Мы поедем на бухту Стеклянная, таких мест всего два в мире — во Владивостоке и Калифорнии.
Стекляшка, как ее называют местные, любима у жителей Владивостока за уютную атмосферу и привлекает внимание туристов своим калейдоскопом из обточенного морем битого стекла, которое сверкает летом на черном вулканическом песке, а зимой — на фоне белого снега.
Стекляшка, как ее называют местные, любима у жителей Владивостока за уютную атмосферу и привлекает внимание туристов своим калейдоскопом из обточенного морем битого стекла, которое сверкает летом на черном вулканическом песке, а зимой — на фоне белого снега.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Бухта Стеклянная
- Шамора
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Бухта Стеклянная небольшая по длине, обрамлена невысокими скалами, по краям каменная платформа из вулканической лавы живописно уходит под воду. Сам пляж покрыт темным песком, вход в воду пологий, усыпан крупной каменной и стеклянной галькой. Далее мы поедем на Шамору или бухту Лазурную. Это песчаная бухта протяженностью 4 км, где вы сможете позагорать, искупаться и пообедать в многочисленных кафе или просто погулять у моря. Важная информация: Рекомендуем взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и кепку на голову. В случае, если погода будет пасмурная – дождевик.
Понедельник, среда, пятница в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 14+
|2 300 ₽
|Пенсионный по возрасту
|2 100 ₽
|Детский от 4 до 14 лет
|2 100 ₽
|Детский до 3-х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Стеклянная
- Шамора
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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