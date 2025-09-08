читать дальше уменьшить тоже самое дешевое. Из позитивного - это виды, красиво и увлекательно смотреть на вечерний город с воды. Кстати, не верьте про «30 от центра до пирса» - пробки огромные и закрывать надо час. На обратном пути предложили выйти на набережной Цесаревича прям под табличкой «Швартоваться запрещено» и не предупредив, что придется лезть через мраморные ограждения. А само сопровождение тура до посадки на корабль на отлично)

Сам по себе маршрут интересен. Но рассказчики так себе, а гребешок и пластиковый стаканчик шампанского подаются с фразой «Не более одного, на большее не рассчитано», хотя гребешки дешевые и шампанское