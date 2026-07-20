Мои заказы

Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке

Увидеть коллекции дендропарка, залезть в ретроавтомобиль и совершить вечерний променад
На экскурсии мы объединили три таких разных впечатления. Вы начнёте среди цветущих магнолий и вековых кедров в одном из самых зелёных мест Владивостока.

А через час уже будете стоять у ретроавтомобиля из середины прошлого века, рассматривая детали и слушая истории. В финале ждёт парк «Лазо», где можно гулять, сидеть в кафе или просто смотреть на море.
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке
Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке

Описание экскурсии

Ботанический сад-институт

Вы попадёте в ухоженный дендропарк, где можно почувствовать запахи Уссурийской тайги, и увидеть деревья и кустарники, которые характерны для дальневосточной природы. Особая гордость сада — коллекция магнолий и редких растений со всего света. Прогулка здесь помогает увидеть Приморье не только как край моря и сопок, но и как удивительную природную территорию.

Музей автомотостарины

Вас ждут старинные автомобили, мотоциклы и военная техника на площади около 2 гектаров. Среди экспонатов есть уникальные экземпляры. Многие предметы можно рассматривать вблизи, трогать и даже залезать внутрь — это особенно нравится детям.

Парк «Лазо» и отдых у моря (на станции Санаторная)
Здесь есть прогулочные зоны, кафе, раздевалки, а в сезон — прокат катамаранов и сапов. У вас будет ~1,5 часа свободного времени.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, билеты в Ботанический сад и экскурсия с биологом, билет в Музей автомотостарины и экскурсия с работником музея по экспонатам
  • Если вы не захотите возвращаться в город вместе с группой, можете остаться у моря подольше и самостоятельно вернуться на электричке. Станция находится рядом с выходом из парка и привозит к железнодорожному вокзалу Владивостока
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 14 лет2900 ₽
Пенсионеры2900 ₽
Стандартный3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 7155 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
читать дальшеуменьшить

любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Ботанический сад, Музей автомотостарины и отдых у моря - во Владивостоке»

Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
На катере
2 часа
248 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Лучший выбор
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На косе Токаревского маяка, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
22 июл в 18:30
3900 ₽ за человека
Вечерний Владивосток
На машине
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Владивосток
Очароваться русским Сан-Франциско в самое магическое время суток и открыть незабываемые пейзажи
Начало: В центре города
Завтра в 19:00
22 июл в 19:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Морская прогулка «Вечерний Владивосток»
На катере
2.5 часа
4 отзыва
Групповая
Морская прогулка «Вечерний Владивосток»
Насладиться романтикой заката, увидеть город с воды и узнать чуть больше о нём
Начало: У станции «Моргородок»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
22 июл в 19:30
3500 ₽ за человека
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
На катере
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Насладитесь вечерними огнями Владивостока с борта катера. Увидите мосты, маяк и бухту Золотой Рог, наслаждаясь горячим чаем или кофе
Начало: В бухте «Труда»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 30 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
3200 ₽ за человека