Мы поедем на бухту Стеклянная, таких мест всего два в мире — во Владивостоке и Калифорнии. Стекляшка, как ее называют местные, любима у жителей Владивостока за уютную атмосферу и привлекает внимание туристов своим калейдоскопом из обточенного морем битого стекла, которое сверкает летом на черном вулканическом песке, а зимой — на фоне белого снега.

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Бухта Стеклянная небольшая по длине, обрамлена невысокими скалами, по краям каменная платформа из вулканической лавы живописно уходит под воду. Сам пляж покрыт темным песком, вход в воду пологий, усыпан крупной каменной и стеклянной галькой. Далее мы поедем на Шамору или бухту Лазурную. Это песчаная бухта протяженностью 4 км, где вы сможете позагорать, искупаться и пообедать в многочисленных кафе или просто погулять у моря. Важная информация: Рекомендуем взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем и кепку на голову. В случае, если погода будет пасмурная – дождевик.