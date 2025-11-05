Индивидуальная
до 3 чел.
Панорамы Владивостока
Познакомьтесь с Владивостоком, где сопки встречаются с морем, а история переплетается с современностью. Погрузитесь в атмосферу Приморья
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 480 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, прогуляйтесь к Токаревскому маяку и насладитесь видами острова Русский. Узнайте больше о городе и его истории
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
Владивосток раскрывает свои тайны: от Токаревского маяка до бухты Стеклянной и мыса Тобизина. Уникальные виды и история города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 2,5 часа
Увлекательное путешествие по видовым площадкам Владивостока на автомобиле. Насладитесь панорамами города и Японского моря за 2,5 часа
Начало: Возле вашего отеля в центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
13 499 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - это по любви
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, проезжая по его знаменитым мостам и наслаждаясь видами бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
11 дек в 08:00
14 220 ₽
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Скала Роза ветров и ботанический сад во Владивостоке
Устроить себе терапию природой и красивыми панорамами
Начало: На ул. Светланской
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасильева5 ноября 2025Топ-8 мест для фото во ВладивостокеДата посещения: 4 ноября 2025Понравилось все. Получила то что ожидала. Информативно, мобильно, реально здорово! Если хотите за короткий срок увидеть много, вам сюда. Думаю вернусь еще к услугам этого экскурсовода! Удачи и Успехов Михаил!
- ЗЗвягина15 сентября 2025Все видовые Владивостока за 2,5 часаДата посещения: 14 сентября 2025Мы прекрасно провели время с нашим гидом Марией. Очень интересная экскурсия по городу. Особенно нам повезло с гидом. Мария увлекла нас своими рассказами о городе.Чувствуется, что она любит свой город и постаралась передать эту любовь нам. Организация отличная. Огромное спасибо.
- ААнна25 ноября 2025Отличный, и знающий историю Приморского края, гид. Все в восторге. Экскурсия на 10 баллов)
- ААлександр23 ноября 2025Были впервые во Владивостоке в ноябре 2025г. Посещали вчетвером с двумя детьми, заказали экскурсию у Юлии. Юлия подошла к организации
- ЕЕлена22 ноября 2025Путешествовала в компании с гидом Юлия, для знакомства с городом был один день, целью было получение эмоций и информации по
- РРоман22 ноября 2025Благодарим Александра за отличную экскурсию по городу и красотам Владивостока. На экскурсии Александр много рассказывал исторических фактов, очень интересно дал
- ММарина20 ноября 2025У меня было 4 часа свободного времени в командировке. Ребята максимально оперативно организовали для меня обзорный тур по Владивостоку. Забрали
- ГГоловатая11 ноября 2025Хотим поблагодарить Михаила за шикарную экскурсию. Мы в восторге! Михаил влюбил нас в прекрасный город Владивосток! Однозначно рекомендуем!
- ААнна8 ноября 2025Михаил вежливый, пунктуальный, доброжелательный человек. Рассказывает интересно, ведёт себя ненавязчиво, помогает сделать фото и видео. Аккуратная комфортная машина. Можно с детьми, так как сложных маршрутов нет. Места для посещения действительно ТОП. Спасибо, Михаил. Рекомендуем эту экскурсию.
- ААнтон8 ноября 2025Все прошло отлично!
- ИИнна7 ноября 2025Отлично
- ААнна4 ноября 2025крутая обзорная экскурсия по топовым местам города! отличная организация, получила море эмоций и классные фотки!
- ООксана4 ноября 2025Экскурсию проводила Анна, очень приятная и внимательная девушка. В целом очень интересная авто/ пешая прогулка по городу и его красивым локациям. Очень подходит для знакомства с городом, оставляет приятное послевкусие и желание гулять дальше и знакомиться с Владивостоком подробнее!
- ДДмитрий3 ноября 2025Александр хороший рассказчик, пунктуальный. Гибкий в плане изменения содержания экскурсии.
- ССергей31 октября 2025Спасибо нашему гиду Анне за 2 дня экскурсий и знакомва с Владивостоком. А главное за 2000-ую купюру 😉 все было супер. Ребенку особенно понравилось на ферме море продуктов и знакомство с трепангом 🤭
- ЕЕкатерина30 октября 2025Отличная экскурсия, прекрасный гид Юлия, очень живописный маршрут!
Понравилась организация, хорошо спланированный маршрут, Юлия интересный рассказчик, аккуратный водитель, было комфортно, легко
- ДДина29 октября 2025Были с сыном 7лет на экскурсии 8 мест для фото. Буквально за день до экскурсии забронировала. Нас забрали из отеля,
- ННаталья28 октября 2025Очень познавательно и интересно, гид Сергей 👍
- ВВячеслав21 октября 2025Классная экскурсия и отличный гид Михаил, рекомендуем)
- ООльга18 октября 2025Экскурсия "Сила высоты и стихий" с Александром началась прямо из Аэропорта. Александр очень интересный рассказчик и гостеприимный человек. С первых
