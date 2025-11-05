В Васильева Топ-8 мест для фото во Владивостоке Дата посещения: 4 ноября 2025 Понравилось все. Получила то что ожидала. Информативно, мобильно, реально здорово! Если хотите за короткий срок увидеть много, вам сюда. Думаю вернусь еще к услугам этого экскурсовода! Удачи и Успехов Михаил!

З Звягина Все видовые Владивостока за 2,5 часа Дата посещения: 14 сентября 2025 Мы прекрасно провели время с нашим гидом Марией. Очень интересная экскурсия по городу. Особенно нам повезло с гидом. Мария увлекла нас своими рассказами о городе.Чувствуется, что она любит свой город и постаралась передать эту любовь нам. Организация отличная. Огромное спасибо.

А Анна Владивосток: сила высоты и стихий Отличный, и знающий историю Приморского края, гид. Все в восторге. Экскурсия на 10 баллов)

А Александр Владивосток - это по любви читать дальше экскурсии с учётом наших индивидуальных пожеланий и дополнительно останавливалась в местах где мы просили. В итоге даже перебрали заявленное время, но пока не посетили все места по плану, экскурсию не закончили и стоимость не выросла) Отдельное спасибо за отличные фотографии, которая сделала Юлия и выслала в этот же вечер. Были впервые во Владивостоке в ноябре 2025г. Посещали вчетвером с двумя детьми, заказали экскурсию у Юлии. Юлия подошла к организации

Е Елена Владивосток - это по любви читать дальше максимуму. Юлия отличный гид, любящий и знающий свой город и край, очень милая и приятная в общении. Юлия организовала трансфер и с лёгкостью меняла программу по просьбе, что очень ценно когда гость устал:) Юлия, спасибо огромное за путешествие, я осталась очень довольна. Желаю благополучия и процветания вашему городу! Путешествовала в компании с гидом Юлия, для знакомства с городом был один день, целью было получение эмоций и информации по

Р Роман Владивосток: сила высоты и стихий читать дальше материал. Всё понятно, не скучно, с хорошим настроением. Сделали массу красивых снимков, отлично провели время. Мы влюбились во Владивосток и хотим вернуться сюда снова! Благодарим Александра за отличную экскурсию по городу и красотам Владивостока. На экскурсии Александр много рассказывал исторических фактов, очень интересно дал

М Марина Топ-8 мест для фото во Владивостоке читать дальше и доставили в отель, увлекательный маршрут и повествование о значимых местах, трепетная забота ну и конечно топовые фото. Благодарю и рекомендую Михаила и его команду. Процветания и успехов У меня было 4 часа свободного времени в командировке. Ребята максимально оперативно организовали для меня обзорный тур по Владивостоку. Забрали

Г Головатая Топ-8 мест для фото во Владивостоке Хотим поблагодарить Михаила за шикарную экскурсию. Мы в восторге! Михаил влюбил нас в прекрасный город Владивосток! Однозначно рекомендуем!

А Анна Топ-8 мест для фото во Владивостоке Михаил вежливый, пунктуальный, доброжелательный человек. Рассказывает интересно, ведёт себя ненавязчиво, помогает сделать фото и видео. Аккуратная комфортная машина. Можно с детьми, так как сложных маршрутов нет. Места для посещения действительно ТОП. Спасибо, Михаил. Рекомендуем эту экскурсию.

А Антон Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина Все прошло отлично!

И Инна Все видовые Владивостока за 2,5 часа Отлично

А Анна Топ-8 мест для фото во Владивостоке крутая обзорная экскурсия по топовым местам города! отличная организация, получила море эмоций и классные фотки!

О Оксана Топ-8 мест для фото во Владивостоке Экскурсию проводила Анна, очень приятная и внимательная девушка. В целом очень интересная авто/ пешая прогулка по городу и его красивым локациям. Очень подходит для знакомства с городом, оставляет приятное послевкусие и желание гулять дальше и знакомиться с Владивостоком подробнее!

Д Дмитрий Владивосток: сила высоты и стихий Александр хороший рассказчик, пунктуальный. Гибкий в плане изменения содержания экскурсии.

С Сергей Топ-8 мест для фото во Владивостоке Спасибо нашему гиду Анне за 2 дня экскурсий и знакомва с Владивостоком. А главное за 2000-ую купюру 😉 все было супер. Ребенку особенно понравилось на ферме море продуктов и знакомство с трепангом 🤭

Е Екатерина Владивосток - это по любви



Понравилась организация, хорошо спланированный маршрут, Юлия интересный рассказчик, аккуратный водитель, было комфортно, легко читать дальше и непринужденно. Отдельная благодарность за красивые фото в хорошем качестве, вкусный пикник и рекомендации.



Насладились прекрасными видами, повстречали различных представителей флоры и фауны) Отличная экскурсия, прекрасный гид Юлия, очень живописный маршрут!Понравилась организация, хорошо спланированный маршрут, Юлия интересный рассказчик, аккуратный водитель, было комфортно, легко

Д Дина Топ-8 мест для фото во Владивостоке читать дальше машина с бооооольшим люком - кайф для фото и видео мостов! Маршрут легкий, построен вполне удобно, по нашей просьбе изменили одну из локаций на другую, находящуюся совершенно в другой стороне! Все прошло в удобном для нас темпе, гид Анна рассказывала интересные факты и про локацию и во время передвижения между локациями - про сам город. Если вы хотите глубокого погружения в историю, много цифр, дат и прям истории, то, наверное, этот маршрут не для вас. Хотя, возможно, Анна может углубиться, но нам с сыном уроков Истории России не нужно было)

Спасибо Анне за увлекательную экскурсию, мы еще вернемся в ваш славный город у моря🩵 Были с сыном 7лет на экскурсии 8 мест для фото. Буквально за день до экскурсии забронировала. Нас забрали из отеля,

Н Наталья Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина Очень познавательно и интересно, гид Сергей 👍

В Вячеслав Топ-8 мест для фото во Владивостоке Классная экскурсия и отличный гид Михаил, рекомендуем)