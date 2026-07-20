На экскурсии мы объединили три таких разных впечатления. Вы начнёте среди цветущих магнолий и вековых кедров в одном из самых зелёных мест Владивостока. А через час уже будете стоять у ретроавтомобиля из середины прошлого века, рассматривая детали и слушая истории. В финале ждёт парк «Лазо», где можно гулять, сидеть в кафе или просто смотреть на море.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ботанический сад-институт

Вы попадёте в ухоженный дендропарк, где можно почувствовать запахи Уссурийской тайги, и увидеть деревья и кустарники, которые характерны для дальневосточной природы. Особая гордость сада — коллекция магнолий и редких растений со всего света. Прогулка здесь помогает увидеть Приморье не только как край моря и сопок, но и как удивительную природную территорию.

Музей автомотостарины

Вас ждут старинные автомобили, мотоциклы и военная техника на площади около 2 гектаров. Среди экспонатов есть уникальные экземпляры. Многие предметы можно рассматривать вблизи, трогать и даже залезать внутрь — это особенно нравится детям.

Парк «Лазо» и отдых у моря (на станции Санаторная)

Здесь есть прогулочные зоны, кафе, раздевалки, а в сезон — прокат катамаранов и сапов. У вас будет ~1,5 часа свободного времени.

Организационные детали