Предлагаем увидеть город с другого ракурса.
Вы пройдёте мимо островов и проливов, увидите Русский мост, сделаете фото под Золотым мостом, насладитесь огнями бухты. И проводите солнце за горизонт в романтической атмосфере. Кстати, с нами часто путешествует пушистый самоед — дружелюбный корабельный гид.
Вы пройдёте мимо островов и проливов, увидите Русский мост, сделаете фото под Золотым мостом, насладитесь огнями бухты. И проводите солнце за горизонт в романтической атмосфере. Кстати, с нами часто путешествует пушистый самоед — дружелюбный корабельный гид.
Описание экскурсии
Мы отправимся в путешествие на просторном катере с уютной каютой, отоплением в прохладное время года и туалетной комнатой. На борту вы получите спасательные жилеты и тёплые пледы. Во время ознакомительной прогулки экипаж поделится некоторыми историческими фактами. Вы можете взять с собой лёгкие напитки, фрукты или другие закуски.
Вы увидите:
- внутреннее море острова Русский
- маяк Токаревская кошка — один из символов Владивостока
- пролив Босфор Восточный — главную морскую артерию города
- остров Елены и рукотворный морской канал
- бухту Золотой Рог — «сердце Владивостока»
- панорамы вечернего города с воды
- Золотой и Русский мосты — визитные карточки Владивостока
Организационные детали
- Для завершения бронирования нужно предоставить ваши данные не позднее, чем за 3 часа до поездки
- Поездка проходит на комфортабельном катере. В зависимости от размера группы может быть катер до 12 или 22 человек вместимостью
- На борту вы пройдёте инструктаж по технике безопасности, получите спасательные жилеты
- Дегустация гребешка и бокальчик игристого включены в стоимость
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
- На пирс нужно добраться самостоятельно — на автомобиле или такси. Время в пути из центра — 25-30 мин (при отсутствии пробок)
Особенности формата
- Возможна отмена выхода в море из-за неблагоприятных погодных условий
- Время начала прогулки зависит от продолжительности светового дня. Пожалуйста, уточните актуальное время у гида до или после бронирования
ежедневно в 18:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На одном из пирсов города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 257 туристов
Меня зовут Виктория. Я фанат Приморья, родилась и выросла в этом крае и искренне считаю, что ПриМОРЕ — это то, что должно случиться с каждым! Больше 20 лет занимаюсь туризмом, покажу вам край с лучшего ракурса. С моей командой провожу групповые и индивидуальные экскурсии на автомобилях и катерах.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С утра ездил на обзорную автобусную, а вечером оказался на данной экскурсии и полюбовался городом с моря. И, однозначно, это круче. Владивосток с воды влюбляет в себя. А в компании
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Замечательная поездка! Удалось посмотреть порт, маяк на фоне закатного небо, почувствовать простор большой воды. Замечательно было послушать про истории названий различных мест. Непременно повторю в следующую поездку
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Сам по себе маршрут интересен. Но рассказчики так себе, а гребешок и пластиковый стаканчик шампанского подаются с фразой «Не более одного, на большее не рассчитано», хотя гребешки дешевые и шампанское
Вам был полезен этот отзыв?
Владивосток - город, который не похож на другие. Спасибо, капитану Николаю за возможность посмотреть на вечерние огни этого города со стороны воды. Красиво!)))
Отдельная благодарность организаторам за оперативный ответ и замену экскурсии на другую дату.
Отдельная благодарность организаторам за оперативный ответ и замену экскурсии на другую дату.
Вам был полезен этот отзыв?
Волшебный вечер во Владивостоке🌅 Огни Золотого моста, мерцание воды, шум рассекаемых волн, истории о природе, городе, вкусный комплимент от гида и капитана во время поездки! Множество фото и видео «как
Вам был полезен этот отзыв?
Всё понравилось. Прогулка прошла в непринуждённой обстановке. Фото конечно получились отличные и виды оооочень красивые.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями»
Групповая
до 13 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
Проведите вечер на катере, наслаждаясь закатом и видами на Владивосток. Прогулка по проливу Босфор Восточный и Золотому Рогу, огни мостов и набережных ждут вас
Начало: На косе Токаревского маяка, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
18 июн в 18:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборМорское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:30
18 июн в 08:30
8750 ₽ за человека
Групповая
до 13 чел.
Маяки и мосты Владивостока: экскурсия на катере
Отправляйтесь в морское путешествие, чтобы увидеть главные достопримечательности Владивостока с воды. Вас ждут маяки, мосты и захватывающие виды
Начало: На Токаревской кошке, за опорой ЛЭП
Расписание: ежедневно в 14:00
18 июн в 14:00
20 июн в 14:00
4900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Незабываемый вечер на сапах в бухте Новик. Откройте для себя закат, морские деликатесы и ночной Владивосток в одном туре
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
6200 ₽ за человека