Большое морское путешествие - 10 островов залива Петра Великого

С высадкой на острове Желтухина (из Владивостока)
Архипелаг императрицы Евгении состоит из 20 островов. Вы увидите 10 из них с моря и посетите самый южный — остров Желтухина. Отдохнёте на берегу с розовой галькой, прозрачной водой и ощущением полного расслабления.
Описание экскурсии

Капитан может изменить или отменить маршрут в связи с погодными условиями.

Что вас ожидает

9:00 — сбор группы на о. Русский, в бухте Новик, посадка на быстроходный катер

9:00–11:30 — маршрут по островам архипелага императрицы Евгении
Вы пройдёте вдоль островов Два Брата, Козлова, Рейнеке, Пахтусова, Рикорда, Кротова, Сергеева, Карамзина, Русского и Попова. Гид расскажет об их истории и людях, чьи имена они носят.

11:30–16:30 — отдых на острове Желтухина
Вы высадитесь на остров с пляжем из розовой гальки, где можно искупаться и прогуляться вдоль моря. В бухте нет причала, спуск с катера на берег — по лестнице или без неё. Во время сильного прибоя есть вероятность намочить ноги. Точного места высадки на острове нет, место определяется капитаном.

16:30 — отправление обратно

19:00 — возвращение во Владивосток

Время в программе указано ориентировочное и может меняться в зависимости от ситуации.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 8 человек. На борту есть чайник, вода, столик и шезлонги
  • Перед выходом на воду вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. Имеются спасательные жилеты
  • Питание не включено — возьмите с собой перекус
  • Время выхода может быть изменено по решению капитана в зависимости от погодных условий. Водная прогулка может быть перенесена из-за волнений на море и запрета береговых служб
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Русский
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 552 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

