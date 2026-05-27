Архипелаг императрицы Евгении состоит из 20 островов. Вы увидите 10 из них с моря и посетите самый южный — остров Желтухина. Отдохнёте на берегу с розовой галькой, прозрачной водой и ощущением полного расслабления.

Описание экскурсии

Капитан может изменить или отменить маршрут в связи с погодными условиями.

Что вас ожидает

9:00 — сбор группы на о. Русский, в бухте Новик, посадка на быстроходный катер

9:00–11:30 — маршрут по островам архипелага императрицы Евгении

Вы пройдёте вдоль островов Два Брата, Козлова, Рейнеке, Пахтусова, Рикорда, Кротова, Сергеева, Карамзина, Русского и Попова. Гид расскажет об их истории и людях, чьи имена они носят.

11:30–16:30 — отдых на острове Желтухина

Вы высадитесь на остров с пляжем из розовой гальки, где можно искупаться и прогуляться вдоль моря. В бухте нет причала, спуск с катера на берег — по лестнице или без неё. Во время сильного прибоя есть вероятность намочить ноги. Точного места высадки на острове нет, место определяется капитаном.

16:30 — отправление обратно

19:00 — возвращение во Владивосток

Время в программе указано ориентировочное и может меняться в зависимости от ситуации.

Организационные детали