Ботанический сад-институт ДВО РАН – экскурсии во Владивостоке

Найдено 9 экскурсий в категории «Ботанический сад-институт ДВО РАН» во Владивостоке, цены от 8000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Город, море и сопки
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Владивостока
Познакомьтесь с Владивостоком, где сопки встречаются с морем, а история переплетается с современностью. Погрузитесь в атмосферу Приморья
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 480 ₽ за всё до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
На машине
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, прогуляйтесь к Токаревскому маяку и насладитесь видами острова Русский. Узнайте больше о городе и его истории
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
На машине
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
Владивосток раскрывает свои тайны: от Токаревского маяка до бухты Стеклянной и мыса Тобизина. Уникальные виды и история города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Увлекательное путешествие по видовым площадкам Владивостока на автомобиле. Насладитесь панорамами города и Японского моря за 2,5 часа
Начало: Возле вашего отеля в центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
На машине
5 часов
556 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
13 499 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток - это по любви
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - это по любви
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, проезжая по его знаменитым мостам и наслаждаясь видами бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
На машине
6 часов
-
10%
114 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
11 дек в 08:00
14 220 ₽15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
На машине
3.5 часа
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9000 ₽10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Скала Роза ветров и ботанический сад во Владивостоке
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Скала Роза ветров и ботанический сад во Владивостоке
Устроить себе терапию природой и красивыми панорамами
Начало: На ул. Светланской
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Васильева
    5 ноября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Дата посещения: 4 ноября 2025
    Понравилось все. Получила то что ожидала. Информативно, мобильно, реально здорово! Если хотите за короткий срок увидеть много, вам сюда. Думаю вернусь еще к услугам этого экскурсовода! Удачи и Успехов Михаил!
  • З
    Звягина
    15 сентября 2025
    Все видовые Владивостока за 2,5 часа
    Дата посещения: 14 сентября 2025
    Мы прекрасно провели время с нашим гидом Марией. Очень интересная экскурсия по городу. Особенно нам повезло с гидом. Мария увлекла нас своими рассказами о городе.Чувствуется, что она любит свой город и постаралась передать эту любовь нам. Организация отличная. Огромное спасибо.
  • А
    Анна
    25 ноября 2025
    Владивосток: сила высоты и стихий
    Отличный, и знающий историю Приморского края, гид. Все в восторге. Экскурсия на 10 баллов)
  • А
    Александр
    23 ноября 2025
    Владивосток - это по любви
    Были впервые во Владивостоке в ноябре 2025г. Посещали вчетвером с двумя детьми, заказали экскурсию у Юлии. Юлия подошла к организации
    читать дальше

    экскурсии с учётом наших индивидуальных пожеланий и дополнительно останавливалась в местах где мы просили. В итоге даже перебрали заявленное время, но пока не посетили все места по плану, экскурсию не закончили и стоимость не выросла) Отдельное спасибо за отличные фотографии, которая сделала Юлия и выслала в этот же вечер.

  • Е
    Елена
    22 ноября 2025
    Владивосток - это по любви
    Путешествовала в компании с гидом Юлия, для знакомства с городом был один день, целью было получение эмоций и информации по
    читать дальше

    максимуму. Юлия отличный гид, любящий и знающий свой город и край, очень милая и приятная в общении. Юлия организовала трансфер и с лёгкостью меняла программу по просьбе, что очень ценно когда гость устал:) Юлия, спасибо огромное за путешествие, я осталась очень довольна. Желаю благополучия и процветания вашему городу!

  • Р
    Роман
    22 ноября 2025
    Владивосток: сила высоты и стихий
    Благодарим Александра за отличную экскурсию по городу и красотам Владивостока. На экскурсии Александр много рассказывал исторических фактов, очень интересно дал
    читать дальше

    материал. Всё понятно, не скучно, с хорошим настроением. Сделали массу красивых снимков, отлично провели время. Мы влюбились во Владивосток и хотим вернуться сюда снова!

  • М
    Марина
    20 ноября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    У меня было 4 часа свободного времени в командировке. Ребята максимально оперативно организовали для меня обзорный тур по Владивостоку. Забрали
    читать дальше

    и доставили в отель, увлекательный маршрут и повествование о значимых местах, трепетная забота ну и конечно топовые фото. Благодарю и рекомендую Михаила и его команду. Процветания и успехов

  • Г
    Головатая
    11 ноября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Хотим поблагодарить Михаила за шикарную экскурсию. Мы в восторге! Михаил влюбил нас в прекрасный город Владивосток! Однозначно рекомендуем!
  • А
    Анна
    8 ноября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил вежливый, пунктуальный, доброжелательный человек. Рассказывает интересно, ведёт себя ненавязчиво, помогает сделать фото и видео. Аккуратная комфортная машина. Можно с детьми, так как сложных маршрутов нет. Места для посещения действительно ТОП. Спасибо, Михаил. Рекомендуем эту экскурсию.
  • А
    Антон
    8 ноября 2025
    Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
    Все прошло отлично!
  • И
    Инна
    7 ноября 2025
    Все видовые Владивостока за 2,5 часа
    Отлично
  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    крутая обзорная экскурсия по топовым местам города! отличная организация, получила море эмоций и классные фотки!
  • О
    Оксана
    4 ноября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Экскурсию проводила Анна, очень приятная и внимательная девушка. В целом очень интересная авто/ пешая прогулка по городу и его красивым локациям. Очень подходит для знакомства с городом, оставляет приятное послевкусие и желание гулять дальше и знакомиться с Владивостоком подробнее!
  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2025
    Владивосток: сила высоты и стихий
    Александр хороший рассказчик, пунктуальный. Гибкий в плане изменения содержания экскурсии.
  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Спасибо нашему гиду Анне за 2 дня экскурсий и знакомва с Владивостоком. А главное за 2000-ую купюру 😉 все было супер. Ребенку особенно понравилось на ферме море продуктов и знакомство с трепангом 🤭
  • Е
    Екатерина
    30 октября 2025
    Владивосток - это по любви
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Юлия, очень живописный маршрут!

    Понравилась организация, хорошо спланированный маршрут, Юлия интересный рассказчик, аккуратный водитель, было комфортно, легко
    читать дальше

    и непринужденно. Отдельная благодарность за красивые фото в хорошем качестве, вкусный пикник и рекомендации.

    Насладились прекрасными видами, повстречали различных представителей флоры и фауны)

  • Д
    Дина
    29 октября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Были с сыном 7лет на экскурсии 8 мест для фото. Буквально за день до экскурсии забронировала. Нас забрали из отеля,
    читать дальше

    машина с бооооольшим люком - кайф для фото и видео мостов! Маршрут легкий, построен вполне удобно, по нашей просьбе изменили одну из локаций на другую, находящуюся совершенно в другой стороне! Все прошло в удобном для нас темпе, гид Анна рассказывала интересные факты и про локацию и во время передвижения между локациями - про сам город. Если вы хотите глубокого погружения в историю, много цифр, дат и прям истории, то, наверное, этот маршрут не для вас. Хотя, возможно, Анна может углубиться, но нам с сыном уроков Истории России не нужно было)
    Спасибо Анне за увлекательную экскурсию, мы еще вернемся в ваш славный город у моря🩵

  • Н
    Наталья
    28 октября 2025
    Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
    Очень познавательно и интересно, гид Сергей 👍
  • В
    Вячеслав
    21 октября 2025
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Классная экскурсия и отличный гид Михаил, рекомендуем)
  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Владивосток: сила высоты и стихий
    Экскурсия "Сила высоты и стихий" с Александром началась прямо из Аэропорта. Александр очень интересный рассказчик и гостеприимный человек. С первых
    читать дальше

    минут встречи Александр увлек нас своей любовью к городу и глубокими познаниями его истории. Мы сразу же погрузились в атмосферу Владивостока. Увидели знаковые точки города с разных интересных ракурсов. Получили полезные рекомендации от гида.
    Рекомендуем!

