Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы День без суеты и ожидания. Море, волны, легкий ветер и деликатесы из морепродуктов. Вас ждет полное расслабление. Это путешествие для тех, кто любит загорать на пляже и купаться в чистом море.



Встретимся с морскими обитателями в их естественной среде, прогуляемся вдоль берега, сделаем красивые фотографии с необычной формой кекуры. Это не просто путешествие — это глоток свежего воздуха.

Анна Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Групповая экскурсия -14% 5950 ₽ выгода 833 ₽ 5117 ₽ за человека 4 часа 1-11 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Короткая морская прогулка на катере - за 4 часа вы увидите самое красивое, ради чего едут во Владивосток. Мы выходим в море и идём вдоль острова Русский: открытые бухты, скалы, гроты и чистая вода. Это тот самый Владивосток, который чаще всего остаётся на открытках. Главное впечатление - морские котики в дикой природе. Их можно увидеть совсем близко, в естественной среде. Это спокойный формат без сложных маршрутов и долгих переходов: просто море, движение катера и красивые виды вокруг. В хорошую погоду можно искупаться в чистой воде. После прогулки - морепродукты Приморья: гребешок, устрицы, краб. Подходит тем, кто впервые во Владивостоке и хочет увидеть море, острова и главные природные места за короткое время.

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