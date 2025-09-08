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Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями

Отправиться на незабываемое свидание с морем и встретить закат на борту катера
Предлагаем увидеть город с другого ракурса.

Вы пройдёте мимо островов и проливов, увидите Русский мост, сделаете фото под Золотым мостом, насладитесь огнями бухты. И проводите солнце за горизонт в романтической атмосфере. Кстати, с нами часто путешествует пушистый самоед — дружелюбный корабельный гид.
4.7
22 отзыва
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями

Описание экскурсии

Мы отправимся в путешествие на просторном катере с уютной каютой, отоплением в прохладное время года и туалетной комнатой. На борту вы получите спасательные жилеты и тёплые пледы. Во время ознакомительной прогулки экипаж поделится некоторыми историческими фактами. Вы можете взять с собой лёгкие напитки, фрукты или другие закуски.

Вы увидите:

  • внутреннее море острова Русский
  • маяк Токаревская кошка — один из символов Владивостока
  • пролив Босфор Восточный — главную морскую артерию города
  • остров Елены и рукотворный морской канал
  • бухту Золотой Рог — «сердце Владивостока»
  • панорамы вечернего города с воды
  • Золотой и Русский мосты — визитные карточки Владивостока

Организационные детали

  • Для завершения бронирования нужно предоставить ваши данные не позднее, чем за 3 часа до поездки
  • Поездка проходит на комфортабельном катере. В зависимости от размера группы может быть катер до 12 или 22 человек вместимостью
  • На борту вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, получите спасательные жилеты
  • Дегустация гребешка и бокальчик игристого включены в стоимость
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды
  • На пирс нужно добраться самостоятельно — на автомобиле или такси. Время в пути из центра — 25-30 мин (при отсутствии пробок)

Особенности формата

  • Возможна отмена выхода в море из-за неблагоприятных погодных условий
  • Время начала прогулки зависит от продолжительности светового дня. Пожалуйста, уточните актуальное время у гида до или после бронирования

ежедневно в 18:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На одном из пирсов города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 257 туристов
Меня зовут Виктория. Я фанат Приморья, родилась и выросла в этом крае и искренне считаю, что ПриМОРЕ — это то, что должно случиться с каждым! Больше 20 лет занимаюсь туризмом, покажу вам край с лучшего ракурса. С моей командой провожу групповые и индивидуальные экскурсии на автомобилях и катерах.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
3
2
1
Vaganov
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с моря. И, однозначно, это круче. Владивосток с воды влюбляет в себя. А в компании
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с морскими гребешками и игристым время летит незаметно. Владивосток- я люблю тебя! Спасибо организаторам за чудо поездку и супер судно с приятным капитаном, который в добавок рассказал про историю города и основные достопримечательности

С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с
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Д
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было послушать про истории названий различных мест. Непременно повторю в следующую поездку
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было+1
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было
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Дмитрий
Сам по себе маршрут интересен. Но рассказчики так себе, а гребешок и пластиковый стаканчик шампанского подаются с фразой «Не более одного, на большее не рассчитано», хотя гребешки дешевые и шампанское
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тоже самое дешевое. Из позитивного - это виды, красиво и увлекательно смотреть на вечерний город с воды. Кстати, не верьте про «30 от центра до пирса» - пробки огромные и закрывать надо час. На обратном пути предложили выйти на набережной Цесаревича прям под табличкой «Швартоваться запрещено» и не предупредив, что придется лезть через мраморные ограждения. А само сопровождение тура до посадки на корабль на отлично)

Сам по себе маршрут интересен. Но рассказчики так себе, а гребешок и пластиковый стаканчик шампанского подаются
Сам по себе маршрут интересен. Но рассказчики так себе, а гребешок и пластиковый стаканчик шампанского подаются
Сам по себе маршрут интересен. Но рассказчики так себе, а гребешок и пластиковый стаканчик шампанского подаются
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Ирина
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние огни этого города со стороны воды. Красиво!)))
Отдельная благодарность организаторам за оперативный ответ и замену экскурсии на другую дату.
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние
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Наталья
Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе, вкусный комплимент от гида и капитана во время поездки! Множество фото и видео «как
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из кино»)) Организация супер, гид Володя - замечательный рассказчик, очень приятный и внимательный человек, поделился своей любовью к Владивостоку, настолько, что обязательно повторю поездку, когда снова буду в этом необыкновенном городе! 🫶

Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе,
Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе,
Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе,
Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе,
Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе,
Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе,
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Ольга
Всё понравилось. Прогулка прошла в непринуждённой обстановке. Фото конечно получились отличные и виды оооочень красивые.
Всё понравилось. Прогулка прошла в непринуждённой обстановке. Фото конечно получились отличные и виды оооочень красивые.
Всё понравилось. Прогулка прошла в непринуждённой обстановке. Фото конечно получились отличные и виды оооочень красивые.
Всё понравилось. Прогулка прошла в непринуждённой обстановке. Фото конечно получились отличные и виды оооочень красивые.
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