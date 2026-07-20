Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
Увидеть коллекции дендропарка, залезть в ретроавтомобиль и совершить вечерний променад
На экскурсии мы объединили три таких разных впечатления. Вы начнёте среди цветущих магнолий и вековых кедров в одном из самых зелёных мест Владивостока.
А через час уже будете стоять у ретроавтомобиля из середины прошлого века, рассматривая детали и слушая истории. В финале ждёт парк «Лазо», где можно гулять, сидеть в кафе или просто смотреть на море.
Описание экскурсии
Ботанический сад-институт
Вы попадёте в ухоженный дендропарк, где можно почувствовать запахи Уссурийской тайги, и увидеть деревья и кустарники, которые характерны для дальневосточной природы. Особая гордость сада — коллекция магнолий и редких растений со всего света. Прогулка здесь помогает увидеть Приморье не только как край моря и сопок, но и как удивительную природную территорию.
Музей автомотостарины
Вас ждут старинные автомобили, мотоциклы и военная техника на площади около 2 гектаров. Среди экспонатов есть уникальные экземпляры. Многие предметы можно рассматривать вблизи, трогать и даже залезать внутрь — это особенно нравится детям.
Парк «Лазо» и отдых у моря (на станции Санаторная) Здесь есть прогулочные зоны, кафе, раздевалки, а в сезон — прокат катамаранов и сапов. У вас будет ~1,5 часа свободного времени.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер, билеты в Ботанический сад и экскурсия с биологом, билет в Музей автомотостарины и экскурсия с работником музея по экспонатам
Если вы не захотите возвращаться в город вместе с группой, можете остаться у моря подольше и самостоятельно вернуться на электричке. Станция находится рядом с выходом из парка и привозит к железнодорожному вокзалу Владивостока
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 14 лет
2900 ₽
Пенсионеры
2900 ₽
Стандартный
3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 7155 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как читать дальшеуменьшить
любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!
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