
ул. Светланская, Центральная площадь, Владивосток
15 сен
17 сен
19 сен
20 сен
6 500 за всё до 3 чел.
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
2 отзыва
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Начинать знакомство с Владивостоком нужно именно с этой экскурсии
ул. Алеутская, 27
10 900 за всё до 3 чел.
Море в городе - Владивосток
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Море в городе - Владивосток
Этот город расположился у морских берегов
По договоренности
11 сен
12 сен
13 сен
14 сен
от 5 000 за всё до 3 чел.
Открой Владивосток
8 дней
Авторский тур
до 40 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Открой Владивосток
Классический тур во Владивосток
г. Владивосток
12 сен
19 сен
26 сен
от 31 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ