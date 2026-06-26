День без суеты и ожидания. Море, волны, легкий ветер и деликатесы из морепродуктов. Вас ждет полное расслабление. Это путешествие для тех, кто любит загорать на пляже и купаться в чистом море.
Встретимся с морскими обитателями в их естественной среде, прогуляемся вдоль берега, сделаем красивые фотографии с необычной формой кекуры. Это не просто путешествие — это глоток свежего воздуха.
Встретимся с морскими обитателями в их естественной среде, прогуляемся вдоль берега, сделаем красивые фотографии с необычной формой кекуры. Это не просто путешествие — это глоток свежего воздуха.
Описание экскурсииКороткая морская прогулка на катере - за 4 часа вы увидите самое красивое, ради чего едут во Владивосток. Мы выходим в море и идём вдоль острова Русский: открытые бухты, скалы, гроты и чистая вода. Это тот самый Владивосток, который чаще всего остаётся на открытках. Главное впечатление - морские котики в дикой природе. Их можно увидеть совсем близко, в естественной среде. Это спокойный формат без сложных маршрутов и долгих переходов: просто море, движение катера и красивые виды вокруг. В хорошую погоду можно искупаться в чистой воде. После прогулки - морепродукты Приморья: гребешок, устрицы, краб. Подходит тем, кто впервые во Владивостоке и хочет увидеть море, острова и главные природные места за короткое время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вы увидите и попробуете
- Морских котиков в природе
- Купание в чистейшей морской воде (в сезон)
- Остров Русский с воды, скалы и бухты
- Открытое море и красивые морские пейзажи
- Свежие морепродукты Приморья: гребешок, устрицы, краб
Что включено
- Мы работаем как лицензированный туроператор
- На каждого участника оформляется страховка
- 🧑✈️ Капитаны - с документами и опытом морских выходов
- Гид - аттестованный и сопровождает вас весь маршрут
- На борту есть пледы и дождевики - чтобы вам было комфортно в любую погоду
Что не входит в цену
- Друзья, морепродукты и питание не входят в стоимость тура
- Но мы привозим вас в ресторан у моря, и вы сами выбираете всё, что захотите по меню - крабы, гребешок, устрицы и другие блюда!
- Без ограничений - только ваш вкус и желание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маяк Токаревского
Завершение: Токаревский маяк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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